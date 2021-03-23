МВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео на доказ того, що акція на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня не була мирною, і в ньому назвало осіб, яких підозрює в організації чи активній участі у мітингу.

Джерело: повідомлення та відео МВС, коментарі адвоката Масі Найєма та активіста Романа Ратушного

Дослівно МВС: "20 березня під Офісом президента був не мирний мітинг. Організатори заздалегідь планували зіткнення та насилля по відношенню до правоохоронців.

Гранецький-Стафійчук Владислав (1995 р.н.) затриманий, йому пред’явлена підозра за ч. 4 ст. 296 ККУ...

Всі особи, як знищували народне майно, що є державною власністю, понесуть покарання згідно з Законом: Сергій Філімонов, голова громадської організації "Гонор"; Олексій Білковський, представник ГО "Гонор" (1997 р.н.); Роман Ратушний, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр"; Денис Міщенко (1998 р.н.)".

Деталі: Поліцейські також ідентифікували на суботній акції Вадима Адамова (2004 р.н.) та представника ГО "Гонор" Олега Кабезького, але про підозри їм поки не йдеться.

МВС заявляє, що на Банковій "була поліція діалогу, але повокаторам не потрібен був діалог, вони хотіли тільки насильства та крові".

Підозри вже оголосили лідеру руху "Гонор", колишньому члену "Нацкорпусу" Сергію Філімонову та затриманому Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд (Змій).

Їм інкримінують ст. 296 ч. 4 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Юридична компанія "Міллер" 23 березня повідомила, що Олексію Білковському вже теж повідомили про підозру, будуть обирати запобіжний захід.

Адвокат Масі Найєм сказав "Радіо Свобода" що Філімонову підозру було вручено близько 10-ї години ранку без присутності адвоката, а це порушення.

Надалі захисник планує доводити, що підозра необґрунтована.

Масі Найєм каже, що був на акції, бачив Сергія – "і те, в чому вони його підозрюють, – цього насправді не було". За словами юриста, "нікому не було завдано тілесних ушкоджень, а вони вважають, що в нього з собою була якась зброя з метою завдати ушкодження".

Адвокат додав, що "ані він (Філімонов), ані його друзі, які були на цій акції, не завдали шкоди державній будівлі – на відео видно, що там є якісь малолітні особи, просто знайшли Сергія, він активний громадянин – просто призначили його винуватим за це все".

Офіс президента після акції 20 березня Фото Ельдара Сарахмана, УП

МВС також зазначає, шо "протистоянь не відбулося – ні поліцейські, ні учасники акції не отримали тілесних ушкоджень", але пошкоджено фасад і двері Офісу президента.

Тому слідчі столичної поліції відкрили вже два провадження за фактом подій під ОП: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) та за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

Поліцейські за погодженням із прокурорами вручили підозру одному з організаторів акції та уродженцю Вінниччини, який побив скло у дверях адмінбудівлі (власне Філімонову та Гранецькому-Стафійчуку).

Найближчим часом повідомлення про підозру отримають ще кілька активних учасників акції, заявили в МВС.

У свою чергу, Роман Ратушний написав у Facebook, що на відео МВС – не він: "Спочатку Смирнов (заступник голови Офісу президента – ред.) з Корбаном розганяють брехню що я "намалював свастику", аби помститись за те, що їм не дали знищити парк Протасів яр. Тепер мусорська голова Антон Геращенко вставляє мої персональні дані в свої відео з фотографією людини, навіть не схожої на мене".

Передісторія:

Увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку засудженого екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері.

У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Одного з учасників акції – Влада Сорда – затримали одразу.

Пошкодження будівлі в Офісі президента оцінили у 2 млн гривень.

22 березня фасад будівлі чистили від фарби.

Читайте також: Час дорослішати