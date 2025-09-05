Заступник генпрокурора Мустеца звільняється – джерела

Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца подав заяву про відставку.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Офісі генпрокурора

Деталі: За даними джерел УП, Мустеца написав заяву про звільнення за власним бажанням і залишить посаду 8 вересня.

Що передувало: Мустеца обіймає посаду заступника генпрокурора з квітня 2020 року. На цей пост він заступив за часів Ірини Венедіктової, до того пропрацювавши першим заступником прокурора Чернівецької області.

Передісторія: