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Мітинг на Банковій: одному з організаторів оголосили підозру

Вівторок, 23 березня 2021, 10:53
Мітинг на Банковій: одному з організаторів оголосили підозру
Фото з Facebook Філімонова

Поліція оголосила про підозру одному із організаторів акції біля Офісу президента, яка відбулася 20 березня, лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ, джерела "Української правди" у поліції, Telegram-канал "Самозахист", Нацполіція

Дослівно МВС: "23 березня слідчі столичної поліції за погодження із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному із організаторів акції біля Офісу президента… 20 березня".

Деталі: В МВС традиційно не називають прізвища підозрюваного, але, за даними джерел "Української правди" у поліції, підозру оголосили лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. 

У Telegram-каналі "Самозахист" заявили, що Філімонову правоохоронці вручили підозру, відмовившись дочекатись адвоката.

Лідеру "Гонору" інкримінують ст. 296 ч. 4 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). 

 
Фото з Telegram

Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших активних учасників акції для притягнення їх до відповідальності.

У Нацполіції додали, що наразі прокурори погодили підозри ще кільком активним учасникам, їх вручать найближчим часом.

Передісторія:

  • Увечері 20 березня на вулиці Банковій під час акції на підтримку засудженого екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі в Офісі президента оцінили у 2 млн гривень.
  • 22 березня фасад будівлі почали чистити від фарби.
  • 22 березня заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліція готує низку підозр через події на Банковій 20 березня.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаакціїМВС
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