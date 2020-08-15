"Лукашенко подписал свой смертный приговор". Кто и почему выходит на протесты в Беларуси

Фото в материале временно скрыты в 2022 году из соображений безопасности героев

Кадры окровавленных, избитых на протестах в Беларуси людей облетели все мировые СМИ. Самого же президента Лукашенко всё больше называют не иначе как зарвавшимся диктатором.

После того, как более 5 тысяч человек были отправлены за решётку, на улицы вышли беларуские женщины. Утром 12 августа был создан телеграмм-чат в котором женщины призывали выйти в белой одежде и принести цветы как символ мирного протеста. За полчаса к чату добавилось 6 тысяч человек.

На следующий день к женским протестам присоединились все большие и малые беларуские города. Волна возмущения охватила всю страну.

Несмотря на огромное количество участников и их "разношерстность", президент Лукашенко назвал людей на улицах криминальниками и безработными, которые не нашли свое место в жизни.

"Украинская правда" обратилась к журналисту из Минска с просьбой поговорить с протестующими, узнать, кто они и почему, рискуя здоровьем, выходят на улицы своих городов.

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Люди стоят вдоль основных дорог с цветами, в это время им сигналят проезжающие мимо машины. На площади Якуба Коласа в центре Минска собралось около тысячи человек. В руках у них цветы и плакаты.

Катя, психолог.

Мы просто не можем оставаться дома, невозможно сосредоточиться ни на чём, кроме происходящего. Хотим выразить солидарность и продолжим выражать её до тех пор, пока не будем услышаны.

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Кирилл, айтишник.

Хочется верить, что всё это не затихнет просто так, и мы добьемся своего. Сейчас действительно не до работы.

Следственный комитет Беларуси заявил с утра, что организаторы несанкционированных акций – из штаба кандидата Бабарико. В штабе ответили, что "протесты возникают стихийно, у них нет координаторов". На акциях и вправду трудно заметить каких-либо лидеров. Всех активистов посадили ещё до выборов.

Среди протестующих много студентов минских ВУЗов.

Яна, студентка.

Хочу поддержать всех, кто сюда вышел. Если не мы, если не народ, то кто?

Дарья, студентка-архитектор минского колледжа.

Я сама из города Лиды, учусь в Минске. Мы пришли сюда, потому что мы за свободную страну, и мы хотим поддержать людей. Нам не страшно и мы гордимся своим народом. Без слёз на всё, что происходит, смотреть невозможно.

Протестующим неравнодушные люди приносят йогурты, сладости и воду. Рядом на тротуаре лежат стаканчики, печенье, перекись водорода и бинты. Среди тех, кто разносит воду людям на улицах, оказался Виктор, предприниматель и стартапер.

Виктор, предприниматель, стартапер.

Вышел, чтобы выразить солидарность с людьми, которые хотят жить в более честной стране. Я считаю, что это важно, потому что в ІТ-сфере сейчас всё прозрачно, а наша страна стала сердцем ІТ-индустрии, новых идей. Тут сейчас очень много проектов, которые нужны миру, много идей, которые люди умеют реализовывать. Мы не должны это потерять. Это важно не только для нашей страны, но и для мирового сообщества, чтобы дальше появлялись проекты, которые делают лучше жизнь всех людей по миру.

Работники ІТ-сферы и раньше поддерживали протест, именно с их помощью была создана платформа "Голос" для альтернативного подсчета голосов. Сегодня они среди активно протестующих.

Игорь, работает в IT-компании.

Считаю, что то, что происходит сегодня, должно было произойти давно, ещё в 2006 году как минимум. Но лучше поздно, чем никогда.

Такого протестного настроения, как сегодня, никогда не было и близко. Воздух действительно заряжен энергией, заряжен революцией, жаждой перемен. И настроение особенное – все люди показывают друг другу знак Victory, все улыбаются, девушки с цветами, на душе состояние праздника.

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Я сам ездил сегодня по городу с музыкой и сигналил протестующим, даже сигнал уже спалил. Вокруг солидарность, общество объединяется, все друг другу помогают.

Сегодня действительно можно сказать, что народ умер и родилась нация.

Маша, работает в IT-компании.

Хочу для Беларуси свободы, хочу, чтобы эта страна наконец увидела потрясающие изменения и люди были счастливы, живя в ней.

Антон, работает в IT-компании.

Пришёл, чтобы выразить свое недовольство тем, как с нами поступили 9-10 августа. В стране сейчас глубочайший кризис, а я хочу, чтобы тут была свобода. Ведь сейчас, чтобы сделать глоток свободного воздуха, нужно выезжать заграницу, а я хочу жить в этой стране.

На площади и улицы люди выходят целыми семьями с детьми. Многие приносят национальную атрибутику: бело-красно-белые флаги и герб "Пагоня". В обычные дни за такую символику задерживает милиция, но сегодня мимо проезжают только машины ГАИ, они в происходящее не вмешивается.

Александр, программист.

Мы вышли сюда, потому что мы за честные выборы, за светлое будущее, а будущего с Лукашенко у нас нет. Мы хотим перемен, хотим нашего законно избранного президента Светлану Тихоновскую.

Время от времени кто-то появляется с букетом цветов и раздаёт их протестующим девушкам. Девушки улыбаются, вокруг царит ощущение праздника.

Дарья, не захотела говорить род занятий.

Пришла сюда, потому что люблю свою страну и хочу, чтобы она развивалась дальше. Сейчас она не развивается и нужно ей помочь.

Юля, безработная.

Хватит это терпеть. Мы стояли здесь вчера, сегодня здесь стоим и завтра будем тут стоять. Пришли поддержать остальных и выразить свое несогласие с действующей властью.

Илона, студентка-социолог.

Хочу сказать, что социология сейчас не в чести, но настоящие социологи, наши коллеги, не принимали участия в этой избирательной кампании, потому что нас всех отстранили. Все социологические исследования сфальсифицированы. Тех людей, которых мы видим на экранах, мы не знаем, они не владеют терминологией и мы испытываем огромную обиду за свою профессию. То, что сейчас происходит, это фашизм и преступление.

Мы пришли сюда, потому что хотим показать, что мы не согласны с тем, что происходит. А ещё хотим сказать, что Лукашенко никто ничего не простит, он подписал себе смертный приговор.

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Виолета, социолог, работает в Академии наук.

Мы больше не можем это всё терпеть. Мы наконец-то осознаем нашу гражданскую позицию и хоть какую-то ответственность за то, что мы делаем. И только мы в лице наших безынициативных родителей можем что-то изменить. Они дали нам жизнь, а теперь мы пытаемся сделать что-то для себя, потому что они не могут.

То, что происходит, невозможно терпеть. Сейчас мы хотим показать свое уважение тем, кто вышел, кто боролся и кого посадили.

С 12 августа в стране ввели запрет на продажу салютов и петард, но люди на акциях солидарности настроены мирно, хотя мириться с несправедливостью не хотят.

Роман, бармен.

Мне не нравится, что бьют людей, и мне не нравится действующая власть. Считаю, что власть по-любому должна меняться, а не так, как сейчас продолжается 26 лет.

Олег, строитель.

Надоела несправедливость, враньё вокруг. Моя бабушка живёт в деревне и считает, что всё прекрасно и никого на улицах не трогают, хотя у нас тут ад.

У бабушки пенсия 300 рублей и она радуется этому, а это ужасно, и на самом деле она перебивается изо дня в день. И таких проблем у нас очень много, но на них закрывают глаза. Всё это умалчивалось, а теперь терпение у людей лопнуло.

Рядом с молодёжью в цепи солидарности стоят люди постарше.

Алла, учитель.

Пришла, потому что смотреть на те зверства, которые происходят, просто страшно. Когда-то моя бабушка в 1941-44 годах пережила зверства войны, когда были фашисты. А теперь я, получается, переживаю то же самое. Это невероятно.

Я даже представить себе не могла, что я увижу то, что видела моя бабушка. Только разница в том, что тогда фашисты против чужих людей воевали, а теперь против своих.

Это просто звери, смотреть больно, когда они нападают впятером на одного безоружного. И когда издеваются над людьми, как будто это не люди. Не знаю, как можно им после этого жить. Ведь они ходят с нами по одним улицам, в одни магазины, их дети ходят с нашими в одни школы.

Я не представляю, как они смотрят нам в глаза, когда снимают балаклавы и свое обмундирование и как будто превращаются в обычных людей. Они же кого-то из этих людей могли бить вчера, уничтожать, унижать. Просто страшно смотреть.

Виктор, типограф.

Пришёл протестовать против войны Лукашенко с беларуским народом.

Антонина, пенсионерка.

Пришла сюда, потому что мне жалко моих внуков и правнуков. Мы живём в такой стране, что нужно выходить и бороться за демократию, нормальные выборы и нормального президента. Мы хотим быть свободными.

Многие дороги до сих пор перекрыты, ОМОН в балаклавах стоит на перекрестках, рядом находятся колонны автозаков.

10 августа возле станции метро "Пушкинская" был убит взрывом гранаты 34-летний Александр Тарайковский. Два дня люди оставляли цветы у места смерти, но к утру от народного мемориала ничего не оставалось. 13 августа одна из самых больших манифестаций проходит именно возле этого места. Люди несут цветы и зажигают свечки.

Люди постоянно прибывают, машины сигналят. Все улыбаются и приветствуют друг друга.

Аня. Мы не должны бояться ходить по родным улицам, где мы родились и живем всю жизнь. Бояться должен только один человек, что сейчас он и делает.

Дарья. Я пришла сюда, потому что неравнодушна к событиям, которые происходят у нас в стране.

Илья. Пришёл сюда с надеждой что-то поменять. Потому что нашу страну захватили, нашего легитимного президента, который действительно выиграл, не допустили управлять страной. В течении 26 лет мы подвергаемся репрессиям и гонениям со стороны власти.

Сколько можно?

У меня маленький ребёнок и достойно прожить сейчас невозможно. Чем больше людей сейчас выходят, чем больше людей показывают протест, тем ближе мы к победе.

Некоторые участники демонстраций не могу сдержать слёз.

Юра. Мы выбрали президента, но нас обманули. Пускай пересчитывают. В моей школе сфальсифицировали выборы, но так быть не должно. Моих друзей забрал ОМОН и посадил в тюрьму, я не могу думать об этом без слёз.

Люди всё прибывают и прибывают, звучат сигналы машин. С протестующими солидарны медработники на скорых, маршрутчики, таксисты и, кажется, все водители, которые проезжают мимо.

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Становится известно, что протесты поддержали работники Минского Тракторного Завода, МАЗ, Белаз, Керамин, Гродно Азот, Лидской лакокраски и других предприятий. Массово увольняются ведущие государственных телеканалов. Появляются сообщения, что сегодня выпускают задержанных из изоляторов.

"Нам не нужна драка. Не нужна война" – призывает к миру помощница Лукашенко Наталья Качанова.

Но её никто не слушает, люди на улицах беларуских городов уверены, что страна уже не будет прежней.

Верасень (Минск, Беларусь), для УП