У травні 2019 року судді Вищого антикорупційного суду вирішили почати роботу 5-го вересня. Однак згодом з'ясувалося, що без змін до закону його робота буде буквально паралізована тисячами справ.

Ще перед парламентськими виборам президент Володимир Зеленський просив попередню Верховну Раду вирішити питання підсудності, однак тоді депутати так і не зібралися.

Через це існує ризик, що будь-яких вироків для топ-корупціонерів доведеться чекати роками, незважаючи на запуск спеціалізованої Феміди. Більше того, дехто із фігурантів справ щодо корупції зможе отримати "амністію" або навіть компенсацію через цю проблему.

У чому проблема з підсудністю та передачею справ ВАС?

За даними державної судової адміністрації, Антикорупційний суд може отримати щонайменше три з половиною тисячі справ.

На практиці це означає, що судді змушені будуть сконцентруватися часто на другорядних та подекуди старих справах, які роками пилилися у звичайних судах. Натомість, справи топ-корупції будуть повільно рухатися через перевантаженість суддів.

Суддя Вищого антикорупційного суду Леся Федорак на презентації Порядку денного встановлення справедливості, представленого громадськістю, повідомила, що за такого навантаження суддям доведеться лише півроку безперервно проводити підготовчі засідання.

За підрахунками, перших вироків можна чекати щонайменше два роки – і це в найбільш простих справах з незначною кількістю документів та свідків.

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Президент подав простий законопроект, який дуже легко може вирішити цю проблему. Згідно з ним, до ВАС з інших судів має перейти лише близько 200 справ, які розслідувалися НАБУ. Всі інші справи, крім НАБУшних, потраплятимуть до Антикорсуду поступово в майбутньому – ті, де розслідування розпочато в день початку роботи суду.

Тобто якщо це корупційна справа поліції, яка підсудна ВАС, то слідчий поліції зможе звертатися за санкцією до Антикорсуду тільки у нових справах, де він почав розслідування після запуску суду. На розгляд ВАС цю справу він скерує, коли завершить слідство – за рік або два.

Оскільки попередній склад Ради не зібрався проголосувати за ці зміни, то понад 3 тисячі справ, як дамоклів меч, висять над новоствореним судом. Очікувано, що президент підтримає свою ініціативу вже в оновленому парламенті і подасть цей проект знову як невідкладний. Однак це може не вирішити проблему, бо відлік уже йде на години.

Що може статися зі справами і судом, якщо закон не почне діяти до 5-го вересня?

Якщо станом на 5 вересня нова версія закону не набере чинності, може статися колапс. Антикорсуду доведеться прийняти всі справи, які встигнуть надійти до моменту початку дії нової версії закону. Це можуть бути десятки, сотні або тисячі – все залежить від часу.

Можемо не сумніватися, що місцеві суди вже готують ці справи для передачі, щоб позбутися незручного баласту. Більше того, вдалим моментом можуть скористатися інші суди у справах, які формально непідсудні ВАС – аби їх не розглядати. Гріх не використати шанс і не спробувати скинути в Антикорсуд тисячу томів "вертолітної справи податківців" військової прокуратури чи якусь підслідну поліції справу про хабар сільського голови.

Після цього існує великий ризик, що такі справи почнуть просто "гуляти між судами" і врешті повернуться знову до місцевого суду. Наприклад, у місцевому суді справу передадуть в Антикорупційний і, поки вона їхатиме у ВАС, закон вже зміниться, і їй доведеться повертатися.

Або місцевий суд "помилиться" і передасть насправді не підсудну ВАС справу, яку знову ж таки доведеться повертати. Однак це може перетворитися на свого роду "амністію" для фігурантів.

Адже справи, які повернуться в місцеві суди знову, доведеться ставити на новий авторозподіл і починати розгляд з самого початку. За цей час у декого банально збіжать строки притягнення до відповідальності, а хтось з корупціонерів використає це "гуляння справи" для оскарження у вищих інстанціях та в Європейському суді з прав людини і ще й отримає компенсацію від України.

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Як зрештою можна врятувати ВАС і тисячі справ?

Запобігти прикрим наслідкам можна лише двома шляхами.

Перший варіант: Верховна Рада встигає проголосувати положення проекту в перші дні роботи – буквально 29-го серпня. Таким чином, щоб правки набрали чинності до 5-го вересня. А це доволі непростий шлях: погодження комітетом, голосування, підписання президентом, оприлюднення, а вже наступного дня – набрання чинності.

Другий варіант – на випадок, якщо проект внесуть, і Рада його проголосує, але він не встигне набрати чинності, або ж парламент розпочне розгляд і не встигне проголосувати. За таких обставин судді Вищого антикорупційного суду можуть самостійно відтермінувати дату запуску на кілька днів, необхідних для набрання чинності законом або очікування результатів голосування.

Інакше програють і справи, які будуть ходити із суду в суд, і ВАС, який все одно буде перевантажений і не зможе швидко показати результати у вигляді рішень, яких від нього очікують уже до кінця 2019-го року.

Олена Щербан, спеціально для УП

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