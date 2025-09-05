Усі розділи
Заступник генпрокурора Мустеца звільняється – джерела

Українська правда, Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 вересня 2025, 16:10
Заступник генпрокурора Мустеца звільняється – джерела
Ігор Мустеца. фото ОГП

Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца подав заяву про відставку.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Офісі генпрокурора

Деталі: За даними джерел УП, Мустеца написав заяву про звільнення за власним бажанням і залишить посаду 8 вересня.

Що передувало: Мустеца обіймає посаду заступника генпрокурора з квітня 2020 року. На цей пост він заступив за часів Ірини Венедіктової, до того пропрацювавши першим заступником прокурора Чернівецької області.

Передісторія:

  • 4 червня 2025 року журналісти hromadske оприлюднили розслідування про статки сімʼї заступника генерального прокурора Ігоря Мустеци. В матеріалі зазначається, що за понад два десятиліття служби в органах прокуратури Мустеца не став власником ані нерухомості, ані автомобіля. Однак він проживає в орендованій квартирі в елітному ЖК у центрі Києва.
  • Водночас батьки заступника генпрокурора під час повномасштабної війни стали власниками нової нерухомості. Зокрема, його матір Любов Мустеца наприкінці 2022 року оформила на себе квартиру площею 202 м² в елітній новобудові "Парус" у Чернівцях, батько Василь Мустеца у травні 2023-го придбав автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400D 2022 року випуску, а в червні 2024-го купив будинок у Чернівцях площею 84 м². 
  • В червні 2023 року "Українська правда" оприлюднила матеріал "Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі". Розслідувачі зафіксували чоловіка, схожого на Мустецу. Заступник генпрокурора на звернення нашого видання не відповів, але згодом надіслав офіційний лист, у якому стверджувалося, що на відео УП зафіксована зовсім інша людина, і що жоден із вказаних закладів Мустеца не відвідував.

Офіс генпрокурора
