Когда судьи предлагают мне взятку - это не нормально

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Пятница, 22 сентября 2017, 14:30
Назар Холодницкий
руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Я брав участь у десятках затримань хабарників "на гарячому". Наразі здійснюю процесуальне керівництво у більше, ніж півсотні таких проваджень.

Однак 8 вересня вперше виступив заявником у провадженні про надання неправомірної вигоди особі, яка займає особливо відповідальне становище, і тепер є свідком у цьому провадженні.

Ця особа – я.

Можливо, вчора не всі дочитали до кінця повідомлення, сформульоване сухою офіційною мовою, або просто відволіклись на фото з килимком, вкритим доларами, чи на акваріум.

Отож, по-простому: судді, яких затримали "на гарячому" НАБУ та САП у квітні цього року в Дніпрі за фактом отримання хабара, раптом захотіли "вирішити питання по-нормальному".

Вони вийшли на контакт і вчора прийшли давати хабар у розмірі триста тисяч доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за закриття цього провадження. Крапка.

Я зі свого боку теж вирішив це питання по-нормальному, у власному розумінні, й так, як це передбачає закон. Одразу після їх "нормальної" пропозиції подав заяву про злочин до уповноваженого органу, який і затримав суддів учора при спробі надати неправомірну вигоду.

Зараз, наскільки мені відомо, Генпрокуратура вирішує питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Вчорашня історія додала ще один аргумент до створення нового Антикорупційного суду з незалежним відкритим конкурсом з добору суддів. Тих суддів, які не будуть намагатися "вирішити все по-нормальному", а діятимуть виключно згідно із законом.

І ще одне.

Сподіваюсь, що тепер охочих дати хабар за звільнення від відповідальності суддів, які, за версією слідства, самі взяли хабар, не буде. І це порочне коло корупції нарешті буде розірвано.

Бо це ненормально. Це незаконно. Це проти майбутнього України і нас усіх.

А що з учорашніми затриманими? Як свідок я надав усі необхідні покази слідству і сподіваюсь, що...

...Що далі буде суд.

Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, спеціально для УП

Темы: взятка суд
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