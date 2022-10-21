Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
(не)Безпечна Країна

Сергей Гайдай: Мы потеряли многих людей в Луганской области. Но за их детей можем повоевать

Алина Фролова — Пятница, 21 октября 2022, 19:25

Про те, що відбувається на Луганщині найчастіше розповідає очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він був призначений керівником Луганської облдержадміністрації ще в 2019 році і зараз керує областю, яка майже повністю знаходиться в окупації.

Станом на кінець жовтня ЗСУ вдалось звільнити  і утримати кілька населених пунктів, які зараз російські військові регулярно обстрілюють.

Луганська область зазнала найбільших руйнувань серед усіх областей з моменту початку повномасштабної війни. Вже зрозуміло, що післявоєнне відновлення Луганщини займе багато-багато років, але досі не зрозуміло, як буде відбуватись відновлення зв’язків з людьми, які живуть в окупації з 2014 року і весь цей час споживали з російських телеканалів брехню про фашистів в Україні.  

У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" ми поговорили з Сергієм Гайдаєм про те, як працює адміністрація в умовах, коли більшість території області захопила РФ, якою буде економіка регіону після деокупації, що треба робити з колаборантами, як російська пропаганда промила мізки людям, які живуть в окупації з 2014 року та чому важливо боротись за їхніх дітей.

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізодиApple PodcastsGoogle PodcastsSpotify, Soundcloudінші платформи

"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Слухайте інші епізоди подкасту: 

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Сергей Гайдай: Мы потеряли многих людей в Луганской области. Но за их детей можем повоевать
21 октября 2022, 19:25 — Алина Фролова
"Культурный обмен": как россияне взорвали Михайловский Златоверхий собор, а затем присвоили себе мозаики
20 октября 2022, 16:22
Большая Дымерка. Украинцы, победившие оккупацию
18 октября 2022, 19:49
Массированный ракетный удар по критической инфраструктуре, Крымский мост и заявления Лукашенко – главное о войне за неделю
15 октября 2022, 18:01 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Заряженная пушка в Кремле, потерянный колокол и другое наследие Мазепы, которое присвоила Россия
13 октября 2022, 15:42 — Корней Грыцюк, Юрий Марченко
Все подкасты...
Каналы
Чому вони крадуть?
4 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
(не)Безпечна Країна
3 эпизода
Кляті питання
127 эпизодов
УП. Вголос
4 эпизода
Один одному
17 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Ок и шо?
69 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Температура — нормальная!
55 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов