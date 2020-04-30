О Консультативном совете Донбасса на "нормандской" встрече упоминал лишь Лавров
Во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопрос работы так называемого Консультативного совета поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник: брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам разговора министров "нормандской четверки"
Прямая речь: "Мой российский коллега Сергей Лавров поднял этот вопрос (о работе Консультативного совета – ред.) и довольно подробно высказал российскую позицию по этому поводу. Но мы этот вопрос не обсуждали, мы выслушали позицию коллеги по Консультативному совету".
Предыстория:
- 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
- Патриотическая общественность была возмущена. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины.
- Ни 25-го, ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета и пропаганде против нее.
- Общественный совет при Министерстве иностранных дел предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".
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