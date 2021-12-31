Зеленые зоны Киева под угрозой. Итоги 2021 года

В Києві вже давно є актуальною проблема збереження зелених зон.

У багатьох районах столиці небайдужі мешканці відчайдушно захищають зелені оазиси, які намагаються зруйнувати або забудовники, або місцева влада.

Розбираємо випадки небезпечних забудов.

Совські ставки

Почнемо з Голосіїва. Одна з головних активностей захисників природи відбувалась навколо Совських ставків. Під такою назвою об’єднані 6 ставків в урочищі Пронівщина у Голосіївському та Солом‘янському районах столиці.

Наближеність цієї території до станції метро Деміївська роблять її ласим шматком для девелоперів. Так, про плани забудувати цю територію заявляв депутат Київської міської ради від ЄС Петра Порошенка Ігор Баленко.

Місцеві мешканці вже давно чинять опір цій забудові, вимагаючи створення Екопарку Совські ставки.

Але, попри підтримку депутатів Київради від Голосу, Слуги Народу та окремих депутатів від УДАРу, збереження цієї зеленої зони залишається під загрозою. Наприклад, на останньому засіданні земельної комісії депутати Київради провалили голосування за створення Екопарку.

Справа в тому, що "Європейська Солідарність" є найбільшою фракцією у Київраді разом із фракцією УДАР, тому вони можуть заблокувати будь-яке рішення.

Мешканці писали листа Петру та Марині Порошенко, щоб вони привели до тями депутата Баленка і він відмовився від своїх планів забудовувати зелену зону, але ті не відреагували на їхні звернення.

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Парк імені Рильського

Київська влада вирішила провести капітальний ремонт парку імені Рильського в Голосіївському районі, який повинен провести Київзеленбуд.

Хвилювання викликає, що через цей ремонт можуть вирубати дерева у парку, кошти на які давав сам Максим Рильський.

Замість дерев у Київзеленбуді планують облаштувати сухий фонтан, фудкорт, дитячий ігровий майданчик, туалет, доріжки й під’їзд до озера.

Ремонт парку повинен відбутись на 127,5 га площі заповідника.

Місцеві мешканці впевнені, що ремонт призведе до загибелі рідкісних дерев, а будівництво може вплинути на стан озера та загрожує фауні.

Але у Київзеленбуді переконують в іншому: труби системи поливу фонтану проходять на такій глибині, що не можуть пошкодити основні стрижневі корені.

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Екопарк Осокорки

Під загрозою перебувають і зелені зони у Дарницькому районі – це Екопарк Осокорки та Озеро Вирлиця.

Банк Аркада будував тут три багатоповерхових ЖК: Патріотика, Еврика і Патріотика на Озерах.

Потім банк та будівельна установа, яка будувала від імені банку, збанкрутувала, залишивши по собі 31 недобуд.

"Столиця груп" хоче завершити будівництво цих споруд, але, крім цього, планує забудувати велику частину озер на Осокорках.

Деякі фракції у КМР дуже хочуть проголосувати таке рішення. Цього року цю атаку вдалося відбити, але є велика ймовірність, що рішення ухвалять наступного року.

Красномовним є і факт, що Київська міська рада в особі секретаря Володимира Бондаренка не посилає до участі у судових засіданнях Київського господарського суду своїх представників, де розглядається питання щодо заборони на будівництво у зеленій зоні Осокорків.

Озеро Вирлиця

У Дарницькому районі також розташоване озеро Вирлиця. У ньому водиться 30 видів риб, зокрпема, два види іглиць та бичків, занесених до Червоної Книги України як вид, що зникає.

Забудувати озеро хоче компанія "Мрія-Інвест". Вони планують будівництво торговельно-розважального центру з паркінгом та обіцяють провести благоустрій території.

Цю ініціативу забудовника підтримує мер Києва Віталій Кличко.

Натомість місцеві мешканці кажуть, що презентовані ілюстрації проєкту благоустрою не показують реальну територію навколо озера й інколи суперечать озвученим описам майбутньої забудови.

Але 1 серпня Державна екологічна інспекція Столичного округу підтвердила, що забудовник не мав права здійснювати інженерну підготовку і берегоукріплення, оскільки це є частиною планованої діяльності. А для її провадження потрібен позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля, якого у ТОВ "Мрія-Інвест" немає. Тому Держекоінспекція заборонила проводити тут будь-які роботи.

Урочище Горбачиха

Урочище Горбачиха є у Дніпровському районі столиці, простягнулося між дамбою озера Русанівське та акваторією заострівного рукава Десни. Горбачиха – це 99 гектарів заплавного лісу.

Важливо зазначити, що Горбачиха допомагає регулювати рівень підтоплення Дніпра, а у разі забудови цього лісу під загрозою підтоплення опиняться житлові масиви біля річки – будинки, які тут збираються побудувати.

Що аж ніяк не зупиняє компанію Kan Development та Ігоря Ніконова, який хоче звести на цьому місці великий житловий комплекс.

Сам Ніконов вважає, що ідея створення заказника у жодному разі нереальна, бо тут проходитиме з’їзд з Подільського мосту. Можливо, саме з цієї причини – близькість транспортної розв’язки – ця територія так приваблює девелоперів.

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З іншого боку, цей міст треба ще добудувати.

У Київраді був проєкт рішення про оголошення урочища Горбачиха ландшафтним заказником місцевого значення, але Екологічна комісія Київради провалила його.

Забудовник теж поки що не має дозволу на будівництво, але у 2022 році все може змінитись.

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2021 рік не вирішив більшості питань зелених зон. Вони, як і раніше, перебувають у стані невизначеності або під загрозою знищення.

Цього року спостерігався великий сплеск активності небайдужих місцевих мешканців, які захищали зелені зони максимальною кількістю інструментів: починаючи від медіа активностей, закінчуючи роботою з депутатами Київради.

Але й представники забудовників залишаються потужними гравцями у відстоюванні своїх інтересів, маючи велику кількість лобістських контактів з місцевою владою.

Володимир Фомічов