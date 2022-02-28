П'ятий день вторгнення: перемовини з Росією на кордоні України та Білорусі. Хроніка війни. ОНЛАЙН

24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну.

За перший день боїв українські військові відбили Щастя на Луганщині та стратегічний аеропорт в Гостомелі під Києвом. Не змогли втримати острів Зміїний та два міста на Херсонщині – Нову Каховку та Генічеськ. Росія хоче пустити воду в окупований Крим.

З другого дня окупанти атакують Київ, Харків і Херсон, намагаються зайти в столицію. Але захисники утримують контроль над містами і відбивають напади.

Росія стріляє по житлових районах, влучаючи у будинки і двори мирного населення. Але заперечує свої злочини. Крім того, російське керівництво майже не повідомляє своїх громадян про втрати на війні в Україні, вихваляючись лише "перемогами".

За перші 4 дні війни Росія втратила близько 4 тисяч особового складу, десятки авіаційної техніки, сотні бойових машин. В Україні загинуло 352 цивільних особи і ще 1684 людини дістали поранення.

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