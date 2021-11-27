Зеленський розуміє критику Порошенка, але не розуміє чому критикують його: Михайло Ткач про прес-марафон президента
26 листопада президент Володимир Зеленський провів чергову пресконференцію. Вона була несподіваною, адже була анонсована за день до її проведення, а кількість запрошених журналістів обмежена.
Пресконференція виглядала як спроба прокомунікувати такі важливі теми як загроза вторгнення РФ, розслідування Bellingcat про деталі зриву спецоперації щодо "вагнерівців", загострення стосунків з Рінатом Ахметовим та святкування дня народження голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Зокрема, на запитання Михайла Ткача про день народження Єрмака, Зеленський відповідав майже 20 хвилин, звинувативши журналіста УП у тому, що "не має можливості жити особистим життям", та що "діти президента вимушені скрізь перебувати під охороною".
"Циган не викликали, ведмедів не викликали, але і Мішу Ткача теж не викликали", - заявив президент.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання", разом з журналістом УП Михайлом Ткачем говоримо про враження від пресконференції та спілкування з Зеленським, про запитання, на які Зеленський не відповів, про деталі розслідування та про те, чому президент не має ображатись на журналістів.
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Що у подкасті?
1:48: Звернення до Зеленського на той випадок, якщо він буде слухати подкаст
5:05: Чому для Зеленського комфортний формат пресмарафону з журналістами за столом?
7:02: Чи був пресмарафон запланований заздалегідь?
8:50: Чому не треба було обмежувати кількість журналістів на пресконференції?
12:20: Як Зеленський на цій пресконференції відрізнявся від себе молодшого та чому так багато повторював що він президент?
17:17: Обговорюємо деталі розслідування про день народження Андрія Єрмака та про запитання до Зеленського на цю тему
26:12: Чому соратник Ігоря Коломойского, співвласник студії "Квартал" та друг Зеленського Тімур Міндіч полетів у Івано-Франківськ паралельно з президентом?
30:06: Чи беруть посадові особи гвинтокрили у ДСНС та чи є це "звичайною практикою"?
33:33: "Про те, що Єрмак буде святкувати свій день народження у Гуті, знало таке широке коло людей, що коли я побачив, що ОП комунікує, що святкування не було, це все одно що суперечити існування керівника ОП"
36:45: Чому відповідь Зеленського про дачі для діточок – це маніпуляція?
40:02: Чому Зеленський ображається на критику незалежних журналістів і чому це не правильно?
45:59: Як Зеленський об’єднав своїх політичних опонентів проти себе?
51:00: Михайло Ткач про те, чи прийме він запрошення Зеленського прийти на день народження: "Вважаю що не правильно, коли журналісти ходять на подібні свята до людей подібного рівня"
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