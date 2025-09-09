Усі розділи
У НАЗК відповіли на критику щодо перевірки статків генерала СБУ Вітюка

Валентина РоманенкоВівторок, 9 вересня 2025, 12:12
У НАЗК відповіли на критику щодо перевірки статків генерала СБУ Вітюка
Ілля Вітюк. фото СБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що під час моніторингу способу життя генерала СБУ Іллі Вітюка, за результатами якого не було виявлено невідповідностей між задекларованим та реальним рівнем життя службовця діяло в межах наданих законом повноважень і не зазнавало зовнішнього впливу на свою діяльність.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "…у низці заяв медіа, громадських активістів та інших джерел висловлювалася критика НАЗК щодо нібито поверхневого моніторингу способу життя одного з високопосадовців Служби безпеки України. Однак Агентство діяло виключно в межах наданих законом повноважень, дослідивши всю доступну на той момент інформацію та факти. Варто підкреслити, що в межах інструменту моніторингу способу життя НАЗК не може перевіряти такі обставини, як фіктивність підприємницької діяльності, отримувати доступ до особистого листування чи проводити обшуки. Такі повноваження належать саме правоохоронним органам".

Деталі: В агентстві зазначили, що виявивши підстави для проведення моніторингу способу життя посадовця, звернулося до Офісу генерального прокурора України.

НАЗК поінформувало про здійснення моніторингу та запитало інформацію про наявні кримінальні провадження стосовно суб’єкта декларування, а також чи вживалися заходи цивільно-правового характеру для визнання активів необґрунтованими. У відповідь було повідомлено про відсутність таких фактів.

При цьому в агентстві наголошують, що результати моніторингу способу життя НАЗК  та результати досудового розслідування правоохоронних органів можуть відрізнятися через різний обсяг інструментів, закріплених у їхніх повноваженнях.

Дослівно: "Принагідно НАЗК заявляє про відсутність будь-якого зовнішнього впливу на свою діяльність у всіх напрямах роботи. У зв’язку з позицією, висловленою прокурором САП під час судового засідання, Агентство направило офіційне звернення з проханням надати фактичні обґрунтування, на які він спирався у своєму виступі. НАЗК очікує оперативної відповіді від САП та, у разі потреби, готове вжити відповідних заходів".

Що передувало: НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі  Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року. 

4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації бригадного генерала СБУ Іллі Вітюка запобіжний захід у вигляді застави трохи більше 9 мільйонів гривень.

Передісторія:

  • 21 липня стало відомо, що у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.
  • На час проведення масових обшуків керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні.
  • Пізніше це вилилося у підозри працівникам антикорупційних органів.

Читайте також: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

"Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?

