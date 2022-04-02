О людях и нелюдях

Всю неделю собирался написать о неизбежной смерти нынешней русской культуры. О великом обнулении русской литературы, кино, живописи и балета.

О трагедии, которая происходит даже с теми российскими деятелями искусств, кто не поддерживал и не поддерживает ни Путина, ни войну.

О том, что все российское стало токсичным и исчезает с культурной карты мира на неопределенный срок.

Такое случается, когда к власти приходит неадекват, торпедирующий не только будущее, но и прошлое страны. Германия 30-40-х тому пример.

Это будет ужасно для людей думающих, для уцелевшей культурной среды внутри страны-изгоя. Но воспримется как благо для изоляционистов, поддержавших войну, верных адептов Путина и буквы Z.

Хотел написать... но писать не стал. Бессмысленно.

Это свершившийся факт – война, Путин, zомбированный народ, разрушенные украинские города, погибшие люди, трупы нелюдей-россиян, гниющие по обочинам дорог.

Тысячи ракет, тонны авиабомб, льющаяся с телеэкранов ложь и кровь. Массовое безумие.

Вопрос: с кем вы, деятели культуры, можно не задавать. Все давно понятно.

Исключения лишь подтверждают правила.

Вся достоевщина по поводу "слезы ребенка", традиционного российского гуманизма, толстовщины и т. д. выглядит неуместно на фоне рева оголтелой толпы и фюрера, декламирующего псевдоисторические сентенции для оправдания людоедской позиции своей недоимперии. Фюрер объявил свою маленькую победоносную войну. Да здравствует фюрер!

В конце концов, великое обнуление уже состоялось – обратной дороги на ближайшие лет 15 я не вижу, а это, как ни крути, целое поколение, которое вырастет в изоляции от мировой культуры, науки, образования. Свершившееся – не повод для дискуссий. Это уже данность, факт.

Кино, литература, театр – теперь исключительно для внутреннего потребления. Экспорт ядов, меняющих структуру мышления и радиоактивных материалов, убивающих все живое в душе, жестко лицензируется мировым сообществом.

Никто не хочет иметь дело с токсичными безумцами. Русский паспорт отныне – клеймо. Каинова печать.

Но, честное слово, хоть я и писатель, но проблемы культуры сейчас не самая волнующая меня вещь.

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Совсем недавно я прочел интервью с женщиной, пережившей кратковременную оккупацию "освободителей". Она, в отличие от ее соседей и друзей, осталась жива и, насмотревшись на то, что творят российские zомби с некомбатантами, задала вопрос одному из них: – Зачем вы это делаете? И услышала ответ: – Вы должны бояться русскую армию!

Помните заявленные лживым плешивцем цели? Освобождение украинского народа от нацистского гнета, демилитаризация, денацификация? Реально? Нет!

Мы должны бояться русской армии! Мы должны стать перед ними на колени! Поэтому они убивают мирных жителей, насилуют, жгут, давят танками, бьют ракетами и бомбами по жилым кварталам.

Собственно говоря, я хочу написать именно об этом. Чтобы поставить точку и сказать: господь, жги! Там нечего спасать!

Сегодня наше мирное население, оказавшееся в зоне боевых действий и на захваченных Россией территориях, испытывает на себе широко разрекламированный, но несуществующий в действительности русский гуманизм.

Теперь мы сами, на собственной шкуре чувствуем, что такое русская армия, какие православные принципы она исповедует, какую мораль несет на гусеницах своих танков и крыльях своих бомберов.

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Раньше мы читали о том, что творили советские солдаты, занимая немецкие города. Но ту жестокость и насилие можно было списать на праведную месть – тому были причины.

Немцы такого натворили на нашей территории, что симметричный ответ был совершенно оправдан с моральной точки зрения. Око за око, зуб за зуб.

Советская армия во Второй мировой войне сначала защищала свои территории и жизнь своих сограждан, а потом уничтожала гитлеровский режим. На 3/4 та война была освободительной, а любая освободительная война моральна по своей сути. И все эксцессы исполнителя списывались именно благодаря этому фактору. Хотя и там было много вопросов, о которых и сейчас говорить не принято.

Сегодня Россия ведет обыкновенную захватническую войну и, несмотря на усилия громадной пропагандистской машины, никакой освободительный флёр к совершенно аморальному действу не прилипает.

И украинцам, и всему остальному миру уже ясно, что русская армия – это плохо обученная банда убийц, насильников и мародеров.

У русского солдата нет политических целей, какие бы мнимые причины для вторжения не провозглашало российское руководство. Он пришел сюда, чтобы захватить чужое, как ему и приказано.

Он пришел сюда, чтобы российскую армию в Украине боялись. Для этого он убивает некомбатантов, насилует несовершеннолетних девочек и их мам, и тащит в свои машины награбленное – от унитазов и миксеров до золотых детских сережек и зубных протезов.

Это не эксцесс исполнителя – это, как выяснилось, внутренняя суть народа Достоевского и Толстого.

Давить людей гусеницами танков, лупить прямой наводкой по жилым домам, сбрасывать бомбы на драмтеатр, в подвалах которого прячутся женщины и дети, разнести роддом вместе с роженицами, застрелить отца и насиловать его жену и двух дочерей несколько суток – это нынешние деяния "освободителей".

Думаю, вермахт им и в подметки не годится – не делал подобного вермахт с мирным населением. Их моральные ориентиры исключительно понятны – это войска СС. Каратели и палачи.

Знаете, когда я смотрел на расстрелянные из танков гражданские машины и грузовики на Должанском направлении, ловил себя на мысли, что по гражданским машинам палили с азартом, как в компьютерной игре. Наперегонки, пока жертвы не успели развернуться и уехать.

Никакой военной необходимости в этом не было, просто танкистам нравилось убийство. Им нравилось убивать. Игра в "танчики". Грузовики и легковушки в ответ не выстрелят. У меня нет ощущения, что в русских танках в этот момент сидели люди. Скорее, нелюди. Рашисты. Zомби.

Такие же давили гусеницами живых украинцев в Ирпене. Такие же расстреливали семьи, забившиеся в подвалы, и тут же грабили дома убитых. И с аппетитом ели на кухнях рядом с мертвыми телами.

Я понимаю, что война делает из человека зверя. Но что она тогда делает с тем, кто был зверем еще до войны?

– Зая, я тебе тут миксер везу! И Кристинке кроссовки 38 размера! – Тут наши такое творят! Жесть! Мародерят, насилуют! – Ты мне смотри! Не балуй! А то х*й тебе оторву! – Мам, мы тут их х*ярим! И по городам х*ярим! По мирняку! По*уй! Нам сказали х*ярить всех – и мы х*ярим!

Расчеловечивание? Hate speech? А есть что расчеловечивать? Где тут люди в этом лязгающем металлом стаде? Вы их видите?

Это ведь не единичные выродки делают. Это делают регулярные войска. Войска "освободителей", приехавшие в Украину с целью денацификации и спасения украинского народа от нацистской власти.

Вы чувствуете иронию? Я, если честно, нет. И страха не чувствую.

Это не та армия, которой надо бояться. Эта та армия, которую надо перемолоть в фарш, а ее командиров и идейных вдохновителей – судить и повесить, как нацистских преступников.

У нацистов была чудовищная идеология, абсолютно бесчеловечная и страшная. У рашистов идеологии нет, они с начала и до конца лживы. Они не реинкарнация третьего рейха, они симулякр рейха четвертого. Надувной рейх с ботексным фюрерком во главе.

За ними не стоит ничего, кроме мощной и безнравственной пропаганды: Дугин на Ницше не тянет, хотя претензии Соловьева и Скабеевой на лавры Штрейхера небезосновательны.

Где и у каких матерей выросли эти уроды, для которых задавить беззащитного человека танком – развлечение?

Что читали в юности летчики, бомбящие жилые районы Харькова?

В какой семье росли артиллеристы, стирающие с лица земли Мариуполь или Чернигов?

Кто эти люди? Вернее, кто эти нелюди? Какой они породы?

Солдат, стреляющий в лицо подростку? Десантник, сутками насилующий четырнадцатилетнюю девочку? Танкист, садящий из пушки по волонтерским машинам? Что это за звери такие?

– Мам, а ты знаешь... у них тут деревни с асфальтом... и освещение! Представляешь?

Из столовой Чернобыльской АЭС они украли посуду, ножи и вилки. Из столовой, Карл! Украли ножи и вилки из столовой!

По выжженой равнине, за метром метр...

Идут по Украине солдаты группы Zентр.

Российская армия – это тупое, жалкое, вороватое племя. Орда, пришедшая в Украину убивать, разрушать и грабить! Бросающее трупы своих убитых соратников на съедение собакам, но тащащее домой ворованные унитазы и электромясорубки.

Вторая армия мира, состоящая из мародеров, насильников, убийц и наемников, показала свое настоящее лицо.

Россия давно уже не федеративная республика, это государство гопника, это государство-гопник. Разве можно назвать подобное раковое образование Империей? И в каком бреду можно назвать украинцев и россиян одним народом?

Если 75% населения 140-миллионой страны поддерживает эту войну, поддерживает убийцу на троне, одобряет то, что творит русская армия в соседнем государстве, значит, россияне смертельно больны, и место им за железным занавесом, в клетке, а не в цивилизованном мире.

У евреев, переживших Холокост, есть Черная книга – в нее записаны преступления и имена преступников, уничтожавших еврейский народ. Чтобы никогда и ничего не забыть.

Украина должна написать свою Черную книгу, чтобы поименно знать тех, кто творил преступления на нашей земле, тех, кто придумал эту войну, тех, кто организовал ее, тех, кто убивал, грабил, насиловал и мародерил.

И потом найти каждого, как евреи нашли Эйхмана, как нашли тех, кто убивал израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Найти и… денацифицировать. Окончательно денацифицировать и демилитаризировать. Чтобы убийцы, насильники и мародеры писались от страха каждый вечер, когда надо в сумерках дойти до дома. От каждого стука в дверь.

Собственно, все.

Теперь можно о слезе ребенка.

И о том, читал ли Гитлер Генриха Гейне. И каких поэтов любил Гиммлер?

У одного убитого в Украине россиянина в вещах нашли томик Булгакова. Он читал Михаила Афанасьевича между ратными подвигами.

Это вранье, что литература несет разумное, доброе, вечное.

Ничего она не несет, если внутри у тебя пустота.

Это я вам как писатель говорю.

Ничего.

Ян Валетов

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