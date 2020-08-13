"Президент почув": влада Білорусі каже, що відпустила понад тисячу затриманих

Вже на вечір 13 серпня в Білорусі відпустили понад тисячу затриманих людей під зобов'язання неучасті в протестах, повідомила голова Ради Республіки Національних зборів країни та довірена особа президента Наталія Качанова.

Джерело: Кочанова, в ефірі Білорусь-1, яку цитує tyt.by

Пряма мова Кочанова: "Все, що почало відбуватися далі (після виборів - ред.) - є безпрецедентною спробою зруйнувати те, чим ми завжди пишалися, наше мирне життя, і розділити суспільство. У нас не повинно бути конфронтації.

Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися в останні дні. Зараз йде інтенсивна робота в цьому напрямку, вже на вечір 13 серпня випущені понад тисячу осіб під зобов'язання про неучасть в несанкціонованих заходах, а неповнолітні - передані під розписку батькам.

Очевидно, що всім нам не потрібна бійка, не потрібна війна. Мінськ завжди був тихим і спокійним. Давайте припинимо самознищення".

Довідково: Через протести в Білорусі затримано станом на ранок 13 серпня близько 6700 людей.

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