Лукашенко після зустрічі з Путіним зажадав поговорити з Зеленським

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 вересня 2025, 20:07
Лукашенко після зустрічі з Путіним зажадав поговорити з Зеленським
Олександр Лукашенко, Володимир путін, фото: getty images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після своїх переговорів з правителем РФ Володимиром Путіним у п′ятницю заявив, що хоче обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання закінчення війни в Україні.

Джерело: провладне білоруське агентство "Белта"

Деталі: За словами Лукашенка, йому є що сказати Зеленському. Водночас він заявив, що Зеленський "повинен не просто розмовляти, а погодитися на вигідні для нього умови" щодо закінчення війни.

Лукашенко почав переконувати, що ці начебто "вигідні умови" для України були схвалені Сполученими Штатами. А сам Зеленський начебто "по всіх каналах", у тому числі у публічному просторі звертається щодо зустрічі з Путіним.

"Тому я хотів би (перед начебто зустріччю з Путіним) з ним (Зеленським) просто поговорити", - сказав самопроголошений президент Білорусі.

Він вважає, що настав час, "коли ми повинні розпочати консультації" і домовлятися щодо "закінчення цієї незрозумілої війни". Не домовимося - буде погано всім", - сказав Лукашенко.

25 вересня Лукашенко в черговий раз прилетів до Росії на зустріч з Путіним. 26 вересня вони провели переговори. Як похвалився самопроголошений президент Білорусі, Путін нічого від нього не приховує і навіть дозволив заслухати доповідь Генерального штабу.

Передісторія:

  • Нещодавно президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".
  • До цього він багато разів говорив, що Україні доведеться поступитися територіями. 
  • Президент України Володимир Зеленський назвав зміну риторики Трампа дуже позитивним сигналом. 
  • В інтерв’ю Axios  Зеленський заявив що він не визнає окуповані території за Росією, але якби завтра було припинення вогню, то він би згодився на те, щоб все зупинилось на нинішній лінії фронту, а Україна повертала свої землі пізніше і дипломатичним шляхом.

