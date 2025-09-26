Лукашенко после встречи с Путиным захотел поговорить с Зеленским

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после своих переговоров с правителем РФ Владимиром Путиным в пятницу заявил, что хочет обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопрос окончания войны в Украине.

Источник: провластное белорусское агентство "Белта"

Детали: По словам Лукашенко, ему есть что сказать Зеленскому. В то же время он заявил, что Зеленский "должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия" по окончанию войны.

Лукашенко начал убеждать, что эти якобы "выгодные условия" для Украины были одобрены Соединенными Штатами. А сам Зеленский якобы "по всем каналам", в том числе в публичном пространстве, обращается по поводу встречи с Путиным.

"Поэтому я хотел бы (перед якобв встречей с Путиным) с ним (Зеленским) просто поговорить", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Он считает, что настало время, "когда мы должны начать консультации" и договариваться о "завершении этой непонятной войны". Не договоримся - будет плохо всем", - сказал Лукашенко.

25 сентября Лукашенко в очередной раз прилетел в Россию на встречу с Путиным. 26 сентября они провели переговоры. Как похвастался самопровозглашенный президент Беларуси, Путин ничего от него не скрывает и даже разрешил заслушать доклад Генерального штаба.

Предыстория: