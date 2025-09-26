Лукашенко після зустрічі з Путіним зажадав поговорити з Зеленським
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після своїх переговорів з правителем РФ Володимиром Путіним у п′ятницю заявив, що хоче обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання закінчення війни в Україні.
Джерело: провладне білоруське агентство "Белта"
Деталі: За словами Лукашенка, йому є що сказати Зеленському. Водночас він заявив, що Зеленський "повинен не просто розмовляти, а погодитися на вигідні для нього умови" щодо закінчення війни.
Лукашенко почав переконувати, що ці начебто "вигідні умови" для України були схвалені Сполученими Штатами. А сам Зеленський начебто "по всіх каналах", у тому числі у публічному просторі звертається щодо зустрічі з Путіним.
"Тому я хотів би (перед начебто зустріччю з Путіним) з ним (Зеленським) просто поговорити", - сказав самопроголошений президент Білорусі.
Він вважає, що настав час, "коли ми повинні розпочати консультації" і домовлятися щодо "закінчення цієї незрозумілої війни". Не домовимося - буде погано всім", - сказав Лукашенко.
25 вересня Лукашенко в черговий раз прилетів до Росії на зустріч з Путіним. 26 вересня вони провели переговори. Як похвалився самопроголошений президент Білорусі, Путін нічого від нього не приховує і навіть дозволив заслухати доповідь Генерального штабу.
Передісторія:
- Нещодавно президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".
- До цього він багато разів говорив, що Україні доведеться поступитися територіями.
- Президент України Володимир Зеленський назвав зміну риторики Трампа дуже позитивним сигналом.
- В інтерв’ю Axios Зеленський заявив що він не визнає окуповані території за Росією, але якби завтра було припинення вогню, то він би згодився на те, щоб все зупинилось на нинішній лінії фронту, а Україна повертала свої землі пізніше і дипломатичним шляхом.