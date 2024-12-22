Перемирие не стало ближе. Новый выпуск "УП Тиждень"

Дуель Зеленського та Путіна, ліквідація російського генерала Кирилова, втома американського генерала Келлоґа, конституційна колізія довкола множинного громадянства – теми нового випуску "УП Тиждень" авторства Тетяни Даниленко.

З програми ви також дізнаєтеся:

чому журналістське розслідування Михайла Ткача про "Карпатнафтохім" – це політична сенсація, а не рядовий випадок продажу підприємства на підставних осіб?

до яких неочевидних наслідків кібератаки на державні реєстри Мін'юсту треба бути готовим вже зараз?

про що перша книга ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного і як він встиг її написати?

Про ці та інші знакові події, які ви могли пропустити, дізнавайтеся в "УП Тижні" на YouTube "Української правди".

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