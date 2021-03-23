Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мітинг на Банковій: одному з організаторів оголосили підозру

Вівторок, 23 березня 2021, 11:53
Фото з Facebook Філімонова

Поліція оголосила про підозру одному із організаторів акції біля Офісу президента, яка відбулася 20 березня, лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ, джерела "Української правди" у поліції, Telegram-канал "Самозахист", Нацполіція

Дослівно МВС: "23 березня слідчі столичної поліції за погодження із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному із організаторів акції біля Офісу президента… 20 березня".

Деталі: В МВС традиційно не називають прізвища підозрюваного, але, за даними джерел "Української правди" у поліції, підозру оголосили лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. 

У Telegram-каналі "Самозахист" заявили, що Філімонову правоохоронці вручили підозру, відмовившись дочекатись адвоката.

Лідеру "Гонору" інкримінують ст. 296 ч. 4 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). 

 
Фото з Telegram

Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших активних учасників акції для притягнення їх до відповідальності.

У Нацполіції додали, що наразі прокурори погодили підозри ще кільком активним учасникам, їх вручать найближчим часом.

Передісторія:

  • Увечері 20 березня на вулиці Банковій під час акції на підтримку засудженого екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі в Офісі президента оцінили у 2 млн гривень.
  • 22 березня фасад будівлі почали чистити від фарби.
  • 22 березня заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліція готує низку підозр через події на Банковій 20 березня.

Ірина Балачук, УП
Теми: Офіс президентаакціїМВС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Офіс президента
Мітинг на Банковій: МВС обіцяє нові підозри та "жорстку відповідь"
У Зеленського обіцяють публічно відзвітувати про витрати на ремонт Банкової
"Слуги" чекають вибачень за погром на Банковій від "деяких" політиків
Останні новини
15:36
Мінінфраструктури обговорює з грузинською компанією концесію порту "Ізмаїл"
15:36
Протест на Банковій: затриманого Сорда відправили під домашній арешт
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
Усі новини...