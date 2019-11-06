Как Зеленский в Харькове на заводе замерзал и губернатора представлял

У середу, 6 листопада, у Харків приїхав президент Володимир Зеленський. Він представив нового очільника Харківської області – Олексія Кучера, нардепа від "Слуги народу" та колишнього адвоката з неоднозначною репутацією. На цій посаді він змінив Юлію Світличну, колишню однопартійку Петра Порошенка.

Призначенню нового керівника Харківщини передували неабиякі пристрасті – Кабмін вже встиг перепризначити Світличну на посаду очільниці Харківської ОДА, але утриматися в цьому кріслі їй не вдалося.

Володимир Зеленський приїхав у Харків вдруге за час президентства. Вперше він відвідав місто 17 липня.

Тоді президент пролетів над Харківщиною на гелікоптері та подивився на масштаби незаконної вирубки лісу, після чого провів екстрену нараду з керівниками природоохоронних структур області та правоохоронцями.

Під час наради директор Жовтневого лісгоспу Руслан Чагаровський запевнив президента, що "чорних" лісорубів "кришує" директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса, "найбільший лісоруб Харківщини".

Примітно, що кримінальні справи відкриті на обох чиновників: Сису підозрюють в організації незаконної вирубки лісу, Чагаровського – у розкраданні державного майна в особливо великих розмірах.

Проте на нараді Сиси не було. Зеленський зателефонував йому та у притаманній президенту манері відчитав, після чого звернувся до правоохоронних органів, щоб вони "підштовхнули" його кримінальну справу.

Сису затримали рівно за тиждень до другого візиту президента на Харківщину – під час спроби дати хабар у 100 тисяч доларів старшому детективу НАБУ за закриття кримінального провадження, пов'язаного з махінаціями з деревиною. Згодом чиновник вийшов із СІЗО під заставу в 5 млн грн.

На тій нараді Зеленський також вимагав від правоохоронців розібратися з "кришуванням" "чорних" лісорубів та пригрозив звільненням начальнику регіонального управління СБУ і прокурору області.

Наразі обидва керівники відомств пішли зі своїх посад – прокурор за власним бажанням вийшов на пенсію, керівник СБУ – за указом глави держави.

Символічно, що про затримання Сиси, якого відчитував Зеленський, першим повідомив новопризначений губернатор Харківщини, тоді ще народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер.

Новим очільником Харківщини став колишній адвокат Олексій Кучер

Світлична. Залишити не можна звільнити

Серед усіх губернаторів часів президентства Петра Порошенка у своїх кріслах після перемоги Зеленського до осені залишилися одиниці. Серед них була голова Харківської ОДА Юлія Світлична. Вона очолювала регіон з жовтня 2016 року та є колишньою головою фракції БПП (наразі – "Європейська солідарність" – УП) у Харківській обласній раді.

Під час першого візиту в Харків Зеленський у присутності самої губернаторки відповів негативно на питання, чи планує звільняти Світличну. Також він спростував інформацію щодо призначення губернатором Вадима Слюсарєва – експрацівника Держприкордонслужби часів Віктора Януковича та експомічника Артема Пшонки, сина колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.

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За даними журналістів "Схем", зі Слюсарєвим через бізнес пов'язані одразу чотири мажоритарники від "Слуги народу", які перемогли на Харківщині – зокрема її новий очільник Олексій Кучер.

"Я не бачу менеджерів. Є кращі [ніж Юлія Світлична]? Треба ж бачити всі прізвища. Треба бачити рейтинг підтримки в області..." – запевнив тоді журналістів Зеленський.

5 вересня 14 політичних та громадських організацій, серед яких Харківський антикорупційний центр, "Батьківщина", "Громадянська позиція", "Самопоміч", "ДемСокира" та інші, написали до Зеленського звернення, в якому закликали його "відкрито продемонструвати жителям Харківської області своїх кандидатів на посаду голови Харківської облдержадміністрації".

"Жителі нашої області заслуговують на гідного главу облдержадміністрації та точно також як одесити і львів'яни гідні права ознайомитися з кандидатами, які розглядаються вами", – йшлося у зверненні.

Президент на прохання не відреагував, і вже наступного дня Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Світличної на повторне призначення головою Харківської обладміністрації.

Юлія Світлична раніше палко підтримувала курс Петра Порошенка

На питання журналістів, чому призначали саме її та яких інших кандидатів розглядали на цю посаду, міністр Кабміну Дмитро Дубілет відповісти не зміг: "Якщо я відповім: "Я не знаю", я вас розчарую?"

Через місяць, 9 жовтня, на сайті Кабміну з'явилося повідомлення про узгодження на пост очільника Харківщини кандидатури Кучера. Текст з сайту згодом прибрали. Прес-секретар прем'єр-міністра Діана Давітян запевняла, що сталася помилка.

"Ні, Харківської (ОДА) не було. Можливо, просто помилково написали. Сьогодні не приймалося таке рішення", – зазначала Давітян.

Проте депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко запевнив, що Кабмін передумав погоджувати кандидатуру Кучера після того, як прем'єр-міністр Олексій Гончарук отримав від когось SMS.

Приблизно у цей же час на посаду розглядали ще одну "Слугу народу" – Ірину Венедиктову, яка була обрана до Верховної Ради під третім номером у списку президентської сили та зараз є головою парламентського комітету з правової політики.

Однак 20 жовтня Кабмін все ж таки погодив кандидатуру Кучера. Світлична тим часом претендує на посаду заступника секретаря РНБО та вже подала до НАЗК відповідну декларацію.

"Друзья, прекрасный этап в жизни сейчас. Максимальная концентрация подлости, алчности, зависти и подхалимства. Меня это радует. С удовольствием принимаю очередное испытание. Оно необходимо. Поэтому БЛАГОДАРЮ всех, без исключения", – прокоментував Кучер у Facebook.

Інтригу з призначенням Кучера на посаду голови Харківської ОДА у Зеленського намагалися тримати до останнього

За тиждень після цього біля будинку, в якому мешкає новий очільник Харківщини, ледь не згорів його автомобіль. В ДСНС у Харківській області причиною назвали "занесення відкритого джерела вогню невідомим".

"Моя машина стояла в 10 метрах [від мікроавтобусу Volkswagen Transporter, який згорів]. Сгоревший бус не принадлежит жильцам дома. С одной стороны, учитывая криминальные войны в Харькове – ерунда. И может случайность. А с другой, может кто-то что-то хочет мне сказать? Тогда отвечаю, я решение принял и оно не изменится ...", – написав Кучер у Facebook.

"Это ж ваши, ну, блин, легендарные заводы!"

Цього разу в офіційній програмі візиту Зеленського в Харків значилося лише відвідування проблемних підприємств регіону – Харківського авіаційного заводу (ХАЗ), який має заборгованість у 3,5 млрд грн, та "Заводу імені Малишева", який теж перебуває у кризі. Обидва підприємства належать "Укроборонпрому".

Очікувалося, що на одному з цих об'єктів він офіційно представить Кучера як нового керівника Харківської області.

Зранку перед візитом Зеленського на під'їзді до ХАЗу утворився затор. Як розповідають очевидці, причиною "тянучки в 40 хвилин" стало відключення світлофорів.

На прохідній заводу главу держави зустрічав пікет проти мера Харкова Геннадія Кернеса. Близько 15 людей тримали плакати "Гепу (прізвисько Кернеса – УП) на нари!", "Вимагаємо створення ТСК по Кернесу", "Кернес – лидер ОПГ", тощо.

Мітинг противників міського голови Харкова Геннадія Кернеса

Паралельна акція протесту відбувалася біля Харківської обладміністрації. Учасники, противники формули Штайнмаєра, тримали в руках плакати "Не смій здавати Україну!", "Зе – слуга олігарха" та інші.

У конференц-залі ХАЗу на презентацію зібралося близько 200 осіб – серед них нардепи від "Слуги народу", голова області Юлія Світлична, голова облради Сергій Чернов, екснардепи Віталій Хомутиннік і Роман Семенуха, бізнесмени Всеволод Кожем'яка і Олександр Ярославський та інші.

Під час звіту Абромавичуса Зеленський звернувся до нового очільника Харківської ОДА та власника групи DCH Олександра Ярославського (на фото стоїть) щодо покращення умов праці на підприємствах фото: пресслужба президента

Перед приїздом президента в залі включили одноманітну музику, схожу на ту, яка грає, коли довго чекаєш зв'язку з оператором на лінії.

Із Зеленським до Харкова прилетів міністр МВС Арсен Аваков, гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус та перший заступник голови Офіса президента Сергій Трофімов.

У Харкові президент насамперед зробив селфі в аеропорту.

View this post on Instagram Салют, Харкове! Радий знову завітати до вас! A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) on Nov 6, 2019 at 1:47am PST

Свій виступ Зеленський розпочав зі слів: "Чому у вас в будь-якій будівлі дуже холодно? Хотів би запитати і мера, і голову ОДА". Після чого висловив незадоволення станом справ на підприємствах "Укроборонпрому", більше 10% яких розташовані на Харківщині.

"Зараз ми були на авіаційному заводі, на легендарному заводі імені Малишева і бачили, що там відбувається. По-перше, я в шоці, – обурився Зеленський. – Нам сказав директор, що з 2009 году… року один танк [був вироблений]. А статистика така, що за радянських часів було 900 танків на рік. Що відбувається з нашими підприємствами?"

Також він висловив незадоволення низькими заробітними платами на підприємствах та поганими умовами праці:

"Взимку люди працювали в приміщенні, де була температура 0 градусів. Я вибачаюся, що перейду на таку мову, ми как к скоту к людям відносимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, щоб вони поважали Україну, щоб вони нікуди не виїжджали і щоб у нас працювали підприємства".

Під час звіту Абромавичуса Зеленський звернувся до нового очільника Харківської ОДА та власника групи DCH Олександра Ярославського щодо покращення умов праці на підприємствах.

"А можна з приводу умов я зараз звернуся до нового голови обласної державної адміністрації? – запитав він. – Ви можете зібрати бізнес у Харкові, держава щось дуже довго розворачується?

Он, дивіться, я побачив пана Ярославського: "Добрий день!" Просто нікто другой нє попался (сміх у залі). Можна вам зібрати бізнес-асоціації Харківщини і просто людям дати нормальні умови? Щоб це зробити дуже швидко, перед зимою, якщо є на те ваша громадянська роль".

Ярославський із залу відповів, що таке саме питання було і на Харківському тракторному заводі, де він "два або три роки платив зарплату за завод, що стоїть", а потім "директору дали 15 років".

– Никто, никакое СБУ к вам не придет, и никакому директору ничего не дадут! – відповів бізнесмену Зеленський.

– Я надеюсь. Я его год прятал по подвалам. (Сміх у залі)

– Не надо больше никого прятать. Выпустите вы его уже! (Сміх в залі посилюється) Ну, можно сейчас хотя бы нам помочь?

– Конечно, можно!

– Мы можем про стратегические планы потом встречаться, разговаривать, но можно бизнесменов собрать...

– Я уже собрался, не надо меня собирать!

– Собрались уже? Прекрасно!

– Других бизнесменов не надо, потому что то футбол, то воллейбол, я один оказываюсь в Харьковской области. Собирают всех, а приду я один (оплески).

– Сейчас вас ждет такая же конструкция! Якщо можна...

– Я попал.

– Ви попали, звичайно, я розумію. Не, но надо помочь, но это ж ваши, ну, блин, легендарные заводы. Мне просто очень обидно. Будь ласка.

Підводячи підсумки наради, Зеленський доручив гендиректору "Укроборонпрому" Абромавичусу прозвітувати про стан справ у присутності прем'єра, при цьому декілька разів назвавши "концерн" "концертом".

"Стан на підприємстві концерну "Укроборонпром" дійсно жахливий, – зазначив президент. – Загроза обороноздатності держави. Терміново нам треба зустрітися, і я хочу, щоб ви звітували теж прем'єр-міністру України.

Нам треба зустрітися, налагодити план поточних і наступних дій. Погашення заборгованості підприємств – учасників державного концерту "Укроборонпром" – пріоритет зараз. Можна через поповнення статутного капіталу державного концерту "Укроборонпром" зробити комплекс мєр в цілому на відродження "Укроборонпрому".

фото: пресслужба президента

Після цього Зеленський нарешті представив нового очільника Харківської ОДА, подякувавши Юлії Світличній за її роботу.

"Хочу представити нового голову Харківської ОДА Олексія Кучера, – звернувся до присутніх президент. – Вітаю вас! (оплески). По результатам побачимо. Я хочу подякувати також пані Світличній за вашу працю. Дуже дякуємо.

У Харкові в цілому не просто, я вдячний за вашу потужну роботу, і, якщо можна, ви нікуди не дівайтесь, ми все одно знайдемо (сміх в залі). Я маю на увазі, я хочу, щоб ви допомагали як можна довше пану Кучері і Харківській області".

Новий очільник Харківщини подякував президенту, запевнив, що буде працювати "24 години 7 днів на тиждень", але свої пріоритетні завдання на посаді пообіцяв озвучити "трохи пізніше".

Зеленський порадив новому губернатору, щоб краще зрозуміти проблеми Харківщини, "просто вийти на вулицю та почути, про що говорять люди".

Резонансні справи, "Ролекси" та елітні авто. Хто такий Кучер

Новому губернатору Харківщини Олексію Кучеру 34 роки. Він народився в Херсонській області, здобув дві вищі освіти в Харкові за спеціальностями "Фізичне виховання" та "Правознавство".

Останні вісім років працював адвокатом, спеціалізувався на кримінальних справах. Серед його підзахисних було чимало резонансних підозрюваних.

Зокрема, він захищав:

Бориса Бароніна – депутата Харківської міськради, радника мера Харкова Геннадія Кернеса. Прокуратура підозрює його в участі в незаконному заволодінні земельними ділянками (серед інших підозрюваних у цій справі фігурує колишній губернатор Харківщини, екснардеп Михайло Добкін);





– депутата Харківської міськради, радника мера Харкова Геннадія Кернеса. Прокуратура підозрює його в участі в незаконному заволодінні земельними ділянками (серед інших підозрюваних у цій справі фігурує колишній губернатор Харківщини, екснардеп Михайло Добкін); Сергія Лазюка – суддю Дзержинського райсуду Харкова, якого, за версією слідства, взяли на "гарячому" під час передачі 300 доларів за вирішення земельного спору на користь позивача;





– суддю Дзержинського райсуду Харкова, якого, за версією слідства, взяли на "гарячому" під час передачі 300 доларів за вирішення земельного спору на користь позивача; Олега Ширяєва – колишнього командира роти Нацполіції "Східний корпус", якого звинувачують у рейдерстві та захопленні елеватора;





– колишнього командира роти Нацполіції "Східний корпус", якого звинувачують у рейдерстві та захопленні елеватора; Володимира Литвина – визнаного винним фігуранта "справи рюкзаків", у якій підозрюваним також був син міністра МВС Олександр Аваков та ексзаступник міністра Сергій Чеботар.

До Верховної Ради Кучер пройшов, здобувши перемогу у 179-му мажоритарному окрузі з центром у Краснограді Харківської області. Він випередив чинного голову обласної ради Сергія Чернова, який балотувався від "Опозиційного блоку".

З його передвиборчою програмою можна ознайомитись тут. У парламенті увійшов у Комітет з питань правової політики.

Кучер одружений, у нього двоє дітей. Згідно з декларацією, родина нового очільника Харківщини має три квартири, будинок під Харковом, три земельні ділянки та п'ять автомобілів – зокрема, елітні Lexus NX 200T та Audi Q5. Крім того, чоловік та жінка мають по годиннику престижного швейцарського бренду Rolex.

Подружжя зберігає 292 тисячі доларів готівковою, а також 77 біткоїнів на ще майже 300 тисяч доларів. При цьому, згідно з декларацією, ані Кучер, ані його дружина за минулий рік не заробили жодної гривні.

Дмитро Кузубов, для УП