Мітинг на Банковій: одному з організаторів оголосили підозру
Поліція оголосила про підозру одному із організаторів акції біля Офісу президента, яка відбулася 20 березня, лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ, джерела "Української правди" у поліції, Telegram-канал "Самозахист", Нацполіція
Дослівно МВС: "23 березня слідчі столичної поліції за погодження із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному із організаторів акції біля Офісу президента… 20 березня".
Деталі: В МВС традиційно не називають прізвища підозрюваного, але, за даними джерел "Української правди" у поліції, підозру оголосили лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову.
У Telegram-каналі "Самозахист" заявили, що Філімонову правоохоронці вручили підозру, відмовившись дочекатись адвоката.
Лідеру "Гонору" інкримінують ст. 296 ч. 4 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років).
Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших активних учасників акції для притягнення їх до відповідальності.
У Нацполіції додали, що наразі прокурори погодили підозри ще кільком активним учасникам, їх вручать найближчим часом.
Передісторія:
- Увечері 20 березня на вулиці Банковій під час акції на підтримку засудженого екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
- У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
- Пошкодження будівлі в Офісі президента оцінили у 2 млн гривень.
- 22 березня фасад будівлі почали чистити від фарби.
- 22 березня заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліція готує низку підозр через події на Банковій 20 березня.