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Кляті питання

Зеленский понимает критику Порошенко, но не понимает почему критикуют его: Михаил Ткач о пресс-марафоне президента

Федор Попадюк, Михаил Ткач — Суббота, 27 ноября 2021, 22:19

26 листопада президент Володимир Зеленський провів чергову пресконференцію. Вона була несподіваною, адже  була анонсована за день до її проведення, а кількість запрошених журналістів обмежена.  

Пресконференція виглядала як спроба прокомунікувати такі важливі теми як загроза вторгнення РФ, розслідування Bellingcat про деталі зриву спецоперації щодо "вагнерівців", загострення стосунків з Рінатом Ахметовим та святкування дня народження голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Зокрема, на запитання Михайла Ткача про день народження Єрмака, Зеленський відповідав майже 20 хвилин, звинувативши журналіста УП у тому, що "не має можливості жити особистим життям", та що "діти президента вимушені скрізь перебувати під охороною".

"Циган не викликали, ведмедів не викликали, але і Мішу Ткача теж не викликали", - заявив президент.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", разом з журналістом УП Михайлом Ткачем говоримо про враження від пресконференції та спілкування з Зеленським, про запитання, на які Зеленський не відповів, про деталі розслідування та про те, чому президент не має ображатись на журналістів.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Що у подкасті?

1:48: Звернення до Зеленського на той випадок, якщо він буде слухати подкаст

5:05: Чому для Зеленського комфортний формат пресмарафону з журналістами за столом?

7:02: Чи був пресмарафон запланований заздалегідь?

8:50: Чому не треба було обмежувати кількість журналістів на пресконференції?

12:20: Як Зеленський на цій пресконференції відрізнявся від себе молодшого та чому так багато повторював що він президент?

17:17: Обговорюємо деталі розслідування про день народження Андрія Єрмака та про запитання до Зеленського на цю тему

26:12: Чому соратник Ігоря Коломойского, співвласник студії "Квартал" та друг Зеленського Тімур Міндіч полетів у Івано-Франківськ паралельно з президентом?

30:06: Чи беруть посадові особи гвинтокрили у ДСНС та чи є це "звичайною практикою"?

33:33: "Про те, що Єрмак буде святкувати свій день народження у Гуті, знало таке широке коло людей, що коли я побачив, що ОП комунікує, що святкування не було, це все одно що суперечити існування керівника ОП"

36:45: Чому відповідь Зеленського про дачі для діточок – це маніпуляція?

40:02: Чому Зеленський ображається на критику незалежних журналістів і чому це не правильно?

45:59: Як Зеленський об’єднав своїх політичних опонентів проти себе?

51:00: Михайло Ткач про те, чи прийме він запрошення Зеленського прийти на день народження: "Вважаю що не правильно, коли журналісти ходять на подібні свята до людей подібного рівня"

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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