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"Президент почув": влада Білорусі каже, що відпустила понад тисячу затриманих

Четвер, 13 серпня 2020, 21:53
Президент почув: влада Білорусі каже, що відпустила понад тисячу затриманих

Вже на вечір 13 серпня в Білорусі відпустили понад тисячу затриманих людей під зобов'язання неучасті в протестах, повідомила голова Ради Республіки Національних зборів країни та довірена особа президента Наталія Качанова.

Джерело: Кочанова, в ефірі Білорусь-1, яку цитує tyt.by

Пряма мова Кочанова: "Все, що почало відбуватися далі (після виборів - ред.) - є безпрецедентною спробою зруйнувати те, чим ми завжди пишалися, наше мирне життя, і розділити суспільство. У нас не повинно бути конфронтації.

Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися в останні дні. Зараз йде інтенсивна робота в цьому напрямку, вже на вечір 13 серпня випущені понад тисячу осіб під зобов'язання про неучасть в несанкціонованих заходах, а неповнолітні - передані під розписку батькам.

Очевидно, що всім нам не потрібна бійка, не потрібна війна. Мінськ завжди був тихим і спокійним. Давайте припинимо самознищення".

Довідково: Через протести в Білорусі затримано станом на ранок 13 серпня близько 6700 людей.

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Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі

Нагадаємо:

  • 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.
  • За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. 
  • Після цього в країні почалися акції, які супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Також у Білорусі після затримання силовикамипомер 25-річний житель Гомеля.
  • Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих. 

Українська правда

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Теми: БілорусьЛукашенко
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