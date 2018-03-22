Савченко затримали

Слідчі СБУ затримали нардепа Надію Савченко прямо в приміщені Верховної Ради.

Слідчий вручив Савченко підозру і повідомив, що її затримано. Він запропонував депутату проїхати з ним на авто до СБУ для оформлення протоколу про затримання і взяття її під варту. Проте Савченко захотіла пройтися туди пішки, на що отримала згоду оперативника.

Савченко у супроводі слідчих і журналістів пішла пішки в бік ізолятора СБУ в Аскольдовому провулку.

Надія Савченко у супроводі слідчих і журналістів іде з Верховної ради до СБУ фото Ельдар Сарахман

Перед приходом слідчих Савченко зустрілася біля будинку парламенту зі своєю мамою. Після розмови з нею нардеп повернулася до приміщення Ради, де до неї підійшли представники СБУ.

фото Ельдар Сарахман

"Влада прийняла своє рішення, а далі рішення за вами", - сказала Савченко, заходячи до будівлі управління Служби безпеки в Києві та області.

Як відомо, всього за 20 хвилин до затримання Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

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