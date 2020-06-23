"Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках

Киев, Позняки, улица Крушельницкой, 1/5. Знойное утро 21 июня 2020 года стало последним для пятерых жителей столичной десятиэтажки.

Фатальным этот воскресный день мог стать для большего количества людей. В том числе и двух журналистов УП: для автора этих строк и Тамары Кудрявченко, шеф-редактора ТаблоID.

Мы живем с Тамарой в однушке на третьем этаже девятиэтажки по адресу Григоренко, 41. Почти впритык к нашему дому стоит та самая панелька, взрыв которой слышали в Бортничах, на Осокорках и еще многих местах Левого берега столицы.

По диагонали от нашей квартиры до эпицентра трагедии – не больше 30 метров.

– Доброе утро, с праздником! – написала мне в тот день сообщение в Instagram моя дочка Полина, живущая в прифронтовом Бахмуте.

На часах было 9:31.

– Доброе! С каким? – переспросил я.

– День отца, – ответила дочка.

– Я и не знал. Спасибо! – улыбнулся я.

– Теперь знаешь, – ответила Поля со смайликом.

Через 15 минут, примерно в 9:58 рвануло. В это время Тамара только начинала завтракать у открытого окна, а я еще толком не проснулся.

Взрыв казался объемным и продолжительным. За окном все заволокло густой пыльной дымкой. На лоджии, как оказалось позже, выбило оконную раму.

Орущие сигнализации машин на улице и ощущение упавшего на землю неба – самые банальные слова, которыми можно описать чувства в те секунды.

Быстро одевшись, схватив дрожащими руками только телефоны, мы вышли на улицу. Была уверенность, что взорвалось по нашему адресу, несколькими этажами выше.

Пока мы спускались по лестнице, в голове пульсировала только одна мысль: "Хоть бы наш дом не рухнул прямо сейчас. Хоть бы не было завалов, и мы смогли выйти".

Справляться с бешеным выбросом адреналина репортеру легче, чем человеку других профессий. Уже через 5-7 минут после взрыва я сублимировал свой страх в съемку колоссальных разрушений соседнего дома, параллельно сбрасывая фотографии в редакционный чат.

По данным на 23 июня, конечную причину трагедии власти еще не назвали. Но все сводится ко взрыву газовой смеси.

Экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме не было. Во многих квартирах шестого подъезда до фатального утра 21 июня снимали газовые счетчики на плановую поверку. А очевидцы трагедии в разные дни жаловались на запах газа.

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Настя Недашковская. Осталась без мамы, папы и брата

Можно ли сказать, что 18-летней Насте Недашковской из квартиры №220 дома на Крушельницкой, 1/5 повезло?

Девушка чудом выжила. Но потеряла в жуткой трагедии всех: маму Инну, папу Владимира и брата Женю.

Взрыв прогремел на 7 этаже, прямо над их квартирой, когда семья занималась своими привычными делами.

То, что Настя, попавшая в эпицентр взрыва, отделалась ушибом ноги и ссадинами, похоже на настоящее чудо. Но тем утром она потеряла всю семью

Спустя два дня после трагедии Настя не готова к очному общению с журналистами. Но нашла силы написать нам о том, как все было.

– Я вас помню, часто сидела у вашего подъезда, – сказала Настя нам, когда мы обратились к ней за комментарием.

За мгновение до взрыва Настя была в ванной. Ее мама – на кухне, папа в зале, а брат в спальне.

Самые большие разрушения – на фасаде, выходящем к ТЦ “Эпицентр”. Но взрыв “продырявил” панельный дом насквозь в трех направлениях

Девушка собиралась одеться и выходить из ванной комнаты, когда вылетела дверь и начали рушиться потолок и стены.

– Все это время я кричала и слышала шум в ушах, – вспоминает Настя. – Потом я услышала, что где-то кричит мама.

Без одежды, без ничего я побежала к кухне. Но там было все завалено. Я пыталась ей помочь, но не смогла.

Спасатели вели поиски людей под завалами больше двух суток, рискуя своими жизнями

Так же было и с братом. Он тоже просил о помощи, но добраться до него Насте мешали завалы.

– Когда я начала искать папу, он даже не отзывался, – говорит девушка. – После этого я побежала в одних лишь шортах в подъезд, начала просить соседей о помощи.

Как Настя смогла оказаться на улице, выбравшись фактически из эпицентра взрыва и разрушенного парадного, загадка.

– В доме был сильный запах газа после взрыва, – уверяет она. – Его слышали все: я, соседи, МЧС. После этого я спустилась и ждала до ночи известий.

Мне сказали, что нашли маму. Через пару часов – брата. И только сегодня ночью (с 22 на 23 июня – УП) нашли тело моего папы. Из квартиры осталась я. И спасли попугая.

Взрывной волной осколки стен дома и перекрытий выбросило больше чем на 200 метров вперед

Взрывной волной осколки стен дома и перекрытий выбросило больше чем на 200 метров вперед

Сегодня Настя готовится к похоронам. Пока что ее приютила подруга.

Насте шлют деньги и слова поддержки все неравнодушные.

Номер банковской карты, на которую вы можете прислать помощь Насте Недашковской – 4149 6293 1524 2214 (Васьковская Елизавета, подруга Насти) или Васьковскому Тимофею (ее брату) – 5168 7559 0563 3000.

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Эмоции, фейки и работа спасателей

Первыми на место трагедии всего через несколько минут приехали полицейские.

Кто-то в форме даже поднялся в ту часть дома, где зияла дыра фактически на четырех этажах – с девятого по шестой.

С балконов некоторых квартир, близких к эпицентру, просили о помощи заблокированные жители.

Спасатели и полиция довольно быстро оцепили дома на Крушельницкой 1/5 и Григоренко, 41, эвакуируя людей и постепенно расширяя радиус оцепления.

Взрыв был такой силы, что обломки стен, пластиковых окон и стекол улетели метров на 200 – на дорогу, ведущую к "Эпицентру".

Взрывная волна добралась и до камер на "Эпицентре", зафиксировавших момент взрыва.

На уровне седьмого этажа, с торца здания пробило дыру. Засыпало осколками и баскетбольную площадку, которая находится с другой, парадной части дома.

Припаркованную рядом старенькую легковушку смяло куском стены.

Взрывная волна накрыла и двор со стороны парадного. После взрыва отслоилась часть фасадных плит, которые угрожают обрушением

В первые часы спасательных работ в соцсетях и некоторых СМИ стала появляться критика специальных служб. Кто-то даже обвинял спасателей и полицию в мародерстве.

Такие сообщения были основаны либо на вырванных из контекста эмоциях пострадавших, либо на откровенных фейках.

В целом работа полиции и спасателей в таких экстремальных условиях журналистам УП показалась корректной. Никаких доказанных фактов мародерства мы не заметили.

Особое уважение вызывали спасатели, которые при угрозе обвала аварийной десятиэтажной секции продолжали поисковые работы и в сильную жару и в ливень, прошедший вечером 22 июня.

На место трагедии прибыли полиция, пожарные, газовые службы, СБУ и Нацгвардия

Пострадавшие были на взводе, некоторые впадали в истерику. Одна женщина с балкона дома на Григоренко, 41 через несколько минут после взрыва кричала о том, что нужно ежедневно молиться богу. И что произошедшее – кара небесная.

Другая – в толпе, говоря по телефону, винила во всем солнечное затмение.

Жителям взорвавшегося дома предложили переехать на автобусах в здание интерната на Харьковском массиве. Многие отказались, найдя временное пристанище у родных или друзей.

Дети и взрослые со всех Позняков приходили к взорвавшемуся дому, чтобы сделать фото и понаблюдать за работой спасателей

Леонид Писаненко. Лишился квартиры

Леонид Писаненко вселился в дом на Крушельницкой 1/5 в конце 90-х. Как водитель горисполкома он получил здесь квартиру №223, чтобы лишиться ее почти четверть века спустя. Но спастись от смерти.

Писаненко жил на седьмом этаже с супругой в двушке. К их кухне примыкала кухня погибшей Людмилы Яковлевны, соседки 1943 года рождения, в квартире которой, по предварительным данным, находился эпицентр взрыва.

– Вон, видишь, стенка синяя? – показывает Писаненко рукой на дыры в доме, пока там продолжают разбирать завалы. – Это наша кухня (пауза). Была.

22.06.2020. Леонид Писаненко пришел к дому, в котором он потерял квартиру, в надежде, что спасут его домашних любимцев

21 июня 2020 года Леонид проснулся ближе к восьми утра. Такса, кобель по кличке Бенек, был тактичным и позволял супругам Писаненко поспать.

– Бенька, – печально улыбается Леонид. – Три года ему. Постельная собака. Вылезет утром на подушку и облизывает. Эх, Бенька…

Еще у нас кошка Умка была.

Спустя всего пару часов после взрыва дети играли во дворе перед оцеплением, рассматривая уничтоженные квартиры

В начале девятого Писаненко повел выгуливать питомца. Прогулка длилась недолго.

– Бенек, давай, нам пора уже ехать. Жарко очень, а ты домой пойдешь, – попросил собаку владелец.

– Я вернулся, что-то перекусил, и пошел забирать машину, она на стоянке возле "Пирамиды" (ТЦ – УП). Поднялся опять наверх. Забрал жену и вещи. Около девяти утра мы уехали на дачу, в Пирогово, – вспоминает Писаненко.

Через час ему сообщили о взрыве.

Представители властей и спасатели подходили несколько раз в день к СМИ, чтобы поделиться последними новостями

– Максим позвонил. Сосед. Его тоже не было дома. Теперь у него там сквозная дыра вместо квартиры.

Я оставил жену и тещу на даче. Приехал минут через 25. Но не ожидал увидеть такого. Даже подумать не мог, что такие разрушения! – рассказывает Леонид.

22.06.2020. Так выглядели спасательные работы из квартиры журналистов УП

По его словам, собачники из двора рассказывали, что ночью некоторые питомцы вели себя беспокойно.

– Но у нас все тихо было, Бенек не беспокоился. Запаха газа я не слышал, – делится Писаненко.

– Они сейчас все вешают на бабулю, мою соседку, – продолжает он. – Она ходила, рассказывала всем, что воняет газом. Ей говорили – раскройте окна. А она – пожилой, возрастной человек, боялась сквозняков.

Спасательные работы продолжались по ночам

После взрыва Леонид с женой остановились у родственников. Он приходит каждый день, наблюдает издалека, как разбирают завалы. И, похоже, все еще надеется увидеть живыми своего Беньку и кошку Умку.

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Лидия Лозицкая. Потеряла жилье. Внучки и муж не пострадали

– Лида, давай рассказывай, что взорвался газ! Все это от замены счетчиков! – говорит Валентина, жительница с 10 этажа.

Ее и мужа в момент взрыва не было дома. Женщина двумя днями ранее уехала в Переяслав, а супруг в семь утра 21 июня ушел на работу.

– У нас счетчик сняли 11 июня, – рассказывает она. – Поставили вместо него шланг между двумя трубками. Была утечка.

Я 12 июня вызвала бригаду по "аварийке". Приехали три человека в течение 15 минут. Ковырялись, перекручивали по-новой шланг. Вроде пропала утечка, все нормально. Они сказали: если будет еще что-то, то звоните.

Лидии Лозицкой повезло. Взрывная волна не уничтожила ее квартиру на первом этаже, и она осталась жива с мужем и внучками. Но аварийную секцию дома скорее всего снесут

У Лидии Лозицкой из 198-й трехкомнатной квартиры на первом этаже счетчик сняли 3 июня. Потом Лидия с мужем на несколько дней уехали к родственникам.

Вернулись домой накануне взрыва, в субботу, 20 июня, взяв на ночевку двух внучек – шести и десяти лет.

– Запаха газа не было тогда, – рассказывает Лозицкая.

Возле взорвавшегося дома на Крушельницкой развернули круглосуточный оперативный штаб

Она проснулась около 7:30. Внучки спали в комнате с балконом, выходящей на другую сторону дома, где были основные разрушения.

Лидия отправила супруга в магазин за хлебом и маслом.

– Пока внучки спали, я готовила на кухне, – рассказывает Лидия. – Супчик им сварила с гречкой и фрикадельками. Слепила пельмени.

В момент взрыва девочки были в спальне, а бабушка вытаскивала из кастрюли последнюю порцию пельменей.

– Они сейчас там и стоят, на кухне в миске, – улыбается отошедшая от шока женщина. – А в морозилке мороженое дедушка остужал для девочек.

Со стороны повреждения дома выглядят угрожающе. Прохожие поднимают головы вверх, с трудом веря, что кому-то удалось выжить

Сразу после взрыва испуганные сонные дети выбежали из комнаты к бабушке. Женщину трясло.

– Огромнейший, сильнейший взрыв, – подбирает она нужные слова, чтобы описать произошедшее. – Муж пришел из магазина, только успел поставить пакет и сказать: "Пойду, руки помою".

Сразу после взрыва мужчина выбежал в подъезд, чтобы понять, что произошло. Ударной волной снесло двери лифта.

– Он (муж – УП) говорит, что почувствовал сильный запах газа из шахты лифта, – делится Лозицкая. – Побежал на улицу, там стонал мужчина. Он гулял с собакой, его порезало осколками.

Собака сначала упала, вверх лапами лежала – или испугалась, или волной снесло. Но потом очухалась.

За оцепление пускали только жителей дома на Григоренко, 41, чтобы они могли забрать самые необходимые вещи. Первую ночь люди жили у друзей и знакомых

О погибшей пенсионерке Людмиле Яковлевне из квартиры, где по предварительным данным был эпицентр взрыва, Лозицкая отзывается хорошо.

– Добрейшей души человек. Активистка. Всю жизнь проработала педагогом.

Старенькая уже, горб у нее. Голубей постоянно кормила, вы видели? Каждый день заботилась о них. Еле ходила, но в магазин за кормом и хлебом для птиц – обязательно.

А когда морозы, боже, выйдет с самого утра, смотрит, не замерзла ли птичка. Голуби ее знали, садились на руки, на плечи и провожали до подъезда. Жалко очень ее и остальных погибших, – вздыхает Лидия Лозицкая.

Пословицу "мой дом – моя крепость" вряд ли стоит принимать всерьез жителям многоэтажных домов Украины

Сегодня Лидия с мужем живет у родных и ждет, пока ее пустят в квартиру в разрушенном доме, чтобы забрать все самое ценное.

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Оксана Ходорич. Осталась без квартиры. Эвакуировали через крышу

Оксана Ходорич, педагог с 36-летним стажем, во время взрыва находилась в своей двушке №236, на 10 этаже.

16 июня, за пять дней до взрыва в ее квартире, расположенной над эпицентром взрыва, тоже сняли счетчики. По ее словам, запаха газа 21 июня они с мужем не заметили.

Во вторник, 23 июня, закончилась основная часть спасательной операции. Власти уменьшили радиус оцепления

– Ну, вы же знаете, что у нас и так все время на районе странные запахи – мусороперерабатывающий завод рядом, Бортничи, под домом парковка большая. "Эпицентр" и "Метро" под боком. Поэтому могли просто не обратить внимания, – говорит Оксана.

Во время трагедии Оксана была дома. Муж, сотрудник "Укрзалiзниці", ушел рано утром на работу. Он спускался с десятого этажа по лестнице, чтобы размяться перед сменой, и ничего подозрительного в парадном не заметил.

Шестой подъезд дома на Крушельницкой 1/5 пока стоит. Но восстановлению не подлежит

– Проснулась около девяти. Пошла, села на кухню, было открыто окно. Выпила только йогурт, – вспоминает она.

После этого Оксана пошла в зал, прилегла на диван.

– Я думала, что мне дальше делать – в магазин идти или на пляж (рядом с пострадавшим домом находятся несколько озер – УП), – делится она.

Жители дома на Григоренко, 41, стоящего возле взорвавшейся панельки, жалуются на трещины внутри и повреждения стен

Прогремевший внизу взрыв разрушил несколько этажей. Пол в квартире остался только у Оксаны. У соседей ниже, на девятом этаже, его уже не было.

– Паркет весь вздыбился, все в трещинах, но меня одну он выдерживал, – рассказывает Ходорич. – Стены ходили, балкон шатался.

Спуститься вниз, на улицу Оксана не смогла. Лестничных пролетов не было. По ее словам, около 40 минут она находилась буквально на краю пропасти, в заблокированных остатках квартиры.

По данным на 23 июня, под завалами нашли пятерых погибших. Самому младшему было 29 лет. Самому старшему – 77

Спасатели кричали: "Кто живой?". Открыли закрытый на замок чердак и эвакуировали Оксану через крышу.

Сегодня Оксана с мужем живет у своей дочери и ждет помощи от всех неравнодушных.

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Бенек нашелся. "Надеюсь, что и Умка выпетляет!"

Заканчивая писать этот материал, мы позвонили Леониду Писаненко, потерявшему квартиру, и предложили опубликовать номер его банковской карты.

– Вы знаете, не надо, – ответил он. – Мы как-нибудь сами, наверное, выгребем. Есть те, кому помощь нужна больше.

Мы (инициативная группа жителей пострадавшего дома – УП) хотим взять шефство над Настенькой (Настей Недашковской – УП).

В конце разговора Леонид Писаненко как бы невзначай добавил историю, вселяющую оптимизм даже в самые трагические моменты, которые могут случиться в жизни.

– Женя, знаешь что? – сказал мужчина дрожащим голосом, едва не срываясь на плач. – Бенек наш выскочил. Часа три назад (на третий день после взрыва – УП), когда заглохли краны и техника.

Мне говорят: собака, маленькая, черная вылезла. Я – к бювету, туда, сюда! Нигде его нет. А он спрятался, забился возле гастронома у высотки, где мы хлеб покупали всегда.

– Слава богу, хоть одна хорошая новость сегодня. Он вас узнал? – спросили мы.

– Конечно! Такая встреча была!

– А кошка? – уточнили мы.

– Она же у нас Умка, умная! Надеюсь, что и она выпетляет!

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Ельдар Сарахман, журналіст УП Головна причина приєднатись до Клубу "Української правди" – декларування довірливих взаємостосунків. УП – перевірене часом та випробуваннями видання. Ціна об’єктивності – час. Підтримувати перевірене видання – означає зменшити кількість фейкових чи необ’єктивних новин в суцільному медіа потоці. Платити – не означає лише віддавати. Ви отримуєте те, що є важливим сьогодні і визначальним завтра. Приєднатись

Фото Евгения Руденко, Тамары Кудрявченко и Эльдара Сарахмана, УП