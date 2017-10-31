"Дорогой" Пол. Почему Манафорт был вынужден сдаться ФБР

Вранці 30 жовтня на 4-й стріт у Вашингтоні було вітряно. Близько восьмої години ранку біля будинку під номером 601, де розташований один з офісів ФБР, припаркувався автомобіль.



Коли з нього вийшов колишній політтехнолог Партії регіонів та екс-голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт, то в обличчя йому вдарив сильний порив холодного повітря.

Вітер збив зачіску, позадирав поли піджака і змусив Манафорта мружитись і прикривати обличчя рукою, від чого він виглядав зовсім не солідно перед кількома журналістами, які знімали його біля офісу ФБР.

Але політтехнологу було байдуже, як він виглядає. У нього була куди більша проблема, котра і привела його о такій ранній порі на 4 стріт. Манафорт приїхав здаватися ФБР.

Мільйони із "чорної каси" Партії регіонів вилізли на світло, і заперечувати їхнє існування вже не було жодного сенсу.

Як-то кажуть, ФБР – не ГПУ, тож слідчим вдалося відстежити рух грошей від замовників зі Східної Європи на приховані рахунки і офшорки Манафорта та його партнера Річарда Гейтса.

У чому звинувачують колишнього друга Трампа й Ахметова, скільки мільйонів "українських" доларів Манафорт і Гейтс заховали від американської влади та що їм за це загрожує – розбиралась "Українська правда".

"Чорні" українські мільйони

Текст звинувачення на адресу Пола Манафорта і його правої руки Річарда Гейтса розкриває десятилітню схему ухилення від сплати податків організаторів мультимільйонної лобістської компанії на користь Віктора Януковича, Партії регіонів та "Опозиційного блоку".

Загалом текст документа містить 12 пунктів – зокрема, відмивання коштів, несплата податків та роботу лобістом іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США.

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Рукописи не горят. Пол Манафорт в теневой бухгалтерии партии Януковича

Украинский ТРАМПлин для Манафорта Між 2006 та 2015-м лобісти згенерували прибутку від роботи в Україні на десятки мільйонів зелених, і щоб приховати свій заробіток від американських чиновників, Манафорт і Гейтс відмивали кошти через рахунки у США та за кордоном, зокрема на Кіпрі, Сейшелах та в Сент-Вінсенті і Гренадинах.

"Щоб насолоджуватися розкішним способом життя у США", до прикладу, у 2012 році Манафорт придбав будинок у Брукліні за 3 мільйони доларів готівкою. Того ж 2012-го Манафорт купив за 2,8 мільйони доларів кондомінімум у Сохо, елітному районі Нью-Йорка. Щоразу розплачувався коштами з рахунків на Кіпрі.

Манафорт і Гейтс володіли та контролювали довгий перелік офшорних компаній, зокрема 17 із них зареєстровано у США, 12 – на Кіпрі і ще три – в інших країнах. Використовували неоподатковані гроші, щоб "покривати особисті витрати, як іпотека, навчання дітей і ремонт резиденції у штаті Вірджинія".

"Загалом більше 75 мільйонів доларів пройшло через офшорні рахунки. Манафорт відмив більше 18 мільйонів доларів, які він використав, щоб купувати власність та послуги у США, доходи про які не повідомили до Скарбниці США та Департаменту юстицій. Гейтс перевів 3 мільйони доларів із офшорних рахунків на інші підконтрольні йому рахунки", – йдеться в документі.

Наявність іноземних рахунків, як і розкішну власність, Манафорт умисно неоподатковував, приховуючи інформацію від свого особистого бухгалтера. На запитання "Закордонні банківські рахунки?", Манафорт у листах щоразу відповідав: "Немає".

Крім того, у документі вказано, що ані Манафорт, ані Гейтс не звітували про свою багаторічну лобістську діяльність на користь України до Департаменту юстицій, як цього вимагає закон США.

Щоб обійти обов’язкові для лобістів реєстри, Манафорт і Гейтс утворили The European Centre for a Modern Ukraine (Європейський центр сучасної України – УП).

Організація в Брюсселі, керована німкенею Іною Кірш-Ван де Ватер, відбілювала репутацію "Сім'ї" як клієнт двох американських лобістських компаній. У тексті документа їх назв не згадують, однак очевидно йдеться про Podesta Group та Mercury Public Affairs.

"Вони намагалися вплинути на рішення кількох членів Конгресу та працівників їх офісу, які стосувалися санкцій щодо України, чинності виборів в Україні та доречності ув’язнення Януковичем його опонента на президентських виборах, Юлії Тимошенко", – зазначено в документі.

За підтримку Януковича в середовищі американських політиків та лідерів думок Podesta Group та Mercury Public Affairs отримали 2 мільйона доларів з офшорних рахунків на Кіпрі і Гренадінах, які "пов’язані з компаніями, що належали Манафорту-Гейтсу".

Пригадали Манафорту і Гейтсу 4 мільйони доларів з офшорів за звіт Scadden Arps про суд Тимошенко, який замовило Міністерство юстиції України.

Серед іншого, прокурор вимагає конфіскації майна Манафорта, зокрема чотирьох об’єктів нерухомості – три в Нью-Йорку й один у Вірджинії.

Американець "донецьких"

Українська сторінка біографії Манафорта дуже строката й багата на події. Перші розділи цієї історії написано в далекому 2004 році.

Тоді найбагатший український олігарх Рінат Ахметов привіз в офіс Віктора Януковича американського спеца з виборів, аби спробувати врятувати шанси Віктора Федоровича сісти в крісло президента. Цим спецом якраз і був Пол Манафорт.

Щоправда у 2004-му співпраця "донецьких" з американцями особливих успіхів не мала. Чого не скажеш про виборчу кампанію 2006 року. Тоді під керівництвом Манафорта, який став політтехнологом Партії регіонів, вона змогла, не більше не менше, виграти вибори в Раду.

Рівень впливу Манафорта і його команди на процеси всередині регіоналів добре ілюстрували ситуації, коли, наприклад, тодішній глава виборчого штабу Василь Джарти звітував перед Манафортом, а до самого Януковича було приставлено особистого "консультанта" Філіппа Гріффіна. Він відповідав за те, як лідер ПР мав одягатися, ходити і махати руками.

Така "персональна" робота Манафорта і його команди мала далекосяжну мету. Її американці досягли у 2010 році, коли після складної передвиборчої кампанії і війни з Тимошенко їм вдалося посадити Януковича в крісло президента.

Тож коли на його інавгурації Манафорт розціловувався з Ахметовим, то мав для цього і привід, і право.

Рівень і глибина його співпраці з регіоналами були вражаючими. І чи не найбільшим тому підтвердженням було те, що навіть після втечі Януковича з України Манафорт не відхрестився від "української теми". Саме він був головним ідеологом кампанії "Опозиційного блоку" на парламентських виборах 2014 року, і саме його роботі колишні регіонали завдячують своїм успіхом.

Те, що вони змогли завести в Раду фракцію більш як на 40 депутатів одразу після Революції Гідності, яка піднялась якраз проти їхнього режиму, – було просто феноменальним результатом.

Його ковалем був ніхто інший як Пол Манафорт. І, треба додати, замовники були дуже вдячні "американському другу".

Вперше про масштаб цієї "вдячності" стало відомо зі сторінок "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. З'ясувалося, що з підпільної каси регіоналів за період з 2007-го по 2012 роки на ім'я Манафорта було виплачено майже 13 мільйонів доларів.

Ці дані в купі зі звинуваченнями у зв'язках із Кремлем коштували Манафорту посади глави виборчого штабу тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Манафорт легально задекларував, що отримав від ПР 17 мільйонів доларів за 2012-2013 роки. Але депутат Сергій Лещенко переконував, що американець, по-перше, показав не всі доходи від українських замовників, а, по-друге, приховав незаконні операції з оплати своїх послуг, які проводились через офшорні компанії, сумнівні банки і проходили як, наприклад, продаж комп'ютерів.

У Манафорта звинувачували Лещенка в шантажі, але теперішнє розслідування в Штатах підтверджує, що нардеп мав рацію.

Тетяна Козирєва, Роман Романюк, УП