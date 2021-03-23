МВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео на доказ того, що акція на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня не була мирною, і в ньому назвало осіб, яких підозрює в організації чи активній участі у мітингу.

Джерело: повідомлення та відео МВС, коментарі адвоката Масі Найєма та активіста Романа Ратушного

Дослівно МВС: "20 березня під Офісом президента був не мирний мітинг. Організатори заздалегідь планували зіткнення та насилля по відношенню до правоохоронців.

Гранецький-Стафійчук Владислав (1995 р.н.) затриманий, йому пред’явлена підозра за ч. 4 ст. 296 ККУ...

Всі особи, як знищували народне майно, що є державною власністю, понесуть покарання згідно з Законом: Сергій Філімонов, голова громадської організації "Гонор"; Олексій Білковський, представник ГО "Гонор" (1997 р.н.); Роман Ратушний, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр"; Денис Міщенко (1998 р.н.)".

Деталі: Поліцейські також ідентифікували на суботній акції Вадима Адамова (2004 р.н.) та представника ГО "Гонор" Олега Кабезького, але про підозри їм поки не йдеться.

МВС заявляє, що на Банковій "була поліція діалогу, але повокаторам не потрібен був діалог, вони хотіли тільки насильства та крові".

Підозру вже оголосили лідеру руху "Гонор", колишньому члену "Нацкорпусу" Сергію Філімонову, йому інкримінують ст. 296 ч. 4 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

За цією ж статтею затримували ветерана Влада Сорда (Змія).

Юридична компанія "Міллер" 23 березня повідомила, що Олексію Білковському вже теж повідомили про підозру, будуть обирати запобіжний захід.

Адвокат Масі Найєм сказав "Радіо Свобода" що Філімонову підозру було вручено близько 10-ї години ранку без присутності адвоката, а це порушення.

Надалі захисник планує доводити, що підозра необґрунтована.

Масі Найєм каже, що був на акції, бачив Сергія – "і те, в чому вони його підозрюють – цього насправді не було". За словами юриста, "нікому не було завдано тілесних ушкоджень, а вони вважають, що в нього з собою була якась зброя з метою завдати ушкодження".

Адвокат додав, що "ані він (Філімонов), ані його друзі, які були на цій акції, не завдали шкоди державній будівлі – на відео видно, що там є якісь малолітні особи, просто знайшли Сергія, він активний громадянин – просто призначили його винуватим за це все".

Офіс президента після акції 20 березня Фото Ельдара Сарахмана, УП

У свою чергу, Роман Ратушний написав у Facebook, що на відео МВС – не він: "Спочатку Смирнов з Корбаном розганяють брехню що я "намалював свастику", аби помститись за те що їм не дали знищити парк Протасів яр. Тепер мусорська голова Антон Геращенко вставляє мої персональні дані в свої відео з фотографією людини навіть не схожої на мене".

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