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Вита Думанская
лидерка движения ЧЕСТНО

Реестр "ДержZрадників". Движение ЧЕСТНО формирует базу предателей Украины

Понедельник, 14 марта 2022, 07:00

Війна українського народу проти російських окупантів ставить нові виклики. Після того, як депутатка Мелітопольської міськради самопроголосилася міською головою і намагається здати місто окупантам, виникла гостра потреба формувати реєстр політиків-колаборантів.

З 16 березня Рух ЧЕСНО запускає реєстр ДержZрадників. До нього вже входять зокрема і чинний народний депутат Ілля Кива (ОПЗЖ), якому Офіс генпрокурора повідомив про підозру у державній зраді, і депутатка Мелітопольської міськради Галина Данильченко (Опоблок), яка записала відеозвернення, самопроголосилася головою і закликала місто співпрацювати з окупантами, а народний спротив прирівняла до екстримізму.

Разом з тим, щоб убезпечити проукраїнських політиків на час війни Рух ЧЕСНО закрив доступ до унікальної бази Політхаб. На час війни у публічному доступі будуть перебувати лише профілі держZрадників, які ми будемо оновлювати і просимо і ЗМІ, і громадян України долучатися до нашої інформаційної кампанії, яка має мати не лише інформаційний, а й превентивний характер.

Якщо Вам відомо про те, що голова громади або депутати співпрацюють з окупантами, пишіть нам на пошту info@chesno.org або сторінку Facebook

 

Разом з тим Рух ЧЕСНО вважає за необхідне наголосити, що випадки державної зради з-поміж представників місцевого самоврядування є вкрай рідкісними.

Витримка мерів та депутатів низки міст, навіть тих, кого раніше вважали проросійськими, викликає захоплення. Мери міст та депутати на сході, півдні й у центральних регіонах України протидіють агресії окупантів і роблять все можливе, щоб допомогти жителям міст та Збройним силам України. 

Нагадую, із початку цієї війни, яка розпочалася з 2014 року, ми бачили, як діють колаборанти. 

Рух ЧЕСНО дослідив, як держава-агресор вела завдяки колаборантам свою діяльність у Криму, щоб тимчасово окупувати півострів. Ми навіть зробили окрему виставку у Музеї агітації та політичного трешу, де зібрали зразки російської пропаганди в Криму. Ці ж наративи держава-агресор намагається використати в інформаційному полі і зараз.

Також наша громадська організація виявила нардепів, які мають державні нагороди і голосували за пролонгування перебування РФ на території українського Криму. До речі, у складі чинного парламенту таких народних депутатів 6.

Нардепи 9 скликання пообіцяли розробити механізм і позбавити колаборантів державних нагород. 

Після Революції Гідності люстрація блокувала доступ політиків до посад, але вони і далі балотувалися і вигравали вибори. Наша держава має докласти подбати, щоб за держзраду притягали до відповідальності і ці політики не мали шансу обратися знову. Зі свого боку Рух ЧЕСНО докладе максимум зусиль, щоб державні зрадники більше ніколи не мали представницького мандату.

Поки Збройні сили ведуть боротьбу з ворогом, одні з пріоритетних завдань для громадського сектору допомогти документували злочини держави-агресора для Гааги та збирати дані про державних зрадників. 

Після перемоги України всі мають нести відповідальність за скоєне – і путін, і його посіпаки, і ті, хто зрадив країну. 

Віта Думанська

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: госизмена
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