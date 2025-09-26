Все разделы
Лукашенко после встречи с Путиным захотел поговорить с Зеленским

Станислав ПогориловПятница, 26 сентября 2025, 20:07
Лукашенко после встречи с Путиным захотел поговорить с Зеленским
Александр Лукашенко, Владимир Путин, фото: getty images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после своих переговоров с правителем РФ Владимиром Путиным в пятницу заявил, что хочет обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопрос окончания войны в Украине.

Источник: провластное белорусское агентство "Белта"

Детали: По словам Лукашенко, ему есть что сказать Зеленскому. В то же время он заявил, что Зеленский "должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия" по окончанию войны.

Лукашенко начал убеждать, что эти якобы "выгодные условия" для Украины были одобрены Соединенными Штатами. А сам Зеленский якобы "по всем каналам", в том числе в публичном пространстве, обращается по поводу встречи с Путиным.

"Поэтому я хотел бы (перед якобв встречей с Путиным) с ним (Зеленским) просто поговорить", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Он считает, что настало время, "когда мы должны начать консультации" и договариваться о "завершении этой непонятной войны". Не договоримся - будет плохо всем", - сказал Лукашенко.

25 сентября Лукашенко в очередной раз прилетел в Россию на встречу с Путиным. 26 сентября они провели переговоры. Как похвастался самопровозглашенный президент Беларуси, Путин ничего от него не скрывает и даже разрешил заслушать доклад Генерального штаба.

Предыстория:

  • Недавно президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может быть, даже пойти дальше".
  • До этого он много раз говорил, что Украине придется уступить территории.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал изменение риторики Трампа очень позитивным сигналом.
  • В интервью Axios Зеленский заявил, что он не признает оккупированные территории за Россией, но если бы завтра было прекращение огня, то он бы согласился на то, чтобы все остановилось на нынешней линии фронта, а Украина возвращала свои земли позже и дипломатическим путем.

