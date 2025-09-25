Реакция на нарушение воздушного пространства Россией: страны НАТО расходятся во мнениях – СМИ

Как пишет Bloomberg, союзники по НАТО пытаются скоординировать реакцию на нарушение воздушного пространства Россией и открыто противоречат друг другу.

Источник: Bloomberg

Детали: Во вторник вечером Германия предупредила о рисках сбивания российских самолетов, в то время как президент США Дональд Трамп почти одновременно продемонстрировал свою открытость к более агрессивной позиции, поддержанной Польшей и странами Балтии. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск угрожал сбивать воздушные угрозы и заявил, что "нет места для обсуждения этой риторики".

Издание отмечает, что этот спор проявляет тревожные разногласия внутри альянса, поскольку правитель России Владимир Путин испытывает его решительность. Серия инцидентов, когда российские самолеты пересекли воздушное пространство союзников по НАТО, вызвало беспокойство на его восточном фланге и за его пределами.

На этой неделе Эстония призвала к экстренным встречам НАТО и Совета Безопасности ООН после того, как три российских истребителя находились 12 минут в воздушном пространстве балтийской страны над Финским заливом. Инцидент произошел спустя всего несколько недель после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство в Польше и Румынии.

Вместе они усиливают давление на Организацию Североатлантического договора, чтобы она сформулировала убедительный ответ. Без четкого плана реагирования альянса будет трудно поддерживать надежный потенциал сдерживания, говорится в публикации.

Но, в отличие от партнеров, Германия призывает к осторожному подходу. Министр обороны Борис Писториус заявил, что союзники по НАТО рискуют попасть в "ловушку эскалации" Путина, стреляя по российским самолетам.

Другие союзники требуют более решительной позиции, чтобы отправить послание Кремлю. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к "демонстрации силы" НАТО в ответ на российские вторжения.

Последнее событие получило огласку в среду, когда военный самолет, которым министерша обороны Испании Маргарита Роблес летела в Литву, испытал перебои в работе GPS.

Дословно Bloomberg: "Перебои в работе GPS являются довольно распространенным явлением в Восточной Европе, особенно с начала войны в Украине. С самолетом, на борту которого находилась президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, был подобный инцидент во время подлета к аэропорту Пловдива в Болгарии в конце августа, что является одним из сотен.

Произошедшие вблизи российского Калининграда перебои в работе GPS произошли после появления нескольких крупных дронов в понедельник вечером, что привело к закрытию аэропорта Копенгагена".

Детали: Президент США Дональд Трамп внес свою лепту во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во вторник. На вопрос журналиста, поддерживает ли он попытки союзников НАТО сбить российские самолеты, он ответил: "Да, поддерживаю".

Вместе с тем, Bloomberg пишет, что позиция США все еще неясна. Трамп отказался сказать, поддержит ли Белый дом НАТО, если альянс будет атаковать российские самолеты над его воздушным пространством, заявив, что это "зависит от обстоятельств", но "мы очень решительно настроены на поддержку НАТО".

А лишь за несколько часов до комментариев Трампа государственный секретарь США Марко Рубио опроверг утверждение польского премьера Дональда Туска о том, что его страна готова сбивать входящие в ее воздушное пространство иностранные самолеты. По словам Рубио, политика НАТО заключается в перехвате не атакующих иностранных самолетов, а не в обстреле.

Во вторник НАТО опубликовало заявление, в котором пообещало "решительный" ответ на российские вторжения, заявив, что будет использовать все возможности, включая военные, для самозащиты, соответствующей позиции Туска.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал союзников "не реагировать чрезмерно, но быть достаточно жесткими, потому что единственное, что Россия понимает, это сила", – сказал он.

С другой стороны, говорится в публикации, Кремль ощущает на себе давление из-за более громкой поддержки Украины со стороны Трампа. Во вторник в сообщении в социальных сетях президент США заявил, что, по его мнению, у Украины — при поддержке Европейского Союза — есть все возможности не только дать отпор, но и вернуть все территории, захваченные Россией с момента ее вторжения в 2022 году, — и, "может, даже пойти дальше".

"У Путина и России есть БОЛЬШАЯ экономическая проблема, и сейчас самое время для Украины действовать", – написал Трамп в соцсетях.

Москва возразила, а спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что страна сохраняет свою "устойчивость и стабильность". Инсайдер, знакомый знакомой с кремлевскими дискуссиями, заявил, что самое главное, что Трамп придерживается своего решения оставаться сторонним наблюдателем в войне РФ против Украины.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль приветствовал смену риторики Трампа, заявив, что президент США "делает правильные выводы" из своих неудачных попыток подтолкнуть Путина к миру.

Для члена НАТО это означает осторожность и не попадание в ловушку Кремля.

Вадефуль отметил: "Расчет, стоящий за этим, понятен.

Сначала спровоцируйте союзников по НАТО, а затем, в случае эскалации, действуйте совершенно удивленно и дискредитируйте НАТО".