Выборы: сетки Черкащины, херсонский VIP-гость Корниенко и мобилизация молодежи в Харькове

31 жовтня вибори відбувалися у Харкові, на Черкащині та Херсонщині. Харків обирає мера міста після того, як Геннадій Кернес, який виграв вибори минулої осені, помер.

Що стосується двох інших областей – тут обирають народних депутатів. На Херсонщині обирають народного депутата, бо на місцевих виборах Ігор Колихаєв, який представляв виборців у парламенті, став міським головою Херсона.

На Черкащині призначили вибори після того, як обраний тут представник "Слуги народу" Олександр Скічко склав мандат після його призначення головою Черкаської ОДА.

Рух ЧЕСНО здійснює спостереження на дільницях у Харкові та двох областях. Наразі всі дільниці закрилися. І поки рахують голоси, можна проаналізувати, чим запам’ятаються нам ці вибори.

Харків: чи є інтрига другого туру

Головна інтрига в Харкові – це чи буде другий тур. Якщо жоден кандидат не долає бар’єр у 50%, то тоді другий тур таки буде.

За дослідженням "Рейтингу" Терехов може перемогти в 1 турі. Але соціологи дають пару відсотків на похибку і за низької явки спрогнозувати, чий виборець прийде – важче.

Другий тур – це додаткові витрати і вони не малі. Тому штаби Ігоря Терехова та Михайла Добкіна напряму зацікавлені в тому, щоб максимально мобілізувати електорат кандидатів.

Терехов хоче перемогти у першому турі, а Добкін – прорватися в другий.

Коли ми з командою спостерігачів приїхали у Харків, то переконалися, що і в день тиші, і в день виборів місто просто перенасичене прихованою агітацією. І вона, як правило, у стилі одного-єдиного кандидата – Ігоря Терехова, хоча бачили поодинокі борди ЄС.

Коли розпочався процес голосування, то в місті просто було відчутне посилення адмінресурсу і гречкосійства.

Були створені всі умови для мобілізації певної категорії виборців – тих, хто готові на вибори прийти задади дешевшої крупи. Гречка по 38 грн, крупи ячна і пшенична по 10 грн, кілька в томаті теж по 10 грн.

З молодою аудиторією Терехов теж попрацював. Під вечір для мобілізації електорату ми помітили, як розгортається ще одна кампанія: йти на вибори, щоб виграти квитки на розважальні заходи і навіть iPhone.

Це не нова технологія. Таке вже було у 2020 році під час виборів міського голови Слов’янська.

Штаби кандидатів мають внутрішню соціологію, яка дає розуміння портрету виборця, і вони розуміють, якого віку електорат треба мобілізувати на дільниці. iPhone – це ставка на молодь.

З молодою аудиторією працював штаб Терехова, який вкладав гроші в рекламу на TikTok, про що раніше писав Рух ЧЕСНО. Також заманювали молодь і квитками у зоопарк, а це також та гречка, яка в агітаційний період йшла від команди агітаторів Терехова.

Ввечері з’явилося відео, як голосували на дому. Виборцеві нагадали, що пайки отримували від Терехова і голосувати, відповідно, слід за Терехова.

Що стосується Добкіна, то він у себе на сторінці запостив фото з церкви і запитав підписників: "яка складається картинка?" і намагався з’ясувати, хто з знайомих його підписників як голосував.

Терехов теж побував у церкві. Для виборців Терехова і Добкіна тема церкви – важлива. Тому вони на двох чартерах на Великдень наввипередки везли благодатний вогонь.

Явка на виборах у Харкові доволі невисока, тому підрахунок голосів буде цікавим і він має показати, хто з кандидатів краще мобілізував електорат й дати харків’янам розуміння щодо другого туру.

Під час спостережень громадська організація зафіксувала серйозне правопорушення. Одна з дільниць перервала процес голосування задля розгляду звернення виборця, що є порушенням закону.

Після уточнень між правоохоронцями та представниками нашої громадської організації Нацполіція Харкова повідомила, що відбудеться додаткова перевірка.

Крім того, у поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

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Чому на Херсонщину приїхав Корнієнко?

На ОВК у місті Херсон у першій половині дня з’явився перший віцеспікер Олександр Корнієнко разом з депутаткою від "Слуги народу" Роксоланою Підласою. Корнієнко прокоментував Руху ЧЕСНО, що він приїхав на ОВК як народний депутат.

Це вже традиція, коли парламентарі, які уособлюють центральну владу, приїздять на мажоритарний округ під час виборів.

Навесні був такий випадок на Франківщині, тоді приїздив "десант" нардепів "Слуги народу" на чолі з Миколою Тищенком. Завершилося все тим, що рахували результати 8 днів та дорахувалися до того, що зникло майже 500 бюлетенів і Василя Вірастюка ("Слуга народу") оголосили переможцем.

Представник "Народовладдя" Ігор Токовенко наголосив, що розцінює такий приїзд як адміністративний тиск на членів ОВК і додав, що ще вночі один з членів ОВК написав членам ДВК принести порожні протоколи із печатками.

За кілька днів до виборів центральна влада, очевидно зрозумівши, що програє, вирішила спробувати поміняти посаду голови ОДА на перемогу "Слуги народу" на мажоритарному окрузі. Іміджево це потрібно партії для того, щоб показати суспільству, що нібито підтримка в команди Зеленського досі є.

Представника "Нам тут жити" Лагуту Зеленський поставив керівником ОДА, а кандидата "Слуг народу" Козира зняв з посади.

Лагута у відповідь почав агітувати за тих, кого ще донедавна критикував. Але при цьому кандидат Лагута залишається в бюлетені.

І після такого бартеру можна було б уже не інвестувати ресурси, але у Facebook у день виборів крутили рекламу – підтримати "Слуг народу".

Сітки Черкащини і прихована агітація

Якщо на Херсонщині "Слуги народу" замість виборчого процесу провели по суті бартерну схему, то на Черкащині реально за перемогу змагаються два кандидати: "Слуга народу" Віталій Войцехівський і самовисуванець Владислав Голуб, якому підкинули аж двох клонів для відтягування голосів.

При чому Рух ЧЕСНО попереджав, що технологів не зупинить введення нумерації в бюлетені і вони будуть дезорієнтувати виборів рекламою обличчя реального кандидата, присвоюючи фейковий номер. Так і сталося. Це фото зробили наші колеги – спостерігачі Опори.

Саме на Черкащині ми отримали інформацію про те, що в кількох містах на виході з дільниць помічені жінки, які відмічають тих, хто проголосував.

У списках були персональні дані виборців і позначка, о котрій відбулося голосування, чи виборець не прийшов, бо хворів.

В одному з населених пунктів схожий список бачили в депутатки місцевої ради, яка наразі представляє Аграрну партію України, а у 2010 році обралася від "Партії регіонів". Очевидиця проінформувала спостерігачів, що ці люди були пов’язані з провладним кандидатом.

Зранку на одній із дільниць, як нас повідомила членкиня ОВК від "Голосу", не закрили чорний вхід і невстановлена особа заводила саме через чорний вхід виборців.

Вдалося зафільмувати людей, чий одяг дублював кольори агітації провладного кандидата.

Знаково, що у кандидата від "Слуги народу" під час кампанії був ключовий VIP-агітатор – це Володимир Зеленський. Це не вперше президент замість того, щоб займатися міжнародною політикою та підвищенням обороноздатності країни, бере участь в агіткампанії кандидата провладної партії.

Якщо ви спостерігаєте за підрахунком і бачите порушення – інформуйте поліцію або Рух ЧЕСНО за допомогою чат–боту ChesnoControl.

А якщо ви просто стежите за тим, як відбувається підрахунок і встановлення результатів, – ми оновлюємо наш онлайн марафон.

Слідкуйте за змінами.

Віта Думанська