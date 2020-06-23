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"Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках

Тамара Кудрявченко, Евгений Руденко, Эльдар СарахманВторник, 23 июня 2020, 18:38
Коллаж: Андрей Калистратенко

Киев, Позняки, улица Крушельницкой, 1/5. Знойное утро 21 июня 2020 года стало последним для пятерых жителей столичной десятиэтажки.

Фатальным этот воскресный день мог стать для большего количества людей. В том числе и двух журналистов УП: для автора этих строк и Тамары Кудрявченко, шеф-редактора ТаблоID.

Мы живем с Тамарой в однушке на третьем этаже девятиэтажки по адресу Григоренко, 41. Почти впритык к нашему дому стоит та самая панелька, взрыв которой слышали в Бортничах, на Осокорках и еще многих местах Левого берега столицы.

По диагонали от нашей квартиры до эпицентра трагедии – не больше 30 метров.

– Доброе утро, с праздником! – написала мне в тот день сообщение в Instagram моя дочка Полина, живущая в прифронтовом Бахмуте.

На часах было 9:31.

– Доброе! С каким? – переспросил я.

– День отца, – ответила дочка.

– Я и не знал. Спасибо! – улыбнулся я.

– Теперь знаешь, – ответила Поля со смайликом.

Через 15 минут, примерно в 9:58 рвануло. В это время Тамара только начинала завтракать у открытого окна, а я еще толком не проснулся.

Взрыв казался объемным и продолжительным. За окном все заволокло густой пыльной дымкой. На лоджии, как оказалось позже, выбило оконную раму.

Орущие сигнализации машин на улице и ощущение упавшего на землю неба – самые банальные слова, которыми можно описать чувства в те секунды.

Быстро одевшись, схватив дрожащими руками только телефоны, мы вышли на улицу. Была уверенность, что взорвалось по нашему адресу, несколькими этажами выше.

Пока мы спускались по лестнице, в голове пульсировала только одна мысль: "Хоть бы наш дом не рухнул прямо сейчас. Хоть бы не было завалов, и мы смогли выйти".

Справляться с бешеным выбросом адреналина репортеру легче, чем человеку других профессий. Уже через 5-7 минут после взрыва я сублимировал свой страх в съемку колоссальных разрушений соседнего дома, параллельно сбрасывая фотографии в редакционный чат.

По данным на 23 июня, конечную причину трагедии власти еще не назвали. Но все сводится ко взрыву газовой смеси. 

Экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме не было. Во многих квартирах шестого подъезда до фатального утра 21 июня снимали газовые счетчики на плановую поверку. А очевидцы трагедии в разные дни жаловались на запах газа.

Настя Недашковская.Осталась без мамы, папы и брата

Можно ли сказать, что 18-летней Насте Недашковской из квартиры №220 дома на Крушельницкой, 1/5 повезло? 

Девушка чудом выжила. Но потеряла в жуткой трагедии всех: маму Инну, папу Владимира и брата Женю.

Взрыв прогремел на 7 этаже, прямо над их квартирой, когда семья занималась своими привычными делами.

То, что Настя, попавшая в эпицентр взрыва, отделалась ушибом ноги и ссадинами, похоже на настоящее чудо. Но тем утром она потеряла всю семью
То, что Настя, попавшая в эпицентр взрыва, отделалась ушибом ноги и ссадинами, похоже на настоящее чудо. Но тем утром она потеряла всю семью

Спустя два дня после трагедии Настя не готова к очному общению с журналистами. Но нашла силы написать нам о том, как все было.

– Я вас помню, часто сидела у вашего подъезда, – сказала Настя нам, когда мы обратились к ней за комментарием.

За мгновение до взрыва Настя была в ванной. Ее мама – на кухне, папа в зале, а брат в спальне. 

Самые большие разрушения – на фасаде, выходящем к ТЦ “Эпицентр”. Но взрыв “продырявил” панельный дом насквозь в трех направлениях
Самые большие разрушения – на фасаде, выходящем к ТЦ “Эпицентр”. Но взрыв “продырявил” панельный дом насквозь в трех направлениях

Девушка собиралась одеться и выходить из ванной комнаты, когда вылетела дверь и начали рушиться потолок и стены.

– Все это время я кричала и слышала шум в ушах, – вспоминает Настя. – Потом я услышала, что где-то кричит мама. 

Без одежды, без ничего я побежала к кухне. Но там было все завалено. Я пыталась ей помочь, но не смогла.

Спасатели вели поиски людей под завалами больше двух суток, рискуя своими жизнями
Спасатели вели поиски людей под завалами больше двух суток, рискуя своими жизнями

Так же было и с братом. Он тоже просил о помощи, но добраться до него Насте мешали завалы.

– Когда я начала искать папу, он даже не отзывался, – говорит девушка. – После этого я побежала в одних лишь шортах в подъезд, начала просить соседей о помощи.

Как Настя смогла оказаться на улице, выбравшись фактически из эпицентра взрыва и разрушенного парадного, загадка. 

– В доме был сильный запах газа после взрыва, – уверяет она. – Его слышали все: я, соседи, МЧС. После этого я спустилась и ждала до ночи известий.

Мне сказали, что нашли маму. Через пару часов брата. И только сегодня ночью (с 22 на 23 июня – УП) нашли тело моего папы. Из квартиры осталась я. И спасли попугая.

Взрывной волной осколки стен дома и перекрытий выбросило больше чем на 200 метров вперед
Взрывной волной осколки стен дома и перекрытий выбросило больше чем на 200 метров вперед

Взрывной волной осколки стен дома и перекрытий выбросило больше чем на 200 метров вперед

Сегодня Настя готовится к похоронам. Пока что ее приютила подруга. 

Насте шлют деньги и слова поддержки все неравнодушные.

Номер банковской карты, на которую вы можете прислать помощь Насте Недашковской – 4149 6293 1524 2214 (Васьковская Елизавета, подруга Насти) или Васьковскому Тимофею (ее брат) - 5168 7559 0563 3000.

Эмоции, фейки и работа спасателей

Первыми на место трагедии всего через несколько минут приехали полицейские. 

Кто-то в форме даже поднялся в ту часть дома, где зияла дыра фактически на четырех этажах с девятого по шестой. 

С балконов некоторых квартир, близких к эпицентру, просили о помощи заблокированные жители. 

Спасатели и полиция довольно быстро оцепили дома на Крушельницкой 1/5 и Григоренко, 41, эвакуируя людей и постепенно расширяя радиус оцепления.

Взрыв был такой силы, что обломки стен, пластиковых окон и стекол улетели метров на 200 – на дорогу, ведущую к "Эпицентру". 

Взрывная волна добралась и до камер на "Эпицентре", зафиксировавших момент взрыва.

На уровне седьмого этажа, с торца здания пробило дыру. Засыпало осколками и баскетбольную площадку, которая находится с другой, парадной части дома. 

Припаркованную рядом старенькую легковушку смяло куском стены.

Взрывная волна накрыла и двор со стороны парадного. После взрыва отслоилась часть фасадных плит, которые угрожают обрушением
Взрывная волна накрыла и двор со стороны парадного. После взрыва отслоилась часть фасадных плит, которые угрожают обрушением

В первые часы спасательных работ в соцсетях и некоторых СМИ стала появляться критика специальных служб. Кто-то даже обвинял спасателей и полицию в мародерстве. 

Такие сообщения были основаны либо на вырванных из контекста эмоциях пострадавших либо на откровенных фейках.

В целом работа полиции и спасателей в таких экстремальных условиях журналистам УП показалась корректной. Никаких доказанных фактов мародерства мы не заметили.

Особое уважение вызывали спасатели, которые при угрозе обвала аварийной десятиэтажной секции продолжали поисковые работы и в сильную жару и в ливень, прошедший вечером 22 июня. 

На место трагедии прибыли полиция, пожарные, газовые службы, СБУ и Нацгвардия
На место трагедии прибыли полиция, пожарные, газовые службы, СБУ и Нацгвардия

Пострадавшие были на взводе, некоторые впадали в истерику. Одна женщина с балкона дома на Григоренко, 41 через несколько минут после взрыва кричала о том, что нужно ежедневно молиться богу. И что произошедшее – кара небесная.

Другая в толпе, говоря по телефону, винила во всем солнечное затмение.

Жителям взорвавшегося дома предложили переехать на автобусах в здание интерната на Харьковском массиве. Многие отказались, найдя временное пристанище у родных или друзей.

Дети и взрослые со всех Позняков приходили к взорвавшемуся дому, чтобы сделать фото и понаблюдать за работой спасателей
Дети и взрослые со всех Позняков приходили к взорвавшемуся дому, чтобы сделать фото и понаблюдать за работой спасателей

Леонид Писаненко. Лишился квартиры

Леонид Писаненко вселился в дом на Крушельницкой 1/5 в конце 90-х. Как водитель горисполкома он получил здесь квартиру №223, чтобы лишиться ее почти четверть века спустя. Но спастись от смерти.

Писаненко жил на седьмом этаже с супругой в двушке. К их кухне примыкала кухня погибшей Людмилы Яковлевны, соседки 1943 года рождения, в квартире которой, по предварительным данным, находился эпицентр взрыва.

– Вон, видишь, стенка синяя? – показывает Писаненко рукой на дыры в доме, пока там продолжают разбирать завалы. – Это наша кухня (пауза). Была.

22.06.2020. Леонид Писаненко пришел к дому, в котором он потерял квартиру, в надежде, что спасут его домашних любимцев
22.06.2020. Леонид Писаненко пришел к дому, в котором он потерял квартиру, в надежде, что спасут его домашних любимцев

21 июня 2020 года Леонид проснулся ближе к восьми утра. Такса, кобель по кличке Бенек, был тактичным и позволял супругам Писаненко поспать.

– Бенька, – печально улыбается Леонид. – Три года ему. Постельная собака. Вылезет утром на подушку и облизывает. Эх, Бенька… 

Еще у нас кошка Умка была.

Спустя всего пару часов после взрыва дети играли во дворе перед оцеплением, рассматривая уничтоженные квартиры
Спустя всего пару часов после взрыва дети играли во дворе перед оцеплением, рассматривая уничтоженные квартиры

В начале девятого Писаненко повел выгуливать питомца. Прогулка длилась недолго.

– Бенек, давай, нам пора уже ехать. Жарко очень, а ты домой пойдешь, – попросил собаку владелец.

– Я вернулся, что-то перекусил, и пошел забирать машину, она на стоянке возле "Пирамиды" (ТЦ – УП). Поднялся опять наверх. Забрал жену и вещи. Около девяти утра мы уехали на дачу, в Пирогово, – вспоминает Писаненко.

Через час ему сообщили о взрыве.

Представители властей и спасатели подходили несколько раз в день к СМИ, чтобы поделиться последними новостями
Представители властей и спасатели подходили несколько раз в день к СМИ, чтобы поделиться последними новостями

– Максим позвонил. Сосед. Его тоже не было дома. Теперь у него там сквозная дыра вместо квартиры. 

Я оставил жену и тещу на даче. Приехал минут через 25. Но не ожидал увидеть такого. Даже подумать не мог, что такие разрушения! – рассказывает Леонид.

22.06.2020. Так выглядели спасательные работы из квартиры журналистов УП
22.06.2020. Так выглядели спасательные работы из квартиры журналистов УП

По его словам, собачники из двора рассказывали, что ночью некоторые питомцы вели себя беспокойно.

– Но у нас все тихо было, Бенек не беспокоился. Запаха газа я не слышал, – делится Писаненко. 

– Они сейчас все вешают на бабулю, мою соседку, – продолжает он. Она ходила, рассказывала всем, что воняет газом. Ей говорили – раскройте окна. А она – пожилой, возрастной человек, боялась сквозняков.

Спасательные работы продолжались по ночам
Спасательные работы продолжались по ночам

После взрыва Леонид с женой остановились у родственников. Он приходит каждый день, наблюдает издалека, как разбирают завалы. И, похоже, все еще надеется увидеть живыми своего Беньку и кошку Умку.

Людмила Лозицкая. Потеряла жилье. Внучки и муж не пострадали

– Лида, давай рассказывай, что взорвался газ! Все это от замены счетчиков! – говорит Валентина, жительница с 10 этажа. 

Ее и мужа в момент взрыва не было дома. Женщина двумя днями ранее уехала в Переяслав, а супруг в семь утра 21 июня ушел на работу.

– У нас счетчик сняли 11 июня, – рассказывает она. – Поставили вместо него шланг между двумя трубками. Была утечка. 

Я 12 июня вызвала бригаду по "аварийке". Приехали три человека в течение 15 минут. Ковырялись, перекручивали по-новой шланг. Вроде пропала утечка, все нормально. Они сказали – если будет еще что-то, то звоните.

Людмиле Лозицкой повезло. Взрывная волна не уничтожила ее квартиру на первом этаже, и она осталась жива с мужем и внучками. Но аварийную секцию дома скорее всего снесут
Людмиле Лозицкой повезло. Взрывная волна не уничтожила ее квартиру на первом этаже, и она осталась жива с мужем и внучками. Но аварийную секцию дома скорее всего снесут

У Людмилы Лозицкой из 198-й трехкомнатной квартиры на первом этаже счетчик сняли 3 июня. Потом Людмила с мужем на несколько дней уехали к родственникам. 

Вернулись домой накануне взрыва, в субботу, 20 июня, взяв на ночевку двух внучек – шести и десяти лет.

– Запаха газа не было тогда, – рассказывает Лозицкая.

Возле взорвавшегося дома на Крушельницкой развернули круглосуточный оперативный штаб
Возле взорвавшегося дома на Крушельницкой развернули круглосуточный оперативный штаб

Она проснулась около 7:30. Внучки спали в комнате с балконом, выходящей на другую сторону дома, где были основные разрушения.

Людмила отправила супруга в магазин за хлебом и маслом.

– Пока внучки спали, я готовила на кухне, – рассказывает Людмила. – Супчик им сварила с гречкой и фрикадельками. Слепила пельмени.

В момент взрыва девочки были в спальне, а бабушка вытаскивала из кастрюли последнюю порцию пельменей.

– Они сейчас там и стоят, на кухне в миске, – улыбается отошедшая от шока женщина. – А в морозилке мороженое дедушка остужал для девочек.

Со стороны повреждения дома выглядят угрожающе. Прохожие поднимают головы вверх, с трудом веря, что кому-то удалось выжить
Со стороны повреждения дома выглядят угрожающе. Прохожие поднимают головы вверх, с трудом веря, что кому-то удалось выжить

Сразу после взрыва испуганные сонные дети выбежали из комнаты к бабушке. Женщину трясло.

– Огромнейший, сильнейший взрыв, – подбирает она нужные слова, чтобы описать произошедшее. – Муж пришел из магазина, только успел поставить пакет и сказать: "Пойду, руки помою".

Сразу после взрыва мужчина выбежал в подъезд, чтобы понять, что произошло. Ударной волной снесло двери лифта.

– Он (муж – УП) говорит, что почувствовал сильный запах газа из шахты лифта, – делится Лозицкая. – Побежал на улицу, там стонал мужчина. Он гулял с собакой, его порезало осколками. 

Собака сначала упала, вверх лапами лежала – или испугалась или волной снесло. Но потом очухалась.

За оцепление пускали только жителей дома на Григоренко, 41, чтобы они могли забрать самые необходимые вещи. Первую ночь люди жили у друзей и знакомых 
За оцепление пускали только жителей дома на Григоренко, 41, чтобы они могли забрать самые необходимые вещи. Первую ночь люди жили у друзей и знакомых 

О погибшей пенсионерке Людмиле Яковлевне из квартиры, где по предварительным данным был эпицентр взрыва, Лозицкая отзывается хорошо.

– Добрейшей души человек. Активистка. Всю жизнь проработала педагогом. 

Старенькая уже, горб у нее. Голубей постоянно кормила, вы видели? Каждый день заботилась о них. Еле ходила, но в магазин за кормом и хлебом для птиц – обязательно.

А когда морозы, боже, выйдет с самого утра, смотрит, не замерзла ли птичка. Голуби ее знали, садились на руки, на плечи, и провожали до подъезда. Жалко очень ее и остальных погибших, – вздыхает Людмила Лозицкая. 

Пословицу
Пословицу "мой дом – моя крепость" вряд ли стоит принимать всерьез жителям многоэтажных домов Украины

Сегодня Людмила с мужем живет у родных и ждет, пока ее пустят в квартиру в разрушенном доме, чтобы забрать все самое ценное.

Оксана Ходорич. Осталась без квартиры. Эвакуировали через крышу

Оксана Ходорич, педагог с 36-летним стажем, во время взрыва находилась в своей двушке №236, на 10 этаже. 

16 июня, за пять дней до взрыва в ее квартире, расположенной над эпицентром взрыва, тоже сняли счетчики. По ее словам, запаха газа 21 июня они с мужем не заметили.

Во вторник, 23 июня, закончилась основная часть спасательной операции. Власти уменьшили радиус оцепления
Во вторник, 23 июня, закончилась основная часть спасательной операции. Власти уменьшили радиус оцепления

– Ну, вы же знаете, что у нас и так все время на районе странные запахи – мусороперерабатывающий завод рядом, Бортничи, под домом парковка большая. "Эпицентр" и "Метро" под боком. Поэтому могли просто не обратить внимания, – говорит Оксана.

Во время трагедии Оксана была дома. Муж, сотрудник "Укрзалiзниці", ушел рано утром на работу. Он спускался с десятого этажа по лестнице, чтобы размяться перед сменой, и ничего подозрительного в парадном не заметил.

Шестой подъезд дома на Крушельницкой 1/5 пока стоит. Но восстановлению не подлежит
Шестой подъезд дома на Крушельницкой 1/5 пока стоит. Но восстановлению не подлежит

– Проснулась около девяти. Пошла, села на кухню, было открыто окно. Выпила только йогурт, – вспоминает она. 

После этого Оксана пошла в зал, прилегла на диван.

– Я думала, что мне дальше делать – в магазин идти или на пляж (рядом с пострадавшим домом находятся несколько озер – УП), делится она.

Жители дома на Григоренко, 41, стоящего возле взорвавшейся панельки, жалуются на трещины внутри и повреждения стен
Жители дома на Григоренко, 41, стоящего возле взорвавшейся панельки, жалуются на трещины внутри и повреждения стен

Прогремевший внизу взрыв разрушил несколько этажей. Пол в квартире остался только у Оксаны. У соседей ниже, на девятом этаже, его уже не было.

– Паркет весь вздыбился, все в трещинах, но меня одну он выдерживал, – рассказывает Ходорич. – Стены ходили, балкон шатался.

Спуститься вниз, на улицу Оксана не смогла. Лестничных пролетов не было. По ее словам, около 40 минут она находилась буквально на краю пропасти, в заблокированных остатках квартиры. 

По данным на 23 июня, под завалами нашли пятерых погибших. Самому младшему было 29 лет. Самому старшему – 77
По данным на 23 июня, под завалами нашли пятерых погибших. Самому младшему было 29 лет. Самому старшему – 77

Спасатели кричали: "Кто живой?". Открыли закрытый на замок чердак, и эвакуировали Оксану через крышу.

Сегодня Оксана с мужем живет у своей дочери и ждет помощи от всех неравнодушных.

Бенек нашелся. "Надеюсь, что и Умка выпетляет!"

Заканчивая писать этот материал, мы позвонили Леониду Писаненко, потерявшему квартиру, и предложили опубликовать номер его банковской карты.

– Вы знаете, не надо, – ответил он. – Мы как-нибудь сами, наверное, выгребем. Есть те, кому помощь нужна больше.

Мы (инициативная группа жителей пострадавшего дома – УП) хотим взять шефство над Настенькой (Настей Недашковской – УП).

В конце разговора Леонид Писаненко как бы невзначай добавил историю, вселяющую оптимизм даже в самые трагические моменты, которые могут случиться в жизни.

– Женя, знаешь что? – сказал мужчина дрожащим голосом, едва не срываясь на плач. – Бенек наш выскочил. Часа три назад (на третий день после взрыва – УП), когда заглохли краны и техника.

Мне говорят: собака, маленькая, черная вылезла. Я – к бювету, туда, сюда! Нигде его нет. А он спрятался, забился возле гастронома у высотки, где мы хлеб покупали всегда.

– Слава богу, хоть одна хорошая новость сегодня. Он вас узнал? – спросили мы.

– Конечно! Такая встреча была!

– А кошка? – уточнили мы.

– Она же у нас Умка, умная! Надеюсь, что и она выпетляет!

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Ельдар Сарахман, журналіст УП
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Фото Евгения Руденко, Тамары Кудрявченко и Эльдара Сарахмана, УП

Темы: Киеввзрывгаз


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