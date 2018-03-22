Савченко затримали
Слідчі СБУ затримали нардепа Надію Савченко прямо в приміщенні Верховної Ради.
Слідчий вручив Савченко пам'ятку про підозру і повідомив, що її затримано. Він запропонував депутату проїхати з ним на авто до СБУ для оформлення протоколу про затримання і взяття її під варту. Проте Савченко захотіла пройтися туди пішки, на що отримала згоду оперативника.
Савченко у супроводі слідчих і журналістів пішла пішки в бік ізолятора СБУ в Аскольдовому провулку.
Дорогою до СБУ Савченко "тролила" правоохоронців тим, що вони не вдягнули на неї кайданки.
Вона запитала, чому на неї досі не вдягнули наручники. Слідчий відповів: "Бо ви жінка".
"А що, це зупиняє хіба? Вас це не зупиняє звинуватити мене у таких страшних злочинах, але зупиняє вдягнути на мене наручники? Я не можу зрозуміти, чи ви професіонал. Але точно джентльмен", - сказала на це Савченко.
Ще перед приходом слідчих Савченко зустрілася біля будинку парламенту зі своєю мамою. Після розмови з нею нардеп повернулася до приміщення Ради, де до неї підійшли представники СБУ.
"Влада прийняла своє рішення, а далі рішення за вами", - сказала Савченко, заходячи до будівлі управління Служби безпеки в Києві та області.
Як відомо, всього за 20 хвилин до затримання Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.
Фракція "Опозиційного блоку" дала 7 з 10 голосів проти арешту Савченко.
Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко презентував у Верховній Раді відеодокази причетності Савченко до підготовки терористичного акту.
У четвер вранці регламентний комітет Ради дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Савченко.
15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.
Луценко також заявив, що до передачі зброї Савченко на окупованій території причетні російські військові.
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