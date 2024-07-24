Чем "болеет" ВВК? Что не так в работе военно-врачебных комиссий

Які хронічні хвороби в роботі військово-лікарських комісій загострилися після оновлення мобілізаційного законодавства і скасування "обмеженої придатності"?



Чому лікарі подекуди ігнорують хвороби потенційно мобілізованих і як оскаржити висновок ВЛК?

Які наслідки на полі бою має лікарська недбалість?

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Розповідає "Українська правда".

Дисклеймер: через військово-лікарські комісії проходять різні категорії громадян – мобілізовані, контрактники, чинні військові, зокрема й поранені. Але зараз найактуальніша тема – ВЛК для мобілізованих, тому цей текст присвячений саме їй.

Анамнез "хвороби"

Щоби зрозуміти симптоми "хвороби", на яку страждає ВЛК, ми розпитали бойових медиків, що працюють зі щойно мобілізованими військовими, які проблеми на фронті створює недосконала робота військово-лікарських комісій.

Історія №1. Бойова медикиня з позивним "Мауглі":

– Серед бойових медиків нікого не здивуєш мобілізованими у віці 55+ з важкою "хронікою". І це при тому, що частина поповнення далі резервної роти просто не їде через фізичні і психічні хвороби чи жорсткий алкоголізм.

Хтось із ВЛК виконав на папері план, а насправді – скоїв злочин. Бо перебування у військових частинах деяких мобілізованих я вважаю злочином і щодо них самих, і були випадки, коли це мало трагічні наслідки для побратимів, які поруч.

Перша історія з досвіду. Чоловік 59 років з висновком ВЛК "придатний" при огляді в частині має тиск 200, його скеровують у шпиталь, і весь подальший час у війську він проводить по лікарнях.

Друга історія. До нас приводять мобілізованого хлопця і кажуть, що занепокоєні його станом, бо він "спілкується з духами і протистоїть злим силам" і не може заповнити анкетні дані. В подальшому він лікується в психіатрії, звідки його виписують без покращення стану і лікарі прямо кажуть нам: "Людина має наслідки важко перенесеного в дитинстві менінгіту, психічні розлади запущені, прогноз поганий".

Кожен такий випадок віднімає багато ресурсу в бойових медиків, які окрім потоку поранених, мають займатися ситуаціями, що простіше не допустити.

Ті, хто так "покращують" показники мобілізації, мусять знати, що вчиняють негідно і щодо до пацієнта, і щодо колег, які отримують бонусом до поранених і травмованих на фронті вал пацієнтів з інсультами, інфарктами, делірієм та іншими "веселими" моментами.

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Історія №2. Бойовий медик із Інтернаціонального легіону:

– ВЛК реально проводиться абияк.

Найчастіше всі проблеми щойно мобілізованих "вистрілюють" ще під час базової загально-військової підготовки. Були випадки, коли на полігоні проявлялися всі їхні діагнози, неврології, психічні розлади, які унеможливлюють роботу на полі бою.

Такі бійці стають баластом для підрозділу. І демобілізувати їх одразу неможливо. Спочатку ними треба займатися і лікувати. Дуже погана історія, бо марно витрачається час лікарів, інструкторів, побратимів.

Це доволі масова проблема. Лікарі на ВЛК не роблять адекватний відсів. А страждають потім військові підрозділи.

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Клінічний діагноз та його обґрунтування

Головний симптом "хвороби", на яку страждає ВЛК, – некоректне визначення придатності мобілізованого. Чому це стало можливим?

З початку великої війни військово-лікарські комісії перевантажені нескінченним потоком людей. Цю проблему поглибило оновлення мобілізаційного законодавства, а також скасування "обмеженої придатності", що зобов'язало всіх громадян із таким статусом повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

За словами начальника Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Романа Горбача, серед всіх "обмежено придатних", які вже пройшли переобстеження, визнають непридатними до служби менше ніж 10%.

Іноді лікарі нехтують комплексним обстеженням військовозобов'язаних і "не помічають" їхні хвороби.

"У мене по факту ВЛК не було. Пройшов комісію за 3 години, з яких майже 2 чекав, поки всі папірці підпишуть. Ходив по кабінетах, лікарі запитували: "Скарги є?". Я скаржився на поганий зір, через що раніше мав непридатність. Але це ніхто не врахував. У висновку написали, що придатний", – розповідає УП військовослужбовець із позивним "Академік", який воює на Запорізькому напрямку.

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Під час участі в бойових діях його зір почав стрімко падати.

"Якщо з мене спадають окуляри, не бачу абсолютно нічого – усе мутно навколо. Неодноразово були ситуації, коли окуляри злітали під час обстрілу, і я не міг ефективно працювати або знайти укриття. Мені багато разів щастило, але це дуже небезпечна історія, бо я можу ненавмисно підставити своїх побратимів, – каже Академік під час спілкування з УП.

Для того щоб з'ясувати, чому лікарі ВЛК часом не зважають на хвороби мобілізованих, УП звернулася із запитом до Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони.

"Лікарі ВЛК не можуть провести повний огляд людини, яка приходить на військово-лікарську комісію. Вони користуються медичними документами, діагнозами, зробленими іншими лікарями. І, спираючись на цю інформацію, роблять експертний висновок про придатність до військової служби", – пояснює директорка Департаменту Оксана Сухорукова.

Вона також нагадала, що термін проходження ВЛК включно з додатковими лабораторними обстеженнями – до 14 днів з моменту отримання повістки.

Під час ВЛК людину мають оглянути шість цивільних лікарів – терапевт, хірург, психіатр, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог. За потреби – стоматолог, дерматолог, лікарі інших спеціальностей. Жінок обов'язково оглядає гінеколог.

Військовозобов'язані також мають здати аналіз крові, тести на ВІЛ, гепатити, сифіліс, зробити кардіограму та флюорографію.

Під час військово-лікарської комісії медики враховують усі довідки і висновки, незалежно від того – державна чи приватна клініка їх видавала потенційно мобілізованому. Якщо людина хвора, вона має довести це на ВЛК.

Медики ВЛК використовують електронну систему Helsi. Іноді це створює додаткові перешкоди як для лікарів, так і для військовозобов'язаних. Адже часто буває так, що людина не має сімейного лікаря і не зареєстрована в цій системі.

"Якщо людина не має сімейного лікаря, вона не може пройти ВЛК. Однак військово-лікарські комісії працюють при лікарнях, де є сімейні лікарі, тому декларацію можна заключити на місці. У таких випадках терапевт ВЛК веде військовозобов'язаного до будь-якого вільного сімейного лікаря, з яким він може укласти декларацію, щоб продовжити проходити комісію", – пояснює УП співрозмовник, який працює в ТЦК.

Після проходження ВЛК військовозобов'язаного можуть визнати: придатним;

придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатним із виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатним;

непридатним з переоглядом через 6–12 місяців. Висновок ВЛК під час воєнного стану діє один рік.

Щоби забезпечити безперервну роботу, в лютому цього року військово-лікарські комісії почали працювати цілодобово. Але це нововведення абсолютно безглузде. Нюанс у тому, що скористатися цією опцією можуть лише порушники комендантської години, яких представники ТЦК "бусифікують" під час "нічного полювання" і доставляють на ВЛК. Тому контингент, який проходить комісії вночі, як правило, специфічний.

"Вночі привозять і алкоголіків, і наркоманів, і безхатьків, і тих, хто намагався незаконно перетнути кордон. Кого тільки не привозили – тягнуть усіх, кого зловили серед ночі", – не під запис скаржиться УП лікарка ВЛК з обласного центру на півдні України.

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Проте не всі з категорії цього "специфічного контингенту" гарантовано отримують придатність до військової служби. Принаймні в цьому запевняє співрозмовник УП серед працівників ТЦК:

"Для того, щоби пройти ВЛК, потрібно здавати аналізи – лікарі не можуть їх взяти, якщо військовозобов'язаний у стані алкогольного сп'яніння".

Підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко розповів УП, що громадяни подекуди звертаються до Командування медсил ЗСУ зі скаргами на те, що лікарі швидко провели ВЛК і нібито встановили неправильний статус. За його словами, із сотень тисяч людей, які пройшли комісію з початку 2024-го, скарги подали 5–7%.

"В 95% випадків, коли ми розбираємося з цими скаргами, виявляється, що експертне рішення було ухвалено правильно. І десь у близько 5% знаходимо, що десь хтось щось не врахував", – зазначає він.

Він також нагадав, що з вересня 2023 року правоохоронці почали перевіряти факти корупції в ТЦК, ВЛК і медико-соціальних експертизах (МСЕК). Правоохоронні органи вилучають медичні справи і направляють їх Командуванню медичних сил ЗСУ. Цих документів десятки тисяч.

"Ми їх розглядаємо і вирішуємо – правильно було ухвалено постанову ВЛК чи ні. Якщо неправильно, скасовуємо і направляємо своє рішення слідчому. Якщо правильно, пишемо, що підстав для скасування немає. Вже були випадки, коли лікарів притягали до відповідальності (кількість таких випадків Мірошниченко не уточнив – УП)", – підкреслює в розмові з УП представник Медсил ЗСУ.

Якщо сталося так, що нездорову людину мобілізували і під час проходження служби в неї почали загострюватися хронічні хвороби, спершу її скерують до військового госпіталю. А в разі повторного загострення командир і медик військового підрозділу направляють бійця на ВЛК. Коли комісія визнає людину непридатною, її звільняють зі служби за станом здоров'я.

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Проте не в усіх проблемах ВЛК винні лікарі. Часом обтяжують процес проходження комісії самі військовозобов'язані, які влаштовують скандали.

"Якось до нас на ВЛК прийшли чоловік, дружина і юрист. Кажуть: "Ми не бажаємо списуватися (з військового обліку за станом здоров'я – УП), просто хочемо, щоб усе було правильно заповнено". Юристка дала папірець із розписаним розлогим діагнозом на 5 рядків і говорить: "Треба, щоб ви отак написали".

У чоловіка дійсно був діагноз – псоріаз, але максимально легкий перебіг. На той момент у нього взагалі жодних проблем не було. А юристка дала описаний діагноз з великою кількістю ускладнень і супутніх патологій, що абсолютно не відповідало дійсності", – пригадує під час анонімної розмови з УП лікарка ВЛК в одному з українських райцентрів.

Кожен громадянин може оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Скарга на висновок військово-лікарської комісії спочатку подають до районної ВЛК, потім до обласної, згодом до регіональної і зрештою до центральної. Звернення мають розглянути впродовж 30 днів. До скарги треба додати оригінали медичних документів або завірені копії. При розгляді скарги можуть ухвалити різні рішення: залишити без змін висновок ВЛК або направити на повторний огляд, який відбувається не в тій установі, де встановили попередній висновок. Військовозобов'язаний має виконати таке рішення впродовж місяця. Оскаржити висновок ВЛК також можна через суд.

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Супутній діагноз: черги, неповага і сексизм

Окрім основної "хвороби", на яку страждає ВЛК – некоректне визначення придатності, є й супутні. Насамперед абсолютно всі співрозмовники УП серед мобілізованих скаржаться на величезні черги для проходження ВЛК. УП писала про цю проблему минулого року, але відтоді ситуація не змінилася.

Подекуди військовозобов'язаним доводиться стояти під кабінетами лікарів по кілька днів або записуватися "на олівець" ледь не за тиждень до візиту.

Восени 2023-го запрацював механізм електронного запису на проходження комісії, але наразі він функціонує тільки для чинних бійців. Натомість військовозобов'язані й надалі стоять у "живих" чергах.

Однак для людей, яких ТЦК привозить на ВЛК "у бусах", черги фактично немає. Вони проходять експрес-комісію ледь не за годину і можуть того ж дня опинитися в навчальному центрі.

"Українська правда" звернулася до Міністерства охорони здоров'я з офіційним запитом щодо діяльності військово-лікарських комісій ще 27 червня. Запитання щодо черг на проходження ВЛК було в переліку. Але на момент виходу статті відповідь не надійшла.

Ще одна проблема, з якою можуть зіткнутися військовозобов'язані на ВЛК – неповага і сексизм. Попри те, що зараз у ЗСУ служать понад 62 тисячі жінок, серед яких більше як 45,5 тисячі – військовослужбовиці, ставлення до них зазвичай сексистське.

"Коли я проходила ВЛК, один із лікарів запитав, чому вирішила вступити на військову службу. Пояснила, що народилася в сім'ї військовослужбовців, що моя мама зараз воює на сході. На це отримала відповідь: "Ви якась неадекватна". В усіх інших кабінетах лікарі так само розпитували, навіщо мені треба служба, і замість нормального медогляду відправляли на "дітородний фронт", – розповідає УП молодша лейтенантка з позивним "Зірка".

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Інша співрозмовниця УП серед військовослужбовиць вважає, що лікарі упереджено ставляться до жінок, які проходять ВЛК, тому набагато прискіпливіше оглядають їх, порівняно з чоловіками.

"Мене і хлопця, з яким разом стояли в черзі, покликали на огляд в один кабінет. Це був спільний кабінет окуліста і хірурга. Я пішла до окуліста, а хлопець до хірурга. Хірург взагалі не оглядав того хлопця – одразу поставив штамп про придатність. А мене попросив роздягнутися, перевірив хребет і промацав усі кісточки. Сказав, що в мене сколіоз і відмовився ставити штамп про придатність", – пригадує вона.

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Ускладнення: корупція

З початку великої війни корупція у ВЛК набула небачених раніше масштабів.

Президент Володимир Зеленський наприкінці серпня минулого року заявив, що тисячі осіб виїхали за кордон після 24 лютого 2022-го завдяки "сумнівним рішенням ВЛК".

"Вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати", − пообіцяв Зеленський.

Він уточнив, що в деяких областях України вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК.

Відтоді, згідно з даними реєстру судових рішень, було розглянуто сотні кримінальних справ про зловживання у ВЛК. Щодо частини з них уже винесені вироки і призначені покарання у вигляді штрафів.

Наприклад, у листопаді 2023-го засудили до 34 тисяч гривень штрафу голову Новомиргородської ВЛК на Кіровоградщині, яка встановила військовозобов'язаному неправдивий статус "обмежено придатного" до служби. Суд також позбавив її права обіймати впродовж року посади у військово-лікарських комісіях.

А в травні 2024-го голову Рожнятівської ВЛК на Івано-Франківщині, який продав військовозобов'язаному довідку про тимчасову непридатність до військової служби і допоміг йому незаконно виїхати за кордон за тисячу доларів, оштрафували на 850 тисяч гривень.

"Українська правда" звернулася до Офісу генерального прокурора з офіційним запитом щодо кількості корупційних випадків у ВЛК, які правоохоронці зафіксували з початку великої війни. У відповідь представники управління інформаційної політики ОГП лише зазначили, що такі дані "статистичною звітністю не передбачені".

Четверо з п'яти співрозмовників УП серед військовослужбовців стикалися з корупцією у ВЛК. Причому інколи платять не лише, щоб "відкосити", а й для того, щоб служити.

"Коли проходив ВЛК у процесі мобілізації, мені довелося заплатити 700 доларів, щоб мій "білий квиток" замінили на "військовий квиток".

Мені напряму сказали давати 700 доларів. Спочатку лікар просив 1,5 тисячі доларів, але я йому кажу: "Блін, братан, немає 1,5 тисячі, можу тільки 700 дати". Він відповів: "Ну, давай хоч 700". "Хоч", уявляєте? Одразу після цього він замінив мій "квиток", потім мене взяли на службу", – пригадує під час розмови з УП один зі штурмовиків, який мобілізувався навесні минулого року.

Ще один співрозмовник УП серед військовослужбовців, який займається рекрутингом, згадує "корупційну" історію бійця зі своєї бригади:

"Якось до нас в "учебку" привозили тіпа. Він кілька років тому потрапив в аварію. Після ДТП йому вирізали ліктьові суглоби.

На ВЛК травматолог вимагав грошей, щоб поставити "непридатність", але хлопець відмовився платити. Тоді травматолог сказав: "Мій син служить, і ти будеш служити, бо грошей мені не дав".

А він не міг навіть руки зігнути нормально і зброю в руках тримати. Його зрештою комісували, але таких людей в принципі не мають брати в армію", – розповідає УП рекрутер.

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План лікування: реформа ВЛК

Щоб "вилікувати" систему ВЛК, на початку 2023 року урядовці, народні депутати і представники Генштабу розпочали "велике реформування". Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що головна мета реформи – "запровадити зміни, які дозволять проходити військово-лікарські комісії швидко та зручно".

Найсерйозніша новація, яка наразі сталася в роботі ВЛК – цифровізація.

Раніше всі документи ВЛК були виключно в паперовому вигляді, а зараз можуть бути в електронному.

Директорка Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухорукова зазначила, що в майбутньому планується створити цифрову систему збирання і обробки медичних даних усіх військовозобов'язаних. Це спростить процедуру обстеження під час ВЛК, бо лікарі матимуть доступ до історії хвороб.

Ще одна зміна, яка стосується майбутніх мобілізованих – розширення мережі ВЛК. До початку великої війни громадяни проходили комісію тільки у військових медзакладах, а зараз можна й у цивільних – за направленням керівника ТЦК.

Представник Медичних сил ЗСУ Дмитро Мірошниченко в коментарі УП розповів, що наразі в Україні працюють приблизно тисяча військово-лікарських комісій.

Решта змін у роботі ВЛК стосуються військовослужбовців, зокрема поранених, але це вже зовсім інша тема.

Жоден зі співрозмовників УП серед чиновників, які займаються реформою ВЛК, не зміг конкретно пояснити, як покращити роботу військово-лікарських комісій на практиці, а не на папері. Їхні відповіді зводилися до фраз на кшталт "впроваджуємо цифровізацію" і "регулюємо нормативно-правові акти". Навряд такий "план лікування" можна вважати ефективним.

***

Багато років систему ВЛК не реформували. Як наслідок, вона загрузла в бюрократії та корупції. Головний акцент у нинішній реформі військово-лікарських комісій робиться на цифровізацію. Чи допоможе це по-справжньому вилікувати хронічні хвороби системи? Сумнівно.

До того ж лікарі ВЛК, з якими УП спілкувалася під час підготовки цього матеріалу, говорили, що нічого не змінилося: "система залишилася такою ж совковою, як і раніше".

Наразі українська армія складається з майже мільйона військовослужбовців. А реалізація оновленого закону про мобілізацію має ще збільшити чисельність ЗСУ.

Всі новобранці зобов'язані пройти військово-лікарську комісію. І від результатів її роботи залежить, наскільки якісне поповнення опиниться в лавах Збройних сил України.

Якщо система ВЛК й надалі закриватиме лише кількісні потреби війська, ігноруючи реальний стан здоров'я новобранців, Україна матиме кількамільйонну армію, але наскільки боєздатною вона буде – питання риторичне.

Ангеліна Страшкулич, УП