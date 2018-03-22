Савченко затримали

Слідчі СБУ затримали нардепа Надію Савченко прямо в приміщенні Верховної Ради.

Слідчий вручив Савченко пам'ятку про підозру і повідомив, що її затримано. Він запропонував депутату проїхати з ним на авто до СБУ для оформлення протоколу про затримання і взяття її під варту. Проте Савченко захотіла пройтися туди пішки, на що отримала згоду оперативника.

Савченко у супроводі слідчих і журналістів пішла пішки в бік ізолятора СБУ в Аскольдовому провулку.

Надія Савченко у супроводі слідчих і журналістів іде з Верховної ради до СБУ фото Ельдар Сарахман

Дорогою до СБУ Савченко "тролила" правоохоронців тим, що вони не вдягнули на неї кайданки.

Вона запитала, чому на неї досі не вдягнули наручники. Слідчий відповів: "Бо ви жінка".

"А що, це зупиняє хіба? Вас це не зупиняє звинуватити мене у таких страшних злочинах, але зупиняє вдягнути на мене наручники? Я не можу зрозуміти, чи ви професіонал. Але точно джентльмен", - сказала на це Савченко.

Ще перед приходом слідчих Савченко зустрілася біля будинку парламенту зі своєю мамою. Після розмови з нею нардеп повернулася до приміщення Ради, де до неї підійшли представники СБУ.

фото Ельдар Сарахман

"Влада прийняла своє рішення, а далі рішення за вами", - сказала Савченко, заходячи до будівлі управління Служби безпеки в Києві та області.

Як відомо, всього за 20 хвилин до затримання Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Фракція "Опозиційного блоку" дала 7 з 10 голосів проти арешту Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко презентував у Верховній Раді відеодокази причетності Савченко до підготовки терористичного акту.

У четвер вранці регламентний комітет Ради дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

Луценко також заявив, що до передачі зброї Савченко на окупованій території причетні російські військові.

Читайте також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко