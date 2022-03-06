Viva Ucraina и ракета "Надежда". Дети рисуют войну

В Україні 11-й день йде велика війна. За цей час в різних куточках країни народилося 4311 дітей. Колись їм розповідатимуть про те, якими були перші дні їхнього життя. Про те, якими не мають бути перші дні життя людини.

А поки що їх старші брати та сестри малюють Україну, сидячи в укриттях.

Сьогодні Україну малюють не лише в Києві, Харкові, Львові, Сумах, Полтаві. Ми отримуємо малюнки, автори яких живуть від Польщі до Мексики.

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Катруся Власова, 15-років, Кам'янець-Подільський

Меланія, 8 років, Львів

Надія, 9 років, Мексика

Денис, 10 років

Поль Покотило, 5 років, син з родини українських емігрантів у Вроцлаві, будує серця для підтримки українських воїнів

Софія, 6 років, Здорівка

Максим, м. Львів

Софія, 7 років, Полтавщина

Марго, 6 років, Київ

Малюнок українки Аннабель Ніни Морард, 3 роки. Живе в Монт-сюр-Ролль, Швейцарія

Максим, 6 років, Ірпінь

Українська Правда