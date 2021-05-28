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Олег Вишняков
почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, бизнесмен

7 дней в режиме прекращения огня. Как теперь живет Израиль

Пятница, 28 мая 2021, 14:00

Перемир’я між Ізраїлем і "Хамасом" набрало чинності 21 травня 2021. 

Досягнуте воно було за посередництвом Єгипту, зупинивши 11 днів обстрілів між ізраїльськими військовими й екстремістським угрупованням.

До конфлікту була прикута увага всього світу. Світ облетіли кадри ракетного обстрілу з боку Палестини, який випробовував на міцність "залізний купол", протиракетну систему Ізраїлю. 

Не обійшлося без жертв. Внаслідок загострення конфлікту від 10 травня, за даними палестинських медиків, у Смузі Гази загинули 232 людини, зокрема діти і жінки. Ізраїль повідомив про 12 убитих зі свого боку.

Нинішнє загострення конфлікту – найсерйозніше з 2014 року. 

Ймовірно, що приводом для нього став інцидент 7 травня, коли після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Пройшов рівно тиждень з дня припинення вогню

Ізраїль після оголошення про перемир’я повертається до звичного життя. 

Управління тилом країни прийняло рішення зняти всі обмеження, введені у зв'язку з ракетними обстрілами ізраїльської території ХАМАСом, оскільки режим припинення вогню дотримується.

Обмеження стосуються пересування по всій країні. Виняток становитиме заборона на роботу навчальних закладів в тих зонах, в яких він діяв досі. 

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Також, Ізраїль з 25 травня відкрив вантажний КПП "Керем Шалом" і прикордонний перехід "Ерез" на кордоні з Сектором Гази, а також відновив зону рибальства біля узбережжя анклаву для палестинських моряків до шести морських миль (близько 11 км). Рибальська зона була під забороною, а переходи були закриті владою Ізраїлю понад два тижні тому після початку ракетного обстрілу ізраїльських міст з Сектору Гази.

КПП "Керем Шалом" відкривається для доставки пального і гуманітарної допомоги в Сектор Гази, а перехід "Ерез" відкритий для проходу з гуманітарних міркувань і для представників організацій, які надають допомогу.

Попри це, Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив журналістам 25 травня під час візиту Державного секретаря США Ентоні Блінкена, що Ізраїль готовий завдавати ударів по лідерах ХАМАС і після припинення вогню. 

"Ізраїль завдасть дуже потужного удару у відповідь на будь-які атаки ХАМАС в тому випадку, якщо Палестинські радикали спробують порушити перемир'я".

Також він пригрозив, що відповідь буде жорсткою. "Якщо ХАМАС порушить спокій і нападе на Ізраїль, наша відповідь буде дуже потужна", - сказав Нетаньяху.

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Чи буде порушення режиму припинення вогню?

Вірогідно, що Ізраїль показав неабияку потужність та обороноздатність своєї армії та створив безпечні для населення умови. Чого не скажеш про супротивника, який контролює Сектор Гази. 

Тому з огляду на те, що за тиждень не було порушено режим припинення вогню, перемир'я все ж може затягнутися на роки (з огляду на те, що останні домовлености про перемир'я протримались 7 років, з 2014 по 2021 рік).

Олег Вишняков

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: Израильвойнамир
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