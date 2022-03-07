Мария оберегает, сатана убегает. Дети рисуют войну
Понедельник, 7 марта 2022, 21:04
"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.
Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
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Українська правда