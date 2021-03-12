"Укрзалізниця": конфликт вместо реформ

Протистояння між правлінням і наглядовою радою Укрзалізниці перейшло у гарячу фазу — нещодавно один із телеграм-каналів опублікував протоколи рішень наглядової ради УЗ від 19 січня та 1 лютого 2021 року.

Ці документи не призначені для оприлюднення, а суть їх зводиться до такого: скасовуються всі рішення, прийняті правлінням за останні 2 місяці щодо реструктуризації та реформування підприємства.

Фактично це оголошення війни наглядовою радою компанії своєму ж правлінню і його голові Володимиру Жмаку, якого призначили на посаду лише 6 місяців тому.

Треба сказати, що одна з основних дилем корпоративного управління — розподіл повноважень між правлінням і наглядовою радою (НР). Правління хоче правити, а НР — контролювати.

При цьому НР вважає, що у неї занадто мало інформації від правління, і що з нею не рахуються.

Від якості збалансованості відносин правління і НР часто залежить успіх підприємства.

Якщо говорити про таке стратегічне підприємство, як "Укрзалізниця", то від якості та збалансованості корпоративного управління залежить рівень компанії, її послуг, а також їх ціна.

Сьогодні УЗ можна вважати успішним підприємством. І спроби пояснити проблеми 2020 року пандемією не мають під собою підстав. Адже зупинка пасажирського руху, який завжди був дотаційним напрямком, навпаки зменшила збитки.

Нічого не заважало НР під час пандемії проводити реструктуризацію, боротися з корупцією і підвищувати ефективність підприємства.

Незважаючи на відсутність голови правління, весь менеджмент УЗ працював і на місцях були члени правління всіх вертикалей — фінанси, інфраструктура, вантажні і пасажирські перевезення.

Це по-перше. По-друге, не можна сказати, що у НР не було часу досягти позитивних результатів. Багато членів НР були призначені в червні 2018. Два з половиною роки — це достатній термін, щоб досягти результатів.

Інше питання: про який результат йдеться. В одному з інтерв'ю у члена НР Сергія Лещенка запитали, як визначити ефективність члена НР (KPI), і він сказав, що це неможливо.

Я з цим повністю згоден. Саме тому успішним результатом роботи НР і вважається загальний стан справ фірми — її фінансовий стан, конкурентна позиція і навіть імідж. Якщо підприємство має погані показники по всіх стратегічних позиціях, то в першу чергу це відповідальність НР.

Але — і це по-третє — як НР може впливати на ситуацію і чим вона повинна керуватися в першу чергу?

Відповідь — координувати роботи через співпрацю з правлінням і керуватися стратегією розвитку УЗ 1999–2023. Нагадаю: вибір членів правління — в компетенції НР.

Однією з основних вимог до УЗ від власника (Української держави) є реструктуризація УЗ, відповідно до європейських директив, на 4 бізнес-вертикалі: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробничі активи.

Реклама:

Президент своїм указом, підписаним в кінці 2019 року, підтвердив саме це. І скасування рішень правління, прийнятих в цьому напрямку, м'яко кажучи — не конструктивні.

Навіть більше — в статуті (пункт 105, підпункт 14) сказано, що саме створення філій і структурних підрозділів, про які йшлося в останніх рішеннях правління, — і є його прерогативою.

Весь минулий рік у НР пішов на зняття старого і вибір нового голови правління.

У підсумку новий голова вступив на посаду і почав діяти, як будь-який новий голова правління великої компанії — зміцнював свою команду, підвищував ефективність бізнес-процесів на підприємстві і втілював в життя основну мету стратегії підприємства — його поділ на бізнес-вертикалі.

Підсумком цих дій мало стати формування нового кошторису.

І тут усе скасовують!

Я почав свій шлях в корпоративному управлінні членом наглядової ради ще в 1999 році, працював у великих європейських логістичних компаніях: Cargobus і Eurolines.

За останні 20 років мені довелося також працювати членом правління мінімум в трьох великих міжнародних фірмах логістики, енергетики і важкій промисловості. Тому я маю гарну "картинку" з двох сторін барикади.

Але в цьому випадку хочу зосередитись саме на діях НР Укрзалізниці.

З точки зору мого досвіду управління, я вважаю дії НР непрофесійними. Якщо через 6 місяців після вибору нового CEO, обраного самою ж НР, скасовують всі його рішення із реструктуризації, то це не просто недовіра до голови правління.

Це, по суті, війна, яка може поховати стратегію розвитку підприємства.

Яким може бути вихід?

НР — перш за все орган стратегічного управління УЗ. Хотілося б почути від членів НР про те, які стратегічні кроки НР планує робити для поліпшення теперішньої ситуації.

Перший і, як на мене, найважливіший крок — проявити ініціативу в плануванні грошових потоків.

Плюс зробити аналіз ринку і його впливу на фінансовий стан УЗ при впровадженні приватної тяги. Компенсація від приватного сегмента повинна була стати вагомим джерелом доходу в разі приватизації.

Саме НР варто взяти на себе провідну роль у захисті прав УЗ в процесі створення нового закону про залізницю. Також НР варто брати активну участь в новій ініціативі Мінінфраструктури щодо формування стратегії УЗ до 2030 року.

І, безумовно, заради руху вперед потрібна активна роль і участь НР в підтримці ініціатив нового СЕО.

Необхідно діяти єдиною командою, як на оперативному, так і на стратегічному рівні управління компанією. Адже від загальних дій залежить доля підприємства з найбільшою кількістю працівників в Україні, а з огляду на стратегічність самої УЗ — економічне благополуччя країни.

Члени НР мають право брати участь у всіх нарадах правління і висловлювати свої рекомендації.

То що заважає конструктивному діалогу?

Це питання вже до кожного члена НР і правління персонально, відповідь на яке повинна привести до створення згуртованої команди однодумців, які нарешті проведуть реформи.

Ало Стрейманн, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.у

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.