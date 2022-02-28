Бумеранг путин. Как горит и тонет "непобедимая Россия"

П'ятий день в Україні горять російські літаки, танки та цистерни з паливом. Палають разом із "визволителями" та "миротворцями", які прийшли вбивати на чужу землю.

На відміну від літаків, танків та цистерн з паливом слова не горять.

Слова можуть рятувати та надихати. А можуть бути доказом у суді.

Слова матеріальні і стають зброєю, яка б'є по тим, хто їх вимовив.

Ефект бумерангу ще ніхто не скасував.

Спростовувати президента Росії – справа невдячна. Його виступи давно мають стати предметом професійного інтересу психіатрів, а не істориків, політиків та журналістів.

Але не зайвим буде нагадати кілька висловлювань російського президента. І побачити, як їх заперечує реальність.

Російська мова, принаймні та частина лексики, яку називають обсценною, сьогодні є головним інструментом для комунікації з окупантами

"Непереможна сила Росії" сьогодні горить на вулицях українських міст, перетворюючись на металобрухт.

"Сдыхать" сьогодні доводиться тисячам російських солдатів, тіла яких "батьківщина-мати" відмовляється забирати, ймовірно, через те, що російський солдат безсмертний. "Росія – Мати, Росія – Сука, ти відповідатимеш і за це чергове, вигодоване тобою і викинуте потім на смітник, з ганьбою – дитя!.." – колись пророчив радянський дисидент Андрій Синявський. На фото – все, що залишають після себе російські солдати.

Кордони Росії закінчується там, де на вулицях українських міст і сіл зустрічати "визволителів" виходить не лише регулярна армія, а й населення з сокирами, вилами та "коктейлями Молотова". Межі Росії також добре видно не лише на землі, а й у небі. Станом на 28 лютого майже все європейське та північноамериканське небо вже вільне від літаків російських авіакомпаній.

Це висловлювання путіна найкращим чином характеризує його спосіб спілкування з власними виборцями. Ті, втім, відповідають йому взаємністю: "б'є, отже, кохає".



На фото – чеченські диверсанти, що пересувалися Києвом на машині швидкої допомоги.

Спілкування з історією, культурою та духовним простором через приціл – давня російська традиція.

Як виявилося, російська військова техніка не лише добре горить у вогні, а й чудово тоне у воді.

Михайло Кригель, УП