Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

О Консультативном совете Донбасса на "нормандской" встрече упоминал лишь Лавров

Четверг, 30 апреля 2020, 16:33
О Консультативном совете Донбасса на нормандской встрече упоминал лишь Лавров

Во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопрос работы так называемого Консультативного совета поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам разговора министров "нормандской четверки"

Прямая речь: "Мой российский коллега Сергей Лавров поднял этот вопрос (о работе Консультативного совета – ред.) и довольно подробно высказал российскую позицию по этому поводу. Но мы этот вопрос не обсуждали, мы выслушали позицию коллеги по Консультативному совету".

Предыстория:

  • 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
  • Патриотическая общественность была возмущена. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины.
  • Ни 25-го, ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета и пропаганде против нее.
  • Общественный совет при Министерстве иностранных дел предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".

Читайте также: Диалог на условиях Кремля: что стоит за "мирным планом" Ермака для Донбасса

Четыре угрозы "нового Минска": почему в "Слуге народа" есть сопротивление договоренностям о ОРДЛО

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматДонбассРосcияЛавров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
Все новости...
Реклама: