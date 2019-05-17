17-го травня сталося дещо неочікуване і водночас непередбачуване – з трибуни Верховної Ради лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак оголосив про вихід його політичної сили з коаліції.

Здавалося б, і що тут такого, адже, по-перше, на носі парламентські вибори і, відповідно, формування нової коаліції, а, по-друге, про відсутність її у парламенті говорять давно.

Та все куди цікавіше, аніж це може здатися на перший погляд. Адже за Конституцією, від сьогодні депутати мають 30 днів, аби сформувати нову коаліцію, а це в свою чергу може завадити новообраному президенту достроково припинити повноваження чинного скликання парламенту.

Але чи так це насправді?

Кому насправді вигідний розпуск Верховної Ради

Ще у ролі кандидата на президентське крісло Володимир Зеленський прямим текстом зізнався, що для його політичної сили такий сценарій бажаний. Дану позицію обстоюють також багато політичних експертів та аналітиків з кількох причин:

1) від новообраного президента суспільство очікує рішучих дій щодо ненависного ледачого та корумпованого парламенту;

2) рейтинг довіри до Зеленського, який ще не встиг наробити нічого суперечливого на президентському пості, зараз високий, як ніколи. А розпуск ВР тільки посилить його особисті позиції та рейтинги політичної сили "Слуга народу".

Але тут є цікавий момент.

На старті президентських виборів багато говорилося про категорії кандидатів, серед яких були й ті, для кого президентські кампанії були лише репетицією для парламентських. Так ось, саме зараз такі кандидати проявляться максимально.

Тож достроковий розпуск ВР насправді вигідний не одному Зеленському, але й тим політичним силам, які намагатимуться скористатися правилом інерції, аби пройти у ВР на відголосі більш-менш успішних президентських кампаній, у які вкладено чимало ресурсів.

Таким чином можна сказати, що вірогідне рішення про дострокові вибори більше скидається на консенсусне, аніж конфліктне.

Чи має Зеленський право?

Інше питання: чи матиме президент Зеленський право розпустити парламент? Ситуація досить складна та неоднозначна.

Вже відомо, що дата інавгурації призначена на 20 травня. І в даному контексті у випадку, якби не було заяви "Народного фронту", Зеленський встигав би реалізувати задумане.

Адже розпустити парламент, відповідно до чинного законодавства, президент має право не пізніше, аніж за півроку до припинення повноважень чинного скликання, тобто до 27-го травня.

Але народна мудрість говорить: головне – як рахувати. Ба більше, тлумачити законодавство також можна по-різному.

Так от, є цікава теорія, відповідно до якої розпустити парламент можна і після 27-го травня. В такому випадку Зеленський має вдосталь часу, аби прийняти доленосне рішення.

Які законодавчі підстави? Все впирається у факт, що чисто теоретично повноваження діючої Верховної Ради України можуть тривати і до 16-го грудня 2019-го року.

Рахуємо

По-перше, відповідно до частини 1 статті 90 Конституції України, повноваження парламенту припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Призначення чергових виборів до Верховної Ради України заплановано на 27 жовтня 2019 року, але ще маємо +20 днів на офіційне оприлюднення результатів виборів (статті 98-100 Закону "Про вибори народних депутатів").

І додаємо + 30 днів на відкриття першої сесії новообраної Верховної Ради України (стаття 82 Конституції України).

Таким чином президент матиме право припинити повноваження Верховної Ради достроково аж до 16 червня 2019 року.

Та зараз, коли про відсутність коаліції оголосили офіційно, Конституція дає народним обранцям шанс сформувати нову протягом місяця, тобто до 16-го червня – останній день, коли закон дозволяє достроково розпустити ВР.

При такому розкладі шансів на призначення дострокових виборів практично не існує. І тут стає зрозуміло, чому народнофронтівці прийняли для себе таке рішення саме 17-го травня.

Але і в цьому випадку не все так просто.

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Підстави для розпуску ВР

Аби розпустити ВР достроково, потрібні законні підстави.

Стаття 90 Конституції України чітко говорить про них:

протягом одного місяця у ВР не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів не сформовано персональний склад Кабміну; протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Логічно, що після виходу з коаліції "Народного фронту" президент чисто теоретично міг би обґрунтувати своє рішення 1 пунктом. Але у нашому випадку, як вже було зазначено, просто може бути запізно.

Втім, з іншого боку не варто виключати можливості, що Зеленський таки піде на розпуск, пояснивши своє рішення тим, що "Народний фронт" зманіпулював і вийшов з коаліції, якої і без того давно не існує.

Більше того, президент не зобов'язаний доводити факт відсутності коаліції. Для дострокового припинення повноважень парламенту достатньо просто відповідного указу. А далі, як то кажуть, хоч суди хай тягнуться, хоч світ хай розвалюється.

Таким чином, зважаючи на бажаність дострокових виборів для більшості гігантів української політики, можна з високою вірогідністю прогнозувати, що парламентські перегони таки відбудуться швидше, аніж планувалося.

Ну, а що можна сказати зі 100% впевненістю вже зараз, то це те, що нудно в найближчому майбутньому нікому точно не буде.

Олег Петровець, спеціально для УП

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