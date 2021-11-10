Почему не работают санкции СНБО

Кілька тижнів тому Державне бюро розслідувань провело нові обшуки у контрабандистів зі списку санкцій Ради національної безпеки й оборони. Причина – більшість із них влітку відновила свою діяльність через перерозподіл контрабандних потоків.

Санкціоновані просто відкрили нові юридичні особи, які не увійшли до санкційних списків. І це проблема.

На сьогодні санкційною політикою, на жаль, не передбачено відповідальності за невиконання накладених санкцій. Причина в законі "Про санкції", прийнятому в 2014 році. Він приймався формально і нашвидкуруч. Бо ж начебто у всіх закордонних партнерів такі є, а в Україні немає.

Прийняли, але санкційну політику не відпрацювали. В підсумку маємо ситуацію, коли де-юре санкції є, а де-факто вони дають збій.

За прикладами далеко ходити не треба. На лідера фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука РНБО наклала санкції, але він, навіть під домашнім арештом, веде якусь діяльність, вирішує свої питання і створює проблеми для безпеки України, залишаючись "агентом Кремля".

Контрабандисти відкривають нові компанії, які працюють за старими схемами.

Санкціоновані особи ведуть цілком активне економічне і громадське життя.

Наприклад, бізнесмен Павло Фукс, який влітку потрапив під повний пакет санкцій, нормально вирішує свої питання через друзів. А на його 50-річчі гуляли і київський мер Віталій Кличко, і олігарх Ігор Коломойський, і колишній очільник Нацполіції Сергій Князєв, й іще багато інших.

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Рішення цієї правової колізії варто шукати у запровадженні механізму вторинних санкцій, який вже детально пропрацювали США.

Не всі знають, що постраждати від санкцій можуть не лише особи, причетні до порушення міжнародного права або ті, хто створює загрозу національній безпеці США.

Так звані "вторинні санкції" є заходами, що можуть вводитися проти компаній, які порушують режим санкцій шляхом здійснення транзакцій з компаніями зі санкційних списків.

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Як це працює, можна побачити на прикладі "Північного потоку-2", який мало не посварив США зі старою Європою.

Чому Німеччина так гостро реагувала на американські санкції проти російських і європейських компаній, які займалися реалізацією цього проєкту? Великі ризики.

"Снігова лавина" вторинних санкцій могла наздогнати будь-яку компанію, що має хоч якесь відношення до ПП-2. Основним ризиком є ​​відмова банків у обслуговуванні, неможливість здійснення доларових транзакцій, а також відмова від співпраці з боку іноземних контрагентів.

Крім того, за останніх кілька років сформувалася практика відмови в обслуговуванні рахунків європейськими банками через зв'язок клієнта з особами зі санкційних списків США.

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Такі рішення прийняли, зокрема, англійський, фінський і швейцарський суди, які дійшли згоди у тому, що наявність загрози запровадження вторинних санкцій є легітимним аргументом для відмови сторони від виконання зобов'язань.

Навіть в Україні банки відмовилися обслуговувати мого колишнього колегу по фракції Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США.

Україні треба брати цей механізм за зразок та імплементувати "вторинні санкції" у наше правове поле.

По-перше, з'явиться відповідальність за невиконання санкцій.

По-друге, довкола санкціонованих виникне соціально-економічний вакуум. Вони стануть "нерукопотисними" – людьми, з якими не можна мати ніяких справ.

Санкційна політика просто витисне їх із політичного, економічного та соціального життя в Україні.

Ті ж контрабандисти не матимуть жодного шансу зареєструвати компанії на підставних осіб для продовження своєї протиправної діяльності.

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Наразі оперативно накладати санкції на нові юрособи, які мають зв'язки із контрабандистами, фактично неможливо.

Після запровадження механізму "вторинних санкцій" це відбуватиметься автоматично. А медведчуки і козаки вже не зможуть насміхатися з української держави.

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Моя команда зараз перебуває в активному діалозі з представниками РНБО щодо вдосконалення санкційної політики, зокрема, і з питання законодавчої імплементації "вторинних санкцій".

Ми підготували відповідний законопроєкт щодо внесення змін до закону "Про санкції", і він уже зареєстрований у парламенті. Сподіваюсь на підтримку колег у його ухваленні. Без цього санкційна політика не буде ефективною.

Олег Дунда

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.