Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Мария Музычка
юрист Bihus.Info.

Что не так с "Партией Шария" от нелегального финансирования к государственной измене

Вторник, 19 октября 2021, 17:00

1 жовтня команда Bihus.Info виграла суд проти мережі заправок БРСМ, які фігурували в сюжеті про нелегальне фінансування "Партії Шарія". 

У продовження історії юристи розповідають про 3 ключові порушення в діяльності політсили і її лідера.

Перше порушення трапилось вже при "народженні" партії. Адже політсила Шарія розпочала свій шлях через протизаконні дії при реєстрації, а точніше при перереєстрації політичної партії "Об’єднана Україна" у "Партію Шарія". 

За даними СБУ,  при перереєстрації використовували підроблені документи, а також фальсифікувалися протоколи засідань "політичної сили", що дозволило обрати "потрібних" керівників партії.  

Ще один цікавий аспект з'явився пізніше – громадянин Віктор Шарій, на якого зареєстровано "Партію Шарія", заявив, що не має жодного стосунку до її діяльності і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища за грошову винагороду у $500. 

Справа в тому, що, згідно зі статтею 9 закону "Про політичні партії в Україні" назва партії не може містити ім'я людини без її письмової згоди (або її спадкоємця), засвідченої в установленому законом порядку. 

На думку СБУ, цієї згоди у офіційному і засвідченому вигляді не існує, тому й інкримінується партії внесення свідомо неправдивих даних під час перереєстрації.

Реклама:

Про друге порушення розповіли журналісти Bihus.Info в розслідуванні "Шарій. Чорна каса" в жовтні 2020 року. Мова про нелегальне фінансування партії: від виплати неофіційних зарплат активістам в осередках партії до оплати оренди офісів, мерчу, партгазети тощо.  

Згідно з офіційним звітом, за перший квартал 2020 року "Партія Шарія" отримала 1168653 гривень "пожертв", з яких на зарплату співробітників витратили 224714 гривень. Проте, згідно телеграм-листувань, які отримали журналісти, лише за один місяць партія витратила на зарплати щонайменше 1,3 млн гривень. 

Детально про фінансові оборудки партії, проплачених експертів і зв’язок з мережею БРСМ можна згадати в сюжеті. До речі, за цією історією юристи проекту "Тисни" (Bihus.Info) звернулись до Національного агентства з питань запобігання корупції. 

НАЗК повідомило, що інформацію з розслідування додали до матеріалів перевірки звіту "Партії Шарія", в ході якої виявили ознаки кримінальних правопорушень. Серед них: подання завідомо неправдивих даних фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, що фінансували партію, розмірам внеску. 

"На сьогодні НАЗК передало ці дані Нацполіції та Державній фіскальній службі України".

Читайте також: Протест Шарія, або Як маленькі партії вибивають собі місце під сонцем

І третє порушення – це дії очільника партії, самого Анатолія Шарія, якому СБУ в лютому 2021 року оголосило підозру у державній зраді. 

За даними СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері: "Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", – йдеться в релізі СБУ щодо підозри.

Варто додати, що на сьогодні в Окружному адміністративному суді м. Києва  також розглядається справа за позовом Міністерства юстиції України до Політичної партії "Партія Шарія" (третя особа в цій справі – Служба безпеки України) щодо заборони діяльності партії "Партія Шарія". 

У позові порушуються питання щодо заборони діяльності політичної партії  "Партія Шарія" на підставі листа Служби безпеки України, повідомлень Київської міської прокуратури, відеоматеріалів на Youtube-каналі. Станом на зараз зупинено провадження у справі, так як проводиться психолого-лінгвістична експертиза

Реклама:

Отже, станом на жовтень 2021 року Шарій і його політсила фігурують у наступних кримінальних провадженнях:

  • 16 лютого 2021 Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Державна зрада" і "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".
  • 25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук.
  • 8 червня 2021 року СБУ повідомила, що провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", причетних до розповсюдження в столичному регіоні агітації із закликами до зміни меж території або державного кордону України. Відкрито кримінальні провадження за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України (ч. 1 ст. 110 КК) і підроблення документів (ч. 3 ст. 358 КК). Слідчі дії тривають.
  • крім того, згідно з відповідями на запит нардепа Гончаренка, ​​Офіс Генпрокурора і НАЗК також мають відкриті провадження щодо партії Шарія за статтями про відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні партії. 

Марія Музичка

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: ШарийпартииСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Колонки

Аудит НАПК: Прошлые вызовы, будущие возможности

Лора Стефан
член Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя НАПК

Временные сооружения и парковочные площадки – как урегулировать сектор?

Борис Эмельдеш
президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей

Почему Украина должна дополнительно поднять табачные акцизы, чтобы выполнить требование ЕС

Дмитрий Купира
специалист общественной организации "Жизнь"

Два шага для продолжения реформы ликвидации убыточных предприятий

Руслан Калинин
заместитель министра по делам ветеранов ВОТ и ВПЛ (2019-2020 гг.),консультант ФГИУ

Закон об управлении промышленным загрязнением как ключ Украины к ЕС: почему больше не можем тянуть

Ирина Черниш
соучредитель и председатель ОО "SaveDnipro"

Преимущества быть первым: как выиграть от инициирования банкротства

Любовь Лукашук
владелец юридической компании "Правовая Константа"