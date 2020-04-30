О Консультативном совете Донбасса на "нормандской" встрече упоминал лишь Лавров

Во время встречи министров "нормандской четверки" вопрос работы так называемого Консультативного совета поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам разговора министров "нормандской четверки"

Прямая речь: "Мой российский коллега Сергей Лавров поднял этот вопрос (о работе Консультативного совета – ред.) и довольно подробно высказал российскую позицию по этому поводу. Но мы этот вопрос не обсуждали, мы выслушали позицию коллеги по Консультативному совету".