Наблюдая за проносящимися со скоростью обновления ленты Инстаграма украинскими событиями, так хочется опереться на шероховатую твердость проверенного знания и авторитетного мнения, что-то о Моисее и "конце истории" или о лебедях разной степени серости.

И чем менее точны оценки настоящего, тем сильнее стремление рассмотреть контуры будущего, забывая о проблеме устаревших умений прошлого. Как желание настроить Smart Watch в киоске "Ремонт часов с кукушкой".

Элитно-демографический транзит

Подобные ощущения возникают при попытке понять природу Зе!феномена и эффекта произведенной им политической шокотерапии.

Когда впервые результаты выборов являются частью глобального процесса антиэлитаристов, популистов, "новых лиц" от США до Словении, а избранный украинский президент имеет больше сходства с американским и французским, чем с российским или белорусским.

Когда будоражащая умы визионерская идея "заменим старое на новое" становится основой элитно-демографического транзита и поршень Зе!команды выдавливает из политической кровеносной системы лошадиную дозу застоявшейся лимфы и крови.

Когда поколение 25+ получает сатисфакцию за украденные прыткими взрослыми плоды их победы 2004 и 2014-х годов.

Исчерпавшаяся традиция

Но биологически обусловленное торжество социально-демографической справедливости оставляет открытым вопрос об элитно-управленческом транзите. Можно ли считать группу случайно собранных во власти людей новым лидерским классом? Способны ли они произвести новое качество без необходимых навыков?

Для традиции, где элита – это продукт штучного, длительного и дорогостоящего производства, ответ отрицательный. А значит, страну ждет любимый кремлевский сценарий хаоса, коллапса и самоликвидации, если только… не исчерпалась сама традиция. Особенно, когда яму "старым, добрым временам" подвизалась выкопать ударными темпами глобализация.

Глобализация, ставшая для Украины концом пасторальной мечты о государстве образца 18-го века, но давшая возможность уравнивать шансы в межвидовой борьбе 21-го.

При этом влияние и явления интернационализированного мира становится невозможно оценивать и прогнозировать старыми методами.

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Глобализация как всеобщий уравнитель

Не успев стать собой, мир потребовал стать его частью, одной рукой предоставляя возможности, а другой взымая плату за пользование.

Вы имеете деградирующую отечественную систему образования? Не проблема – к вашим услугам открытые двери обучения на любой вкус и кошелек, от Варшавы до Нью-Йорка.

Надеетесь, что обогащенная современными знаниями и не отягощенная советским прошлым молодежь станет основной для нового слоя истеблишмента? Сорри, но платежом предусмотрено, что лучшие не вернутся.

С другой стороны, не имеете необходимых умений и навыков? Тоже не вопрос – в вашем распоряжении самые современные системы дистанционного обучения, курсы и семинары. Немного делитесь персональными данными, немного деньгами – и всеобщая интернационализация поможет вам существенно заполнить белые пятна.

Уверены, что для работы в сложных системах требуется длительная подготовка и наличие опыта? Тогда вас плохо проинформировали: "бездушные, громыхающие машины" сейчас не в чести. Будущее за "бирюзовыми организациями", где нет боссов и распоряжений сверху, а вместо менеджеров – коучинг и самоуправление. Не слышали? Тогда добро пожаловать на наш тренинг.

Честная сделка

Поэтому, если вы готовы к честной сделке, спектр достижимого становится неограниченным. Интернационализация ускоряет процессы и отменяет иерархии, трансформирует институты и изменяет механизмы власти.

В мире разрушающихся вертикалей и строящихся горизонталей, лидер становится трендсеттером, а не функцией, символом, а не параграфом, диктует форму и задает стиль, закатывает рукава или берет четки.

Но возможности не означают реализацию. В новом мире неисчерпаемых информационных ресурсов реально получить ответ на вопросы любого уровня сложности, но есть опасность, что их просто некому будет задавать.

Андрей Демартино, для УП

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