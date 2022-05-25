Для каждого украинца есть роль в этой войне, и эту роль нужно реализовать

Спецпроект НАЗК "UKRAINE NOW. Візія майбутнього"

Украинское государство, общество и бизнес показали свои лучшие качества во время войны. Как не потерять эти качества после победы, какие принципы следует закладывать в трансформацию страны и какие вызовы мы должны преодолеть – об этом мы говорили во время интервью для проекта НАЗК.

Сегодня мы видим огромные изменения в отношениях "государство – граждане".

Мы должны были довериться государству. У граждан просто не было иного варианта. Это доверие мы определенным образом отдали, делегировали, дали понять: доверяем вам сейчас, на вас полагаемся.

Есть ли к государству вопросы? Конечно, однако их сейчас стараются не очень поднимать, что, вероятно, правильно в нынешних условиях. Тем не менее, надеюсь, мы не спрячем их в длинный ящик, когда война завершится, а очень конструктивным образом переосмыслим.

Мы также видим больше доверия в отношениях "бизнес – государство".

У людей из нашего бизнес-сообщества вопросы "что делать?", "как действовать?", "как поддерживать?" вообще не стояли в повестке дня. Был только вопрос: "как сделать лучше?".

Сначала все бросились в волонтерство, помощь в стране. Но где-то на третьей – четвертой неделе возникло осознание, что ты должен позаботиться также и о своем бизнесе, потому что в нем много сотрудников, много семей, ты создаешь добавленную стоимость, приводишь деньги в эту страну.

Бизнесы платили налоги заранее – я не знаю подобного примера в мире. Людям за границей в это даже сложно поверить. Фантастический момент!

Конечно, вопросов у бизнеса к государству будет очень много, прежде всего по привлечению к программе восстановления страны. Об этом сейчас много говорят в разных кругах.

Очень важно, чтобы это не был единый план, разработанный только Офисом президента.

Мы знаем, что есть рабочие группы, которые трудятся над этим, и я уверена, что у каждой из этих групп есть своя весомая часть, которой можно дополнить и создать целостную картину по восстановлению страны.

Более того, даже уже действующие группы не покрывают всех запросов, поэтому стоит привлекать еще больше людей. Если такое привлечение произойдет, то возникнет и большее доверие.

Бизнес настроен работать не только на себя, но и на страну. Так что государство должно постоянно транслировать четкие сигналы для бизнеса: "Приглашаем", "Вы нам не враг!".

Как нам изменить общественный договор, чтобы многие хорошие люди с хорошей репутацией занимались развитием страны?

Прежде всего, нужно не потерять всего того, чего мы добились за последние 2 месяца: черты, поведенческие модели. Их очень важно закрепить за собой персонально и за окружающими людьми. От этого многое будет зависеть.

Украинцы обладают такой способностью: когда все очень плохо, мы очень хорошо, правильно, честно и по-человечески ведем себя, как сейчас. Но как только все налаживается, мы начинаем ссориться, что-то делить.

Надо закрепить положительные черты после победы, избежав распрей.

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Украина и украинцы должны стать во главе восстановления своей страны: от идеи, что и как мы хотим отстроить, до ее реализации.

В то же время, мы должны понимать свою ответственность. Часто это понимание теряется в нашем обществе.

Роль церкви в вопросах добродетели, восстановления может быть очень непосредственной. Церковь через 10 заповедей говорит о конкретных вещах, которые каждый может практиковать в жизни: не укради, не убий. Мы должны только прислушаться.

Проблема в том, что эти заповеди часто звучат правильно в церкви, но после литургии мы уходим и живем повседневной жизнью, забывая об учении Христа. Очевидно, такова природа человека – нам легко сбиться с пути.

Несмотря на все замечательные вещи, которые мы открываем сейчас в себе как нация, мы должны четко осознавать, что у нас будут огромные проблемы, над которыми придется работать.

У нас уничтожена не только общая инфраструктура, но и социальная: больницы, школы, сады, университеты, дома престарелых. Мы должны позаботиться о тех, для кого это было создано, и все восстановить.

Плюс Украины в нашем разнообразии, но мы пока не научились им пользоваться.

До сих пор мы жили в компромиссе: мы не трогаем вас, потому что вы на русском говорите, а мы не трогаем вас, потому что вы – бандеровцы. И это мешало прийти к общему знаменателю: какую страну мы хотим построить, какие граждане должны быть в ней?

Я думаю, сейчас отличный шанс выйти из этой системы. И здесь необходимо учитывать три ключевые проблемы.

Во-первых, сейчас вопрос украинской идентичности совсем иной, чем до полномасштабной войны. Нам нужно уловить этот момент утверждения украинской идентичности, сохранить его.

Надо позаботиться о том, чтобы наши дети понимали, что такое украинская идентичность. "Всемирная история", через которую нам активно навязывали определенные нарративы, нам не нужна.

Но знают ли на самом деле наши дети украинскую историю? Я очень переживаю, чтобы мы снова не сбились с пути, идя на компромиссы.

Во-вторых, нам нужно интегрироваться как стране со всем ее разнообразием.

Скажу откровенно: я действительно переживаю, что будет дальше происходить в западной части Украины. Если во Львовской области 450 тысяч внутренне перемещенных лиц (по данным операторов мобильной связи, то есть это точные данные), а в самом Львове – 200-300 тысяч, то всех этих людей нужно интегрировать. Все они должны иметь работу, определенную общественную роль.

Если мы об этом не подумаем и не позаботимся, пройдет полгода – и снова будут те же проблемы: социальное расслоение на более активных, менее активных, тех, кто вообще ничего не хочет, кому государство всегда должно.

Это меня подводит к третьей проблеме: мы ничего не сделали с патерналистскими настроениями в обществе. Вроде бы были определенные попытки, но на самом деле страну не сняли с патерналистских рельсов. Всегда правительство, президент, Верховная Рада должны что-то нам дать.

Изменения к лучшему принесла реформа децентрализации, когда отдали определенные полномочия обществу. Люди стали чувствовать ответственность.

Но в то же время процент населения, у которого превалируют патерналистские настроения, оставался очень высоким перед войной, и к ним легко откатиться. Особенно когда приезжаешь в западную часть Украины, где тебя принимают, дают место жительства, кормят.

Через три месяца ты можешь подумать: а зачем идти работать, если можно так дальше жить? Или жить, может быть, и по-другому, но все равно оставаться на содержании государства?

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Каждый украинец должен понять, что в этой стране для него есть роль и ее нужно выполнять. Эта роль должна приносить добавленную пользу. Мама, которая воспитывает детей – тоже большая добавленная польза. Но есть люди, которые могут и должны работать.

Крайне важной в восстановлении Украины будет роль молодежи. И как раз молодежь имеет огромный шанс, супервозможности уехать поучиться за границу или еще лучше – оставаться в своих университетах и съездить на семестр в другую страну.

Мы в УКУ много работаем, чтобы создать молодым людям возможности поучиться за границей в течение семестра. В то же время, мы ожидаем, что эти студенты вернутся и будут восстанавливать Украину.

В целом, по собственным наблюдениям, молодежь, студенты хотят возвращаться в Украину. И это также говорит об идентичности, когда для тебя целью является Украина, ее благо не только в экономическом, но и в общественном измерении. Поэтому думаю, что нам нужно сейчас делать огромную ставку на молодых людей.

Что нам нужно делать после победы? Во-первых, нужно обязательно удержать свою репутацию и интерес к Украине.

Это уникальный шанс! Какой бы ужасной ни была война, мы должны вынести из нее что-нибудь хорошее. Теперь все в мире знают, где находится Украина, многое знают о нас, нашей истории.

Во-вторых, нам точно нужно отстраивать совершенно новую Украину.

Не будем питать иллюзий, что все удастся отстроить быстро. Есть данные, что, к примеру, если война остановится сейчас, то только для разминирования восточной части страны будут необходимы два года.

Так что, если мы не можем отстроить страну быстро, давайте хотя бы сделаем это хорошо: отстроим не постсоветские города, а новые, в которых люди будут хотеть жить, которыми будут гордиться.

Я думаю, что это очень важная задача – построить новую страну, которая даже визуально будет выглядеть иначе, станет более привлекательной.

Третье, что нам нужно сделать – быстро стать пригодными для инвестиций, потому что без активной экономики мы ничего не отстроим.

Пока длится активная фаза войны, никто в Украину инвестировать не отважится. А без больших вливаний будет сложно. Надо хотя бы операционно удерживать государство на нормальном уровне.

Мир не может постоянно беспокоиться о нашем положении, новости о войне в Украине сходят с первых полос мировой прессы. Разве что у нас снова случается какая-нибудь огромная трагедия, и тогда все начинают об этом думать.

Поэтому нужно становиться investible, то есть готовить почву для прихода потенциальных инвесторов. Конечно, пока война не закончится, этого сложно ожидать, но надо использовать наше творчество и искать определенные способы.

Четвертое – образование.

В контексте образования нужно не забывать об университетской автономии. А если говорим о детях, точно необходимо, чтобы они шли в школу.

Сам фактор пребывания в школе и социализации являются мегаважными хотя бы для уменьшения травмы, которую все дети уже получают.

Поэтому на образование необходимо сделать ставку.

Меня беспокоит, что финансирование образования уменьшается. Сейчас звучат такие мысли: срезать, объединить, сделать бакалавриат короче: может, не 4 года, а 3. Нельзя сказать, что эти изменения невозможны, но они недостаточно основательны. Надо смотреть на них немного глубже, но, к сожалению, такого желания нет.

Чем больше людей будут вовлечены в трансформацию, тем лучше.

Во время войны мы не ждем, пока кто-то скажет, что нужно заниматься поиском бронежилетов, медицинских препаратов или еды. Каждый берет и начинает что-то делать. А крошечные ручейки стекают в речку. Речка – в реку. И так зарождается большая река.

Конечно, есть вопрос, очень ли это эффективно? Может и нет – с точки зрения ресурсов. Но с точки зрения привлечения людей, их осознания и влияния я считаю, что это очень хорошо. Работы так много, что каждый сможет найти для себя роль, главное – чтобы человек хотел не просто говорить, но и действовать.

Конечно, координация необходима. Но многое будет зависеть от репутации тех людей или институтов, которые будут заниматься координацией.

Университеты с хорошей репутацией могут создавать такие площадки. Единственное, что нужно помнить: у университетов тоже ограничены ресурсы. Часто у нас очень большие ожидания. Надо понимать: если бы мы начали заниматься только такой общественной работой, кто займется нашими двумя тысячами студентов?

Уникальность момента для Украины состоит в том, что человек оказался в центре государства.

Начиная с самого маленького человека, которому надо эвакуироваться, человека, потерявшего жилье, вышедшего из дома без ничего. Мы действительно начали думать о людях в этой стране, а не о каких-то показателях.

Все, что происходит сейчас, происходит потому, что человеческая жизнь имеет ценность.

Если мы этого не потеряем и будем помнить об этом, мы всегда найдем споособ, как восстанавливать, как заводить и распределять деньги.

Очень важно, чтобы человеческое достоинство осталось в центре нашей Украины. Останется – станем очень успешной страной.

София Опацька, декан-основательница и председатель наблюдательного совета Бизнес-школы УКУ, проректор по стратегическому развитию Украинского Католического Университета

Проєкт "UKRAINE NOW. Візія майбутнього" реалізується НАЗК за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.

Мета проєкту – окреслити бачення розвитку України після перемоги у війні з росією. В інтерв'ю з відомими українськими діячами, мислителями та лідерами думок ми шукаємо відповіді на питання про те, як змінюється держава сьогодні та якою вона має стати завтра.