Из титушек в армию "ДНР". Дело об избиении фотокора

Три года назад "титушки" жестоко избили в столице фотокорреспондента Максима Требухова. Мы узнали, почему виновные до сих пор не наказаны.

"…Помню альпийскую горку, человека, который берет камень и наносит мне удар по голове, – рассказывает Максим Требухов. – Я понимаю, что сейчас произойдет, и разворачиваю голову так, чтобы шлем мог закрыть меня как можно больше. Это и спасло. Некий Алиев бил меня очень профессионально. Позже я узнал, что он долгое время занимался боевыми искусствами…"

Максим Требухов, фотокорреспондент информационного агентства "forUm" (сейчас работает в интернет-издании "Левый берег") был одним из 30-ти журналистов, которые пострадали во время Евромайдана 18 февраля 2014 года. Позже по факту случившегося было возбуждено уголовное производство.

Однако за минувшее с тех пор время следствие так и не смогло найти и наказать виновных в избиении журналиста.

Мы попытались разобраться в причинах происходящего.

Корочка "Пресса" не спасла

"18 февраля 2014 года я находился в Мариинском парке, который в то время занимали представители Антимайдана, – вспоминает Максим. – В какой-то момент у них с активистами Майдана наступило перемирие. Коллега, вышедший из здания ВР, предложил прогуляться к офису Партии регионов. Ходить в тот день поодиночке был опасно.

В здании на Липской был пожар, но "титушек" рядом видно не было. "Беркут" оттеснял людей по диагонали через сквер к Институтской. Знакомые, которых мы встретили на улице, уверяли, что уже все затихло: "титушки" ушли, а людей оттесняют, чтобы пожарные могли потушить пламя.

На самом деле спортсмены не убежали, они все еще находились во дворе здания. Их там было очень много, не одна сотня. Я увидел у них в руках оружие, похожее на автоматы. Тем не менее, рискнул подойти поближе к зданию. И в этот момент столкнулся с человеком, которого позднее идентифицируют как Джалала Алиева.

18.02.2014. Джалал Алиев под офисом ПР на улице Липской за несколько минут до нападения

Он выбежал из офиса и набросился на меня с криком: "Это на твоей совести убитые люди!" Сбил меня с ног и вместе с другими "титушками" накинулся с кулаками.

На моей каске было написано "ПРЕССА". А на груди висело журналистское удостоверение. Но это их не остановило.

Они били меня по голове битами и камнями. Мои коллеги кричали Алиеву, что нападение на журналиста карается законом. Но из присутствующих сотрудников МВД, спасателей и людей в штатском, снимавших все происходящее на видео, никто не вмешался.

Сейчас меня удивляет одно: почему пистолет, который был у Алиева, не был использован против меня? Оружие находилось в кобуре скрытого типа, под курткой. Когда он избивал меня ногами, куртка завернулась, и я увидел ручку ствола..."

Избиение журналистов Алиевым. 18 февраля 2014 года

Позднее Максим узнает: вечером того же дня "титушки" напали на журналиста Вячеслава Веремия, который через несколько часов скончался от полученного огнестрельного ранения в живот.

Возможно, выстрел совершил Алиев из того пистолета, который видел Максим.

"Мучает головная боль, плохо вижу"

В какой-то момент кто-то из мучителей фотокорреспондента неожиданно скомандовал: "С него достаточно!"

"Титушки" отошли от парня, и коллеги отвезли его в больницу. Врачи поставили журналисту диагноз: черепно-мозговая травма и перелом носа.

"Челюсть осталась цела. Туловище было защищено бронежилетом. Врачи подозревали, что у меня кровоизлияние в мозг и серьезная гематома мозга. Тогда я даже не обратил внимания на травму ног (видимо, наступил на светошумовую гранату). Теперь она дает о себе знать. Сейчас я жалею, что сразу не поехал на лечение за границу. Меня уговаривали друзья и депутаты, но я отказался. Помогал медикам принимать раненных, которых привозили с Евромайдана".

Максим Требухов в Александровской больнице после избиения, февраль 2014 года

Сегодня Максим страдает от приступов головной боли, жалуется на слабое зрение. Хотя раньше был совершенно здоров.

"Пару недель я пролежал в больнице, потом еще месяц дома. Ходить не мог, перед глазами все кружилось и плыло. А когда встал на ноги, сразу же занялся помощью ребятам в АТО, пошел служить парамедиком", – рассказывает парень.

В определении Печерского суда от 12 августа 2014 года говорится, что следователи ГПУ расследуют факты привлечения к противодействию протестным акциям в Киеве гражданских лиц (так называемых "титушек"), и преступления, которые последние совершили относительно протестующих в январе–феврале 2014 года. В частности, умышленное убийство журналиста Вячеслава Веремия.

Был в производстве ГПУ и фрагмент, касавшийся Максима Требухова.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 18 февраля 2014 около 12 ч. 00 мин. при осуществлении фотосъемки акций протеста в центральной части Киева возле офиса Партии регионов по ул. Липской неизвестный мужчина нанес телесные повреждения потерпевшему в уголовном производстве журналисту информагентства "forUm", – сказано в официальных документах. – В результате последний получил повреждения в виде закрытого перелома костей носа со смещением костных отломков, ушиб головного мозга с очагами ушиба в левой лобной доле. В период с 18.02.2014 по 24.02.2014г. он проходил лечение в Александровской клинической больнице".

Между тем, уголовное производство по факту избиения Максима открыли только спустя год. И то – благодаря тому, уверен Максим, что он был свидетелем других преступлений во время событий на Майдане.

Фотографии стали доказательствами

"Я снимал практически все горячие события на Евромайдане, – говорит он. – А потом мои снимки правоохранители использовали в качестве доказательства вины "беркутовцев" по множеству эпизодов.

В частности, благодаря моей фотосъемке следователям удалось идентифицировать практически всех сотрудников спецподразделения из Запорожья, киевского Главка полиции, которые руководили кровавой расправой над митингующими в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года. Ведь у меня была вся раскадровка по времени: кто, где находился, и чем занимался.

Однажды я пришел давать показания по делу Славы Веремия. И следователь предложил мне написать заявление, чтобы открыть дело непосредственно по нападению на меня. Я согласился, ведь преступники должны быть наказаны. Это дело принципа".

Собрал информацию о нападавших сам

Имена непосредственных организаторов нападений на журналистов 18 февраля 2014 года много раз звучали из уст силовиков. Речь идет о проживающем в Киеве 44-летнем Юрии Крысине и 48-летнем Джалале Алиеве, который скрывается от правосудия на оккупированной территории Донбасса.

Подробную информацию об этих людях Максим Требухов собирал самостоятельно и передавал следствию.

"Крысин – уроженец Горловки, ранее у него уже была судимость за неумышленное убийство, – говорит Максим. – Задерживали его и в последнее время. То фигурировал в захвате заправки, то нападал на перевозчиков. Но в суде его все время отпускают на свободу. Про Алиева я тоже узнал много – где работал, у кого из нардепов от ПР был помощником".

Между тем, по информации Департамента спец расследований ГПУ сейчас подозреваемый в деле Максима только один – Алиев. Других виновных в избиении журналиста не нашли. Но ищут. Расследование все еще продолжается.

Официальный ответ Генпрокуратуры на информационный запрос по делу Требухова

"Во время досудебного расследования было вынесено подозрение одному из "титушек", который вероятно совершил ряд преступлений. В частности, возможно, организовал нападение на журналистов за их профессиональную деятельность. А также причинил фотокорреспонденту Максиму Требухову легкие телесные повреждения, которые повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья", – говорится в письме, которое мы получили из ГПУ.

Следствие утверждает, что уже проведен ряд следственных действий. В честности, судебно-медицинская экспертиза, после которой Максим и был признан потерпевшим.

Герой сериалов

"На данное время местонахождение подозреваемого не установлено, он объявлен в международный розыск. Уголовное производство касательно этого человека приостановлено, поскольку он находится в бегах. Другие лица, наносившие пострадавшему телесные повреждения, не установлены. Следствие принимает разрешенные законодательством меры, чтобы их установить. Досудебное расследование продолжается. В том числе, проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на установление объективной истины в уголовном производстве", – уточняется в ответе на наш запрос от ГПУ.

Несмотря на то, что личность напавшего на Максима Требухова была установлена давно – Алиев был объявлен в розыск спустя полтора месяца после событий на Майдане, а в августе 2016-го ГПУ ему вынесла уведомление о подозрении, – шансов, что Алиев предстанет перед судом, очень мало.

Есть информация о том, что в 2015-ом он якобы был похищен и убит неизвестными на неподконтрольных Украине территориях, озвученная в 2015 году Владимиром Рубаном. Но документально подтвердить или опровергнуть эту информацию на данный момент невозможно.

"Нет доказательств и свидетелей его смерти, поэтому я в исчезновение и смерть отца не верю", – рассказала нам в процессе общения в соцсетях дочка Алиева, Джамиля, которая сейчас проживает в оккупированной Горловке. Она уверяет, что тоже не знает, где находится ее отец. – У меня с папой очень доверительные отношения. Он рассказал мне, что действительно избил журналиста на Майдане. Но к другим преступлениям он отношения не имеет.

Просто Крысин имеет старые обиды на моего отца ещё с 90-х годов, вот и дал против него показания", – говорит Джамиля и уточняет, что не знает, каким образом Генпрокуратуре удалось сообщить о подозрении ее отцу: возможно, выслали почтой на адрес, по которому он зарегистрирован.

Не верит в смерть Алиева и Максим.

"Информацию, о том, что этот человек мертв, мне по секрету сообщили еще в полиции. Якобы он поехал воевать на Восток, то ли за "ДНР", то ли за "ЛНР", кого-то обокрал – и его убили. И, вроде бы, есть видео и фото, подтверждающие его смерть. Мне, кажется, они специально хотели меня в этом убедить, чтобы я не добивался наказания виновных. Но, возможно, я ошибаюсь".

После событий на Евромайдане Алиев действительно уехал в Горловку, где пошел воевать в так называемую "армию ДНР". Об этом свидетельствуют его фото с оружием в руках. Снимок Алиева разместила на своей странице в соцсетях российская наемница по прозвищу Веселина Черданцева, которая воевала в незаконном вооруженном формировании так называемой "ДНР".

Боевик "армии "ДНР" Джалал Алиев позирует вместе с российской наемницей

"Пропал друг и товарищ! Алиев Джалал Джамалович, 07.05.1969 г. Позывной Гюрза! Пропал в Горловке с месяц назад. Кто что знает – в личку", – написала она на своей страничке в августе 2015-го.

Отметим также, что до войны Алиев работал начальником охраны на оптовом рынке "Столичный" в Киеве. До переезда в Киев проживал в Горловке, был связан с криминалом, судим за грабежи, мошенничества и другие преступления.

Во время работы в столице Алиев даже успел стать "звездой" – снялся в эпизодической роли сериала "СБУ. Спецоперация". Автором сценария фильма стала бывший спикер СБУ Марина Остапенко, а продюсером – еще одна известная журналистка Ольга Герасимюк. Она и вспомнила, что одну из серий снимали на оптовом рынке "Столичный", а начальник охраны рынка очень просился сыграть в ленте эпизодическую роль. Ему пошли навстречу.

Кадры из сериала "СБУ. Спецоперация". В эпизодах – Джалал Алиев, на тот момент начальник охраны киевского рынка "Столичный"

Еще один фильм с участием Алиева – "Страшная красавица", до сих пор крутит по телевизору канал "Украина". Последний раз его показывали всего пару месяцев назад.

Кадр из фильма "Страшная красавица". "Звезда" Алиев и здесь успел засветиться

"Титушка" работал в подчинении Алиева

В мае 2016-го в деле фотокорреспондента Максима Требухова появился еще один фигурант – житель Фастова 50-летний Олег Ш. Возможно, с его помощью следствию удастся установить и других нападавших на Максима.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ЛИЦО_2 (речь идет об Олеге Ш. – Ред.) находилось 18 февраля 2014-го на ул. Липской в толпе среди так называемых "титушек" с деревянной битой в руках. В этот же день он вместе с другими подозреваемыми нанесли телесные повреждения журналисту при исполнении редакционного задания по освещению событий Революции Достоинства", – говорится в определении суда от 18 сентября 2016 года.

В материалах дела также сказано, что "боец" сейчас находится под стражей, а постановлением замгенпрокурора от 18 января 2017 года срок досудебного расследования в указанном уголовном производстве продлен до 29 марта 2017 года.

Подозревают горе-спортсмена в "незаконном препятствовании организации проведению митингов и сборов" (статья 340 УК), "препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов" (ч.2 ст. 171 УК), "нанесении умышленного легкого телесного повреждения".

Кроме того, он проходит и по делу об убийстве Вячеслава Веремия. Подозрение в совершении преступления именно этим человеком основывается на протоколах допросов потерпевших и свидетелей, протоколами следственных экспериментов с участием потерпевших, выводами судебно-медицинских, медико-криминалистических и баллистических экспертиз и материалами выполненных поручений, в соответствии с которыми Олег Ш., пользуясь своим мобильным телефоном, в 12 час. 16 мин. 14 сек. 18.02.2014 находился на месте преступления.

Примечательно, что, судя по фотографиям из соцсетей, подозреваемый спортсмен ранее работал в подчинении Алиева – охранником на рынке "Столичный". Сейчас он охраняет один из киевских ресторанов.

О других подозреваемых – если следствию удалось их установить – Максим Требухов не знает.

"Меня спрашивали про каких-то людей, ведь Алиев бил меня не один, – говорит журналист. – Но я не уверен, что смогу кого-то опознать. На следственном эксперименте (он проходил через год после того, как я написал заявление) я был один. Мы пришли к зданию на Липской, а в качестве понятых правоохранители пригласили дедушек-сторожей из соседних офисов.

Тут же выяснилось, что они не могут быть понятыми, так как были свидетелями тех событий. Но и давать показания эти люди категорически отказывались. Мол, начальство будет "не в восторге".

Сам эксперимент тоже выглядел странно. Мне нужно было показывать, как меня бьют. Это было сложно, пошел четвертый год. Не было на эксперименте и моих коллег-свидетелей. Не проводились очные ставки. Следствие основываются на том, что я рассказываю. А я опираюсь на фото тех событий", – добавляет Максим.

"Расследование саботируют"

О том, когда Фемида накажет виновных по "делам Евромайдана", говорить пока не приходится.

Читайте также 10 преступлений против Евромайдана. Как продвигается расследование Сергей Горбатюк, начальник управления Спецрасследований ГПУ – именно оно и занимается данными делами – уверяет, что по большинству эпизодов обвинительные акты уже направлены в суды.

Но судьи часто не желают рассматривать дела по активистам на Майдане и берут самоотводы. Кроме того, в управлении Спецрасследований ГПУ не хватает следователей и прокуроров.

"У нас произошло сокращение (в целом, с работы были вынуждены уйти 60 человек!) и это крайне негативно влияет на результаты расследований, их качество и скорость. Перед новым годом нам добавили 10 человек. Но этого пополнения нам недостаточно", – рассказал Горбатюк одному из телеканалов.

В то же время, Максим Требухов называет другие причины затягивания расследования. По его мнению, процесс стопорится из-за нежелания сотрудников ГПУ заниматься делами Евромайдана.

"Расследования саботировались с самого начала, – уверен он. – Например, еще до начала следственных действий на Майдане замазали дырки в бетоне от пуль, собрали весь мусор, разобрали и вывезли баррикады. Для города это хорошо. Но активисты и адвокаты "Небесной Сотни" уже тогда били тревогу. Мол, нельзя уничтожать доказательства. Увы, их никто не услышал".

Также, по словам Максима, руководить киевской милицией в 2014 году назначили Александра Терещука, который во время событий на Майдане, будучи начальником Волынской милиции, давал приказ разгонять активистов в Луцке и отправил в Киев бойцов "Беркута". Был ли он заинтересован в полноценном расследовании преступлений, произошедших во время Революции достоинства?..

Ответа на этот вопрос ни у кого нет.

Максим Требухов в настоящее время

На зарплате у подозреваемых

Есть в этой истории и еще один аспект.

Недавно выяснилось, что некоторые силовики, причастные к расследованию по делам Евромайдана, уже давно получают зарплату у подозреваемых "титушек". И информируют их обо всех подвижках в деле.

"Установлено, что должностные лица Службы безопасности Украины при содействии отдельных должностных лиц ГУ МВД Украины в Киеве и Генеральной прокуратуры Украины, по предварительному сговору группой лиц, используя свое служебное положение и связи, ежемесячно получают неправомерную выгоду в размере 6-12 тысяч гривен за информирование объявленных в розыск подозреваемых в уголовном производстве по фактам противодействия протестным акциям во время Революции Достоинства", – говорится в определении Печерского суда.

Кроме того, должностные лица СБУ при содействии отдельных должностных лиц ГУ МВД Украины в Киеве, действуя по предварительному сговору, зная о месте нахождения объявленных в розыск подозреваемых – сообщают им о состоянии следствия и принятых мерах по их розыску, тем самым скрывая указанных лиц от уголовной ответственности.

"Действия должностных лиц СБУ, МВД и ГПУ указывают на активное противодействие в своевременном установлении органом досудебного расследования всех обстоятельств, доказательств, виновных лиц, их розыска и привлечению к ответственности в уголовном производстве по фактам противодействия акциям протеста в Киеве в течение ноября 2013 года – февраля 2014", – говорится в том же определении суда.

"Расследовать будут 30 лет"

В третью годовщину Евромайдана главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что расследование преступлений случившихся столице во время Революции Достоинства займет не менее тридцати лет.

Общеизвестно, что подобного рода преступления раскрываются как раз по горячим следам. А значит, и надеяться на решение вопроса даже через 30 лет не приходится. Разве, что в Украине, наконец-то появится политическая воля наказать виновных в нападениях на активистов и журналистов. Тогда, возможно будут найдены и привлечены к ответственности и обидчики Максима Требухова.

Пока же – ни одно дело по факту нападений на журналистов и активистов во время Евромайдана не доведено до конца.

Вместо постскриптума. "600 гривен"

Из материалов дела Максима Требухова:

"18 февраля 2014 года в 9 утра организаторы собрали возле метро "Арсенальная" около 1000 мужчин со спортивной подготовкой. "Титушек" привезли из Нежина, Белой Церкви, Житомира и других населенных пунктов Украины. Спортсмены должны были за денежное вознаграждение (600 грн. каждому) участвовать в "Антимайдане" в Мариинском парке. Организаторы вооружили боевиков огнестрельным оружием, деревянными дубинками, металлическими щитами и другими предметами для нанесения телесных повреждений".

Также в ГПУ установили, что около полудня организаторы увидели, что в Мариинском парке собралось более двух тысяч протестующих, и приказали "титушкам" переместиться к памятнику Пилипа Орлика и на ул. Липскую. Но из-за поджога офиса Партии регионов, "титушки" перебрались к офису для его охраны.

Ведь именно там они получали зарплату. Тут же находилась вся документация по финансированию протестных акций.

Именно об этом говорится в расследовании "Амбарной книги" ПР.

Богдана Евсеева, специально для УП

Материал подготовлен в рамках кампании Национального союза журналистов Украины при поддержке Международной федерации журналистов борьбы с безнаказанностью