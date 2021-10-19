Что не так с "Партией Шария" от нелегального финансирования к государственной измене

1 жовтня команда Bihus.Info виграла суд проти мережі заправок БРСМ, які фігурували в сюжеті про нелегальне фінансування "Партії Шарія".

У продовження історії юристи розповідають про 3 ключові порушення в діяльності політсили і її лідера.

Перше порушення трапилось вже при "народженні" партії. Адже політсила Шарія розпочала свій шлях через протизаконні дії при реєстрації, а точніше при перереєстрації політичної партії "Об’єднана Україна" у "Партію Шарія".

За даними СБУ, при перереєстрації використовували підроблені документи, а також фальсифікувалися протоколи засідань "політичної сили", що дозволило обрати "потрібних" керівників партії.

Ще один цікавий аспект з'явився пізніше – громадянин Віктор Шарій, на якого зареєстровано "Партію Шарія", заявив, що не має жодного стосунку до її діяльності і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища за грошову винагороду у $500.

Справа в тому, що, згідно зі статтею 9 закону "Про політичні партії в Україні" назва партії не може містити ім'я людини без її письмової згоди (або її спадкоємця), засвідченої в установленому законом порядку.

На думку СБУ, цієї згоди у офіційному і засвідченому вигляді не існує, тому й інкримінується партії внесення свідомо неправдивих даних під час перереєстрації.

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Про друге порушення розповіли журналісти Bihus.Info в розслідуванні "Шарій. Чорна каса" в жовтні 2020 року. Мова про нелегальне фінансування партії: від виплати неофіційних зарплат активістам в осередках партії до оплати оренди офісів, мерчу, партгазети тощо.

Згідно з офіційним звітом, за перший квартал 2020 року "Партія Шарія" отримала 1168653 гривень "пожертв", з яких на зарплату співробітників витратили 224714 гривень. Проте, згідно телеграм-листувань, які отримали журналісти, лише за один місяць партія витратила на зарплати щонайменше 1,3 млн гривень.

Детально про фінансові оборудки партії, проплачених експертів і зв’язок з мережею БРСМ можна згадати в сюжеті. До речі, за цією історією юристи проекту "Тисни" (Bihus.Info) звернулись до Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК повідомило, що інформацію з розслідування додали до матеріалів перевірки звіту "Партії Шарія", в ході якої виявили ознаки кримінальних правопорушень. Серед них: подання завідомо неправдивих даних фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, що фінансували партію, розмірам внеску.

"На сьогодні НАЗК передало ці дані Нацполіції та Державній фіскальній службі України".

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І третє порушення – це дії очільника партії, самого Анатолія Шарія, якому СБУ в лютому 2021 року оголосило підозру у державній зраді.

За даними СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері: "Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", – йдеться в релізі СБУ щодо підозри.

Варто додати, що на сьогодні в Окружному адміністративному суді м. Києва також розглядається справа за позовом Міністерства юстиції України до Політичної партії "Партія Шарія" (третя особа в цій справі – Служба безпеки України) щодо заборони діяльності партії "Партія Шарія".

У позові порушуються питання щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія" на підставі листа Служби безпеки України, повідомлень Київської міської прокуратури, відеоматеріалів на Youtube-каналі. Станом на зараз зупинено провадження у справі, так як проводиться психолого-лінгвістична експертиза.

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Отже, станом на жовтень 2021 року Шарій і його політсила фігурують у наступних кримінальних провадженнях:

16 лютого 2021 Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "Державна зрада" і "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

25 лютого Служба безпеки України оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук.

8 червня 2021 року СБУ повідомила, що провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", причетних до розповсюдження в столичному регіоні агітації із закликами до зміни меж території або державного кордону України. Відкрито кримінальні провадження за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України (ч. 1 ст. 110 КК) і підроблення документів (ч. 3 ст. 358 КК). Слідчі дії тривають.

крім того, згідно з відповідями на запит нардепа Гончаренка, ​​Офіс Генпрокурора і НАЗК також мають відкриті провадження щодо партії Шарія за статтями про відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні партії.

Марія Музичка

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.