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Сергей Филимонов ("Волки Да Винчи"): Россияне тоже растут. Во многих моментах они очень сложные противники

Роман Кравец, Назарий МазилюкВторник, 5 сентября 2023, 09:03
Коллаж – Андрей Калистратенко

Сергій Філімонов із позивним "Філя" вперше потрапив на війну в 19 років. У 2014-му році в складі полку "Азов" він звільняв Маріуполь і Мар'їнку, брав участь у боях за Іловайськ та Гранітне.

Після участі в бойових діях на сході країни Філімонов став головою київського осередку партії "Національний корпус", яку тоді очолював Андрій Білецький

Читачам УП герой нашого інтерв'ю може бути відомим як футбольний фанат клубу "Динамо" та учасник низки вуличних акцій "Нацкорпусу" та на підтримку активіста Сергія Стерненка

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Наприклад, Філімонов був одним із ключових організаторів гучної акції під Офісом президента "Не чуєш? Побачиш", яка закінчилася побиттям вікон та розписом стін ОПУ фарбами. 

Після цього Філі оголосили підозру в хуліганстві, а суд відправив його під домашній арешт.

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До повномасштабної війни Філімонов встиг ще й знятися в кіно. Він виконав головну роль у стрічці Олега Сенцова "Носоріг". Філімонов прекрасно зіграв жорстокого бандита Вову "Носорога". 

За цю роботу Філя отримав кілька нагород за найкращу чоловічу роль, зокрема премію на Міжнародному фестивалі артхаусного кіно в Батумі. 

Зараз Філімонов служить у батальйоні "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла. Філя – заступник начальника розвідки батальйону. 

В інтерв'ю "Українській правді" Сергій Філімонов детально розповідає про те, як змінюється війна та пояснює нову тактику російських військ. 

Філя також описує ситуацію на Куп'янському напрямку, відповідає на запитання про те, чи змінилося його ставлення до Андрія Білецького, пояснює, як насправді організовуються мітинги, й розкриває закулісся кіно.

Роман Кравець, Назарій Мазилюк (відео) – УП

Темы: войнаНацкорпускиноБилецкийСенцов
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