Экологический капитализм: тренд миллениалов или необходимость, которую следует подражать?

В сучасному світі екологічна складова споживання стає фундаментальною цінністю усвідомленого життя багатьох людей.

Сьогодні все більше людей і компаній усвідомлюють наслідки екологічних викликів – глобального потепління, надмірних викидів парникових газів, забруднення довкілля. Тому активно шукають способи турботи про майбутні покоління – збереження природи або принаймні зменшення згубного впливу на неї. Відповідно до них змінюється і культура споживання товарів і послуг, а всесвітньо відомі компанії-виробники істотно трансформують свій підхід до бізнесу.

Замість жаги до отримання надприбутків, компанії часто інвестують в інноваційне виробництво, переробку відходів та соціально-відповідальні проєкти.

Їх бренди перестають бути просто популярними слоганами, натомість сповідують нові цінності відповідно до сучасних трендів розумного споживання, турбуючись про екологію та суспільство. Так з'явилося поняття "еко-френдлі" брендів, або брендів дружніх до екології та людей.

Що ж, поговоримо про деякі з них більш детально.

Так, компанія H&M, аби показати свою підтримку сталого розвитку та екологічних цінностей, виступила з низкою ініціатив, щодо повторного використання речей заради збереження природи на планеті.

H&M – світова корпорація, яка є одним з найбільших брендів серед виробників одягу для мас-маркету.

Останніми ж роками компанія підтримує глобальний тренд на екологічність та сталість виробництва, сповідуючи принцип "свідомого споживання". У більшості країн компанія пропонує можливість здати старі та непотрібні речі на переробку і це круто. З них створюють сировинний матеріал, який потім повторно використовують.

Такий підхід формує лояльність на рівні цінностей та підвищує довіру та підтримку у клієнтів.

Представники іншої галузі, бренд "Uber" – провідник цінностей економіки спільного використання, яка включає сталу мобільність, екологічність та автоматизацію послуг. Він "як магніт" приваблює користувачів, які залюбки їздять на безшумних електроавто без шкідливих викидів в атмосферу, зробивши всього 2 "кліки" у своєму сматфоні.

Сьогодні Uber активно досліджує проєкти, пов’язані з альтернативними видами транспорту та автопілотованими перевезеннями.

Проблемами екології в Uber почали перейматись саме із запуском сервісу спільних поїздок. Керівники компанії помітили, що маршрути багатьох людей повторюються, тож почали думати, як об’єднати дві поїздки в одну. Така подорож стає вдвічі дешевшою, завантаженість доріг та викиди вуглекислого газу в атмосферу суттєво зменшуються.

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Компанії-виробники харчових продуктів також беруть активну участь у вирішенні однієї з найгостріших проблем сучасності – забруднення довкілля пластиком.

Група HELL ENERGY, відомий виробник енергетичних та безалкогольних напоїв, спільно з компанією-виробником алюмінію Hydro, знайшли спосіб використовувати екологічну тару для своїх напоїв.

У 2020 компанія HELL перша серед виробників напоїв взяла на себе зобов'язання розробити найбільш екологічне пакування напоїв у світі.

У рамках своєї політики екологічності виробництва, усю тару для їх напоїв виготовлено з алюмінію найвищої якості із вмістом переробленої сировини мінімум на 75%. Тобто тара буде перероблюватись та повторно використовуватись нескінченну кількість разів. Можна тільки уявити яку кількість пластикових пляшок вона замінить.

В результаті частка пластику в їх портфелі зменшиться до 1% до 2025 року.

Це досить гарна перспектива бути орієнтиром для всього світу у створенні насправді безвідходної економіки.

Створювати екологічний інтер’єр допомагає компанія IKEA – один з найбільших роздрібних продавців у світі, серйозно налаштованих боротися з проблемою зміни клімату.

Згідно зі своєю стратегією стійкого розвитку вони пропонують товари з переробленого пластику, дерева та інших екологічно чистих матеріалів. Їх PR-кампанія спонукає до змін, що надихають на вибір доступних, перероблених та енергоефективних товарів.

Так бренд прокладає свій шлях до простіших, екологічних осель та багатьох людей, які прагнуть вести більш екологічне життя.

Інші бренди, що крокують в ногу з глобальними екологічними трендами: Beyond meat – виробник вегетаріанських бургерів, Colgate пропагує заощадливе використання води та розробляє екологічне пакування, TOMS роблять доступне взуття з екологічно чистих матеріалів.

Спосіб мислення змінюють й звичайні люди, починаючи міркувати про власну відповідальність за стан довкілля для майбутніх поколінь.

Завдяки таким прикладам кожен здатен відчути в собі сили підтримувати zero waste економіку та розумно витрачати. Адже складно знайти більш ефективний спосіб, ніж власний приклад!

Євгенія Курчавова

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.