Зеленский, Донбасский конфликт и западный санкционный режим

Когда весной 2019 года стало ясно, что руководство Украины вскоре кардинально изменится, это дало повод для надежды на то, что разрешение конфликта на Донбассе станет возможным.

С тех пор Украина получила не только нового и менее демонстративно националистического президента, чем Петр Порошенко, который – как и бывший президент Украины Виктор Ющенко десятью годами ранее – к концу своего президентского срока сделал поворот вправо. Стало также ясно, что парламент и правительство также радикально изменятся.

Новое лицо Украины

Видимо, скоро Украина будет представлена в значительной степени омоложенной, менее яро антимосковской и более космополитической политической элитой. Правда, Украина вряд ли принципиально изменит свою позицию и курс по отношению к России.

Учитывая железную логику конфликта на Донбассе, Владимир Зеленский мало что может по существу сделать иначе, чем Петр Порошенко. Несмотря на пожелания Кремля, Зеленский не сможет ни отдать украинскую территорию, ни пожертвовать украинским суверенитетом на Донбассе или в Крыму в качестве средства достижения мирного договора с Россией.

Тема децентрализации, поднятая в тексте Минского соглашения февраля 2015 года, как часто на Западе предложенный инструмент решения проблемы Донбасса, также малообещающая.

С апреля 2014 года Киев проводит масштабную всеукраинскую децентрализацию независимо от конфликта на Донбассе и переговоров с Москвой.

Однако эта продолжающаяся передача власти из Киева и областных центров украинским муниципалитетам не помогла Порошенко решить конфликт с Россией на Донбассе.

Децентрализация также не поможет Зеленскому в его попытках сделать это, так как Кремль не столько хочет деволюции власти, сколько уменьшения суверенитета Украины в Восточной Украине.

Таким образом, Зеленский объективно мало нового может предложить, чтобы разрешить конфликт с Россией на Донбассе.

Скорее надежда в связи с его восходом во власть заключалась в том, что Путин может воспользоваться более дружественным к России образом поствыборной Украины, чтобы оправдать для своей внутренней аудитории менее конфронтационный подход по отношению к Киеву.

Такое ожидание было основано на предположении, что санкции ЕС, введенные в 2014-ом году, уже сделали свою работу.

Москва, как предполагалось, будет стремиться к перезагрузке российско-западных отношений путем решения хотя бы конфликта на Донбассе не из-за внезапной любви к Украине или новой озабоченности по поводу общеевропейской стабильности.

Скорее можно было надеяться на то, что Кремль станет более уступчивым, исходя из своих собственных долгосрочных интересов, а именно, ввиду его потребности ЕС как иностранного инвестора, фактора модернизации и торгового партнера для России.

С русскоязычным новым президентом в Украине, таково было предположение, это было бы легче сделать, чем с яростно антипутинским Порошенко.

Антироссийская риторика бывшего украинского президента за последние пять лет только усиливалась. Репутация Порошенко среди россиян серьезно пострадала в результате неумолимой клеветы на него в контролируемых Кремлем СМИ.

Зеленский, напротив, является известной и популярной персоной не только в Украине, но и в России, где бывший шоумен и актер выступал в многочисленных российских популярных телевизионных программах и кинофильмах. Однако, несмотря на кажущиеся обнадеживающими новые обстоятельства после президентских выборов в Украине, существенного прогресса пока не видно.

Значение российской "паспортизации" Донбасса

Наоборот, вскоре после того, как Зеленский выиграл выборы с впечатляющим перевесом, Москва объявила об ослаблении правил для украинского населения Донбасса в получении российского гражданства. Эта явно ирредентистская стратегия, уже знакомая на примере политики Москвы по отношению к оккупированным территориям Грузии, известна под названием "паспортизация".

Демонстративное ужесточение антиукраинской политики Кремля путём "паспортизации" Донбасса в период выборов является не только вызовом Украине и ее новому президенту. Это также подрывает логику согласованного с Германией и Францией плана возвращения оккупированных территорий Донбасса под контроль Киева, как изложено в Минских соглашениях 2014 и 2015 годов.

Более того, новую ситуацию, при которой значительная часть населения украинского Донбасса может стать гражданами России, следует рассматривать в контексте наступательной внешнеполитической доктрины Москвы.

Различные официальные российские документы прямо разрешают или даже предписывают активную поддержку Москвой своих граждан за рубежом. Жёсткая позиция России по "защите" предполагаемых интересов своих иностранных "соотечественников" будет также в полном объеме применима к новоиспеченным российским гражданам в Украине.

Таким образом, даже при самом лучшем сценарии успешного выполнения Минских соглашений, остается неясным, сможет ли Кремль действительно полностью признать территориальную целостность и политический суверенитет хотя бы материковой Украины, в случае, если многие жители оккупированных восточно-украинских территорий станут гражданами России.

То, что такое далеко идущее изменение статус-кво произошло, когда уже было ясно, что Петр Порошенко и его правительство скоро уйдут, не сулит ничего хорошего для будущего урегулирования конфликта на востоке Украины.

В лучшем случае это означает, что Кремль просто хотел поднять ставки и улучшить свои позиции, прежде чем идти на переговоры с новым президентом Украины. В худшем случае Москва решила в дальнейшем либо неофициально, либо официально аннексировать территории вокруг Донецка и Луганска. Таким образом, она будет следовать одним из уже известных и использованных ранее сценариев оккупаций Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Крыма.

Какими бы ни были точные намерения Кремля, стоящие за этим шагом, уроки для Запада должны быть очевидны: действующие санкции, связанные с Минскими соглашениями, малоэффективны.

Очевидно, что ограничения для России, введенные ЕС летом 2014 года, не предупредили кровавую эскалацию в Иловайске в сентябре 2014-го и в Дебальцево в феврале 2015-го.

Кроме того, они не прекратили последующий конфликт низкой интенсивности последних четырех лет. В ноябре 2018-го года санкции не предотвратили опасную эскалацию конфликта в Азовском море и арест Россией 28 украинских моряков. Наконец, санкции не смогли предeдупредить недавнее начало "паспортизации" Донбасса.

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Заключения для Запада

Ещё более агрессивному подрыву Кремлем европейского порядка, установленного в период после "холодной войны", видимо, мешают не только и не столько ограниченные санкции ЕС, сколько всё более сдержанное отношение простых россиян к внешним авантюрам Москвы, а также неоднозначная реакция восточных украинцев к предложению Путина о выдаче российских паспортов.

Согласно опросам общественного мнения, многие россияне не поддерживают идею аннексии Донбасса и не одобряют выдачу паспортов Российской Федерации якобы пророссийским украинцам.

Это явно связано с тем, что российское гражданство предусматривает также получение социальной поддержки из госбюджета РФ, например, пенсионное обеспечение. Многие россияне, видимо, подозревают, что дополнительные обязательства российского правительства снизят их собственные поступления из российского пенсионного фонда и сократят их доступ к другим государственным субсидиям.

Более того, пока что на публичное предложение Путина откликнулись лишь около 8 тысяч украинцев. Возможно, многие жители Донбасса боятся потерять свои, с точки зрения свободы международного передвижения, гораздо более ценные украинские паспорта в случае, если украинское государство узнает, что они получили российское гражданство.

В настоящее время украинское законодательство запрещает двойное гражданство для обладателей паспорта Украины. Пока ЕС не предоставит гражданам России безвизовый режим в Шенгенской зоне, как это было сделано для украинцев в 2017 году, многие жители Донбасса могут потерять больше, чем выиграть при получении российского паспорта.

Продолжение российской низкоинтенсивной войны против Украины и недавнее решение о предоставлении российского гражданства свидетельствуют о том, что нынешний режим санкций ЕС неэффективен.

Поддерживаемые Кремлем замороженные конфликты в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии остаются неурегулированными в отсутствие каких-либо западных санкций.

На этом фоне нет оснований полагать, что Москва станет более сговорчивой, если санкции ЕС против России будут сокращены или отменены.

Всё это означает, что – если Запад хочет решить хотя бы донбасский конфликт (не говоря уже о крымской проблеме) – сегодняшний санкционный режим должен быть ужесточен, возможно, в значительной мере. Хотя это будет означать определенные убытки для некоторых стран-членов ЕС, общие конечные потери для всей Европы, если такие меры не будут приняты, могут оказаться выше или значительно выше.

Большинство европейцев сегодня воспринимают донбасский конфликт как исключительно украинский вызов. Однако продолжение или даже обострение украино-российской конфронтации в Донецком бассейне могут плавно перерасти в общеевропейскую проблему с печальными последствиями не только для украинцев, но и для многих других европейцев.

Андреас Умланд, для УП

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