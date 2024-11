Реальный Сенцов. История режиссера и штурмовика с толстой кожей

– "Тепер тебе нарешті виженуть з армії", – сказала мені одна дівчина після перегляду, – усміхається Олег Сенцов за кілька днів до української прем'єри свого фільму "Реал".

Щодо цього він точно може не хвилюватися: навряд чи знайдеться багато охочих замінити командира штурмової роти Сенцова. Так само малоймовірно, що Олега кинуть штурмувати посадки, раптом комусь із високого начальства не сподобається, що в "Реалі" показано забагато правди війни. Бо саме це він і робить два з половиною роки.

В жовтні 2024-го вперше за тривалий час Сенцов отримав відпустку – зокрема для того, щоб показати новий фільм на фестивалі "Київський тиждень критики".

Реклама:

Київ вкотре засмутив його.

"Згадується "Хрещений батько-2", де вечірка в Гавані продовжувалася, поки в місто не ввійшли війська Кастро. Ми вже стільки втратили часу, ресурсів та людей, що кардинальні зміни зараз зможуть лише стабілізувати ситуацію в майбутньому. Але ми продовжуємо обирати стратегію страусів, бо голова в піску це набагато безпечніше, ніж дивитися правді в очі", – написав Олег у соцмережі.

До того Сенцов два дні вагався, чи варто це робити.

– Цей пост доволі темний. Але я зрозумів, що він потрібний. Якщо вважаю за потрібне щось сказати або зробити, кажу і роблю.

Олег Сенцов: Якщо переді мною велика кнопка YES і маленька NO, я майже завжди натискаю YES. Краще шкодувати про щось, що зробив, ніж про те, що злякався зробити

Всі фото – Олександр Чекменьов