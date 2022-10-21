Сергій Гайдай: Ми втратили багатьох людей на Луганщині. Але за їхніх дітей можемо повоювати
Про те, що відбувається на Луганщині найчастіше розповідає очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він був призначений керівником Луганської облдержадміністрації ще в 2019 році і зараз керує областю, яка майже повністю знаходиться в окупації.
Станом на кінець жовтня ЗСУ вдалось звільнити і утримати кілька населених пунктів, які зараз російські військові регулярно обстрілюють.
Луганська область зазнала найбільших руйнувань серед усіх областей з моменту початку повномасштабної війни. Вже зрозуміло, що післявоєнне відновлення Луганщини займе багато-багато років, але досі не зрозуміло, як буде відбуватись відновлення зв’язків з людьми, які живуть в окупації з 2014 року і весь цей час споживали з російських телеканалів брехню про фашистів в Україні.
У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" ми поговорили з Сергієм Гайдаєм про те, як працює адміністрація в умовах, коли більшість території області захопила РФ, якою буде економіка регіону після деокупації, що треба робити з колаборантами, як російська пропаганда промила мізки людям, які живуть в окупації з 2014 року та чому важливо боротись за їхніх дітей.
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"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.
Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.
У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.
Слухайте інші епізоди подкасту:
(не)Безпечна Країна
(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.
Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.
У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.
Фото для обкладинки: Денис Антіпов