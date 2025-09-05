Усі розділи
Керівники антикорупційних органів про підозру генералу СБУ: Немає ніякої помсти, це маячня

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 вересня 2025, 13:36
Керівники антикорупційних органів про підозру генералу СБУ: Немає ніякої помсти, це маячня
Клименко і Кривонос. ілюстративне фото медіацентру "Україна"

Керівники антикорупційних органів заперечують факт помсти Служби безпеці України за кримінальні переслідування співробітників НАБУ через повідомлення про підозру генералу спецслужби Іллі Вітюку - підозра йому була готова ще липневих подій.

Джерело: директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кривоноса: "Немає ніякої помсти, це маячня. Ми не керуємся помстою".

Пряма мова Клименка: "У 2024 році була реєстрація цього факту в іншій справі, вона виділена була в окреме провадження. Тобто, з квітня 2024 року це провадження зареєстровано".

Деталі: Уточнюючи, чому саме зараз було повідомлено про підозру, Клименко сказав: "Підозра і матеріали про запобіжний захід були підготовлені ще до нашого відрядження до Лондона".

Що передувало: НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі  Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації бригадного генерала СБУ Іллі Вітюка запобіжний захід у вигляді застави трохи більше 9 мільйонів гривень.

Передісторія:

  • 21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.
  • На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.
  • Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів.

