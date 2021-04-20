"Зеленая" промышленность: мечта или реальность?
Промышленность и энергетика сегодня производят до 70% мировых вредных выбросов в атмосферу. Больше всего в Соединенных Штатах, Индии и Китае.
Правительства большинства стран понимают, что двигаться старым путем наращивания индустриальных мощностей слишком рискованно. Это не только провоцирует снижение качества жизни миллионов людей, но и непосредственно влияет на планетарные климатические процессы.
Конечно, речь не о том, чтобы отказаться от промышленности и вернуться в доиндустриальную эпоху.
Нужен баланс между потребностями развития экономики и достижением экологических стандартов. И развитые страны пытаются его достичь за счет применения ряда важных инструментов:
- внедрение жестких квот на выбросы вредных веществ в воздух;
- усиление требований по минимизации концентрации в промышленных выбросах диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, пыли и других опасных соединений;
- создание современных автоматизированных систем контроля дымовых газов и качества воздуха на территориях, прилегающих к промышленным объектам;
- контроль временных и среднесуточных показателей выбросов;
- непрерывность наблюдений за качеством воздуха в пространстве, не в отдельных локациях, а на всей территории;
- установление нормативов безопасности для здоровья людей и для экосистемы;
- плановое снижение сверхурочных показателей в тех зонах, где они зафиксированы;
- открытость информации о состоянии окружающей среды.
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В Евросоюзе экологизация промышленности происходит в соответствии с Директивой о промышленных выбросах 2010 года. Она обязывает 50 тыс. крупнейших предприятий минимизировать вредные выбросы в воздух, воду и почву.
Директива о параметрах среднего сжигания охватывает до 143 тыс. малых промышленных объектов, в том числе энергетических, и устанавливает для них свои нормативы выбросов.
Для мелких бытовых приборов аналогичную функцию выполняет Рамочная директива по экодизайну. Вместе с системой торговли квотами на выбросы в атмосферный воздух это создает правовую базу для защиты окружающей среды от давления индустрии.
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Ключевым инструментом модернизации промышленности являются различные стимулы, гранты и преференции тем, кто готов обновить свои мощности в соответствии с последними экологическими стандартами. Это слишком затратно и часто предприниматели без крайней нужды предпочитают избегать таких изменений.
В Европейском Союзе за счет национального и международного финансирования комбинируют в разных пропорциях налоговые льготы, гранты под конкретные модернизационные проекты и кредиты под низкие проценты.
Результат такой целенаправленной политики стран Евросоюза – снижение за 10 лет выбросов аммиака, оксидов азота и диоксида серы на 27%, оксидов углерода и метана – на 24%. А содержание промышленной пыли в воздухе за 1990-2018 годы – на 50%.
Конечно, не все так просто. Особенно в постсоветских странах, которые стали членами ЕС, но получили в наследство от СССР технологически устаревший промышленный комплекс.
Например, Эстония, где крупнейший загрязнитель – это сланцевая промышленность. С одной стороны, благодаря ей страна получила энергетическую независимость, а с другой поставила под угрозу окружающую среду. Однако, правительство Эстонии прилагает усилия для ее модернизации.
Так, на промышленных и энергетических объектах установили системы десульфуризации (удаление SO2 из дымовых газов), что помогло существенно снизить выбросы диоксида серы.
Одновременно, с 1990 по 2012 годы удалось вполовину уменьшить выбросы диоксида азота и аммиака. Найдены новые способы утилизации шахтных отходов.
В 2011 году стартовал масштабный проект строительства дорог, в котором эти остатки использовали как материал для насыпи. В результате доля утилизированных шахтных отходов выросла до 90%.
Поступления Эстонии с экологических налогов являются одними из крупнейших в ЕС, в 2017 г. они составляли 2,8% ВВП.
Одновременно растут и прямые инвестиции в защиту окружающей среды, до 800 млн. евро в 2007-2013 гг.
Только на закрытие полукоксовых гор у города Кохтла-Ярве в уезде Ида-Вирумаа потратили 36 млн. евро средств Евросоюза. На одной из таких гор вблизи города Кивиыли (высшая искусственная гора в Прибалтике) устроили большой лыжный центр.
А бывший сланцевый карьер в Айду превратился в комплекс для занятий водным спортом. Однако, этот регион все еще остается экологически депрессивным и нуждается в дальнейшей санации.
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Эстонские чиновники утверждают – благодаря модернизации промышленности удалось избежать экологической катастрофы, которая надвигалась, сократить промышленные выбросы парниковых газов на 58% по сравнению с 1990 годом и развить "зеленую энергетику".
Еще до крайнего срока реализации государственной программы в 2020 году страна генерировала 29% энергетических мощностей благодаря возобновляемым источникам — один из лучших результатов в ЕС. На этом Эстония не останавливается и до 2030 года стремится достичь показателя в 50%.
И все это на фоне промышленного роста, а не стагнации. Сейчас индустриальный сектор составляет 14,5% экономики страны, что соответствует средним показателям по Евросоюзу.
Признанием успеха Эстонии в экологизации является тот факт, что несколько лет подряд Таллинн выходит в финал престижного конкурса на звание "зеленой" столицы Европы.
Опыт Эстонии и других стран Прибалтики очень важен для Украины, потому что на старте независимости мы получили схожие проблемы, в том числе в экологической сфере. Но как по-разному мы распорядились временем!
Эстония осуществила модернизацию и снизила давление промышленности на окружающую среду, а Украина имеет некоторые результаты только благодаря падению уровня промышленного развития.
Поэтому сегодня, когда мы имплементируем европейские правовые нормы в национальное законодательство, стоит внимательно присматриваться к своим соседям, чтобы понять, как на практике их применить и к каким это приведет результатам.
Андрей Малеваный, для УП
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