Пора трансформировать Украину

За підтримки президента Володимира Зеленського Україна стоїть на порозі реалізації фундаментальної реформи, підготовка якої зайняла тридцять років.

Нові закони України про реформування судової системи, нещодавно ухвалені Верховною Радою, спроможні не лише побудувати судову систему, якій будуть довіряти українці завдяки притягненню корумпованих суддів до відповідальності, а й також зменшити вплив привілейованих груп осіб, які користуються існуючою системою і підривають верховенство права в Україні заради власних інтересів.

Попри те, що ухвалення законів було надзвичайно важливим досягненням, тепер має відбутися реалізація реформ, у тому числі перевірки доброчесності членів органів суддівського врядування, що є величезним викликом, який потребує політичної сміливості та наполегливості з огляду на потужну опозицію з боку привілейованих кіл.

Це сміливість, яку буде винагороджено.

Реалізація цих реформ стане суттєвим кроком уперед на шляху до трансформації України у сучасну, прозору європейську країну та принесе користь усім українцям.

Давайте чітко окреслимо ситуацію – багато осіб, які працюють у судовій системі України, є професійними патріотичними українцями, які наполегливо працюють для того, щоб захистити інтереси країни.

Проте, на жаль, нинішня система радше захищає, аніж усуває корумповані елементи, які зводять нанівець зусилля всіх тих, хто віддано і чесно працює.

Коли корумповані особи можуть діяти безкарно, доброчесні особи вимушені мовчати, адже інакше вони зіткнуться із серйозними наслідками.

Саме тому українські законодавці, які розробляли реформу, запровадили перевірки доброчесності, які були схвалені Венеціанською комісією, з метою забезпечення того, що всі діючі та нові члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя (ВРП) не мають непояснюваних розбіжностей між своїм доходом та майном і не демонструють якоїсь іншої можливої залученості до корумпованих дій.

На жаль, Рада суддів України (РСУ) так і не номінувала поки що представників до Етичної ради ВРП – органу, який буде виконувати це важливе завдання.

До того ж РСУ ймовірно відбила бажання в українських суддів подаватися на посади внаслідок запровадження надмірних кваліфікаційних вимог, які перевищують вимоги, визначені законом.

Найкращий спосіб подальшої реалізації судової реформи є очевидним: ми закликаємо РСУ дозволити тим, хто хоче підтримати впровадження цієї реформи, дати можливість стати членом Етичної ради. Ми знаємо, що є багато професійних, спроможних, чесних правників, які цього прагнуть.

Дії РСУ – це не єдиний виклик для судової реформи. Ще одна затримка з її реалізацією відбулася 8 жовтня, коли Верховний Суд України звернувся із поданням до Конституційного Суду щодо перегляду конституційності окремих положень закону про реформування ВРП.

Ті, хто слідкують за зусиллями України у сфері боротьби з корупцією, мають привід для занепокоєння щодо того, яке рішення ухвалить Конституційний Суд: він спричинив кризу минулого року, визнавши український реєстр майнових декларацій неконституційним та скасувавши дію ключових положень закону України "Про запобігання корупції".

Це рішення, яке ззнало масштабної критики, висвітлило нагальну потребу реформувати Конституційний суд і стало підставою для заяви президента Зеленського про те, що окрім судової реформи одним із його найпріоритетніших завдань є реформа Конституційного Суду.

Президент правильно усвідомлює, що запровадження прозорої меритократичної процедури відбору суддів до Конституційного Суду є ключовою передумовою для забезпечення поступового оновлення цього суперечливого суду.

Цей крок разом із тимчасовим збільшенням вимог до кворуму для ухвалення рішень є одними із найважливіших рекомендацій Венеціанської комісії, та, на наш погляд, вони окреслюють правильний курс руху вперед.

На жаль, ми не побачили жодного поступу у реалізації цієї реформи з моменту надання у грудні 2020 року Венеціанською комісією свого висновку з цього приводу.

Лише коли найвищі рівні судової гілки влади будуть вважатися незалежними та такими, що неухильно дотримуються принципів, можна буде налагодити і підтримувати довіру громадян до судової системи.

Міжнародний бізнес також постійно закликає до реалізації цієї реформи для розблокування іноземних прямих інвестицій в Україну шляхом створення більш стабільного прозорого інвестиційного клімату та сприяння верховенству права.

Отож час настав. Час чинити опір привілейованим колам та їхнім спільникам, наполягати на справедливому та рівному ставленні по відношенню до всіх громадян відповідно до українського законодавства і нарешті подолати корумпований вплив, який зводить нанівець верховенство права та стає на заваді Україні на її шляху до євроатлантичної інтеграції.

Міжнародна спільнота готова підтримувати вас у процесі реалізації цих важливих кроків на шляху до поступу.

Крістіна Квін – Тимчасова повірена у справах США, Посольство США в Україні. Матті Маасікас – Голова Представництва Європейського Союзу в Україні. Мелінда Сіммонс – Посол Великої Британії в Україні.