Бумеранг путин. Как горит и тонет "непобедимая Россия"

"Сдыхать" сьогодні доводиться тисячам російських солдатів, тіла яких "батьківщина-мати" відмовляється забирати, ймовірно, через те, що російський солдат безсмертний. "Росія – Мати, Росія – Сука, ти відповідатимеш і за це чергове, вигодоване тобою і викинуте потім на смітник, з ганьбою – дитя!.." – колись пророчив радянський дисидент Андрій Синявський.
На фото – все, що залишають після себе російські солдати.
Кордони Росії закінчується там, де на вулицях українських міст і сіл зустрічати "визволителів" виходить не лише регулярна армія, а й населення з сокирами, вилами та "коктейлями Молотова".