Антипарниковый эффект

Украина является частью большой глобальной борьбы с изменениями климата.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 года, Киотский протокол 1997 г. и Парижское соглашение по климату 2015 года — в реализации всех этих стратегических документов мы принимаем непосредственное участие.

В частности, Парижское соглашение ставит перед человечеством амбициозную цель — удержать потепление на уровне значительно ниже 2⁰С.

Одним из инструментов Соглашения являются национально определенные взносы стран в борьбе с изменениями климата. Ключевой индикатор — это уменьшение объемов выбросов парниковых газов — углерода, метана и закиси азота.

В 2019 году в сравнении с позапрошлым годом Украина сократила выбросы парниковых газов с 203 до 196 млн. тонн. Для сравнения: в 1990 году этот показатель составлял аж 783 миллиона тонн.

К сожалению, такая динамика вызвана не модернизацией, а падением промышленного производства. Теперь в нашей стране производят меньше парниковых газов на душу населения, чем в среднем по ЕС.

Однако, это не повод почивать на лаврах. Во-первых, имеющиеся выбросы продолжают негативно влиять на климат, а, во-вторых, предприятия-загрязнители, как правило, работают на устаревшем оборудовании, что удваивает их негативное влияние на окружающую среду.

Так, сегодня 65% выбросов парниковых газов в Украине воспроизводит энергетика, 17% — промышленность, 14% — сельское хозяйство, 4% — отходы.

Сейчас в Украине разрабатывается Второй национально-определенный взнос (НВВ2) Украины с Парижским соглашением, ключевым элементом которого будет система торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Она будет включать лимит на выбросы, механизм администрирования распределения квот и эффективный мониторинг. Средства, полученные от торговли квотами, государство будет вкладывать в модернизацию экологически опасных предприятий.

Закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов" с 2021 года внедряет обязательный учет парниковых газов.

Он предусматривает государственную регистрацию установок, которые выбрасывают в воздух CO2 и другие парниковые газы, проведение мониторинга и составление отчетов по его результатам, верификацию отчетов в специальных аккредитованных учреждениях и утверждение их уполномоченным государственным органом — Минэкологии.

Недавно Правительство согласовало три подзаконных акта, детализирующие эти процедуры. На Госэкоинспекцию закон возлагает функцию проверок достоверности данных отчетов оператора по результатам мониторинга выбросов парниковых газов.

Соответствующие изменения ГЭИ вносит в свое положение и работает над разработкой методики контроля над объемами выбросов парниковых газов.

Здесь Украина не придумывает свой велосипед, а берет на вооружение лучшие европейские практики, основанные на нормативно-правовой базе Евросоюза. Еще в начале 2000-х годов согласно директиве ЕС был создан рынок торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS).

То есть предприятия могут продавать квоты, которые они не успели использовать, а тот, кто не способен втиснуться в рамки собственных квот, имеет право их приобрести.

Это один из самых эффективных рыночных механизмов уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Так, в 2019 году Евросоюз сократил их объем на 3,8%.

Кроме того, каждая страна совершенствует и адаптирует свое законодательство к глобальным климатическим угрозам. В 2019 году Германия приняла закон о защите климата, где на каждое федеральное министерство возложено обязательство обеспечить достижение общих целей.

В энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, управлении отходами. В случае невыполнения федеральным министерством взятых на себя обязательств, правительство принимает срочные решения об устранении недостатков.

Мониторинг играет ключевую роль в новом немецком законодательстве о климате. Точные данные о выбросах парниковых газов собирает Федеральное агентство по окружающей среде, а оценивает эти данные независимый экспертный совет, который отчитывается перед правительством и Бундестагом.

Во Франции предприятия и местные общины должны отслеживать собственный углеродный след и обнародовать количество выбросов в специальных отчетах.

Фирма, где работает более 500 человек, должна это делать каждые четыре года, а община с населением более 50 тыс. — каждые три года. Контроль за экологической отчетностью возложен на местные префектуры, которые в случае нарушений выписывают штрафы.

В Швеции — стране, с эффективной экологической политикой — функции контроля над объемом выбросов парниковых газов у Шведского агентства по охране окружающей среды. Согласно закону о торговле квотами на выбросы, оно отслеживает те предприятия, которые превышают свой лимит и штрафуют их.

Таким образом, Украина уже в ближайшее время будет иметь апробированную и действенную модель уменьшения выбросов парниковых газов, где роль Госэкоинспекции будет ключевой.

Именно она будет контролировать выполнение загрязнителями собственных обязательств по выбросам. Мы рассчитываем, что это станет мощным стимулом к ​​модернизации энергетического сектора, промышленности и сельского хозяйства и придаст украинской экономике динамизм.

Андрей Малеваный, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.