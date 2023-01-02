War Speeches. Россия готовится к затяжной войне, а Украина хочет исключить ее из ООН

Минулого тижня (26 грудня – 1 січня) російська федерація запустила близько 100 ракет та 100 дронів по критичній інфраструктурі України. Під час новорічних свят міста й села поринули в темряву. Однак на заваді росії стали українські сили протиповітряної оборони.

29 грудня росія запустила по Україні 70 крилатих ракет, 58 з яких збили. 31 грудня сили ППО збили 12 з майже 20 ракет. У ніч на 1 січня – всі 45 дронів-камікадзе, а в ніч на 2 січня – 40 дронів.

москва відкидає українську формулу миру – виведення російських військ із окупованих територій. Натомість кремль погрожує: якщо Київ не погодиться з окупацією, то це питання силовими методами вирішать російські збройні сили.

Тим часом Україна ініціювала процес, спрямований на виключення росії з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та ООН в цілому.

На думку українського МЗС, росія ввійшла до цих структур неправомірно. Зокрема, Чехія і Словаччина наново приєднувалися до організації після того, як припинила своє існування держава-член ООН під назвою "Чехословаччина". Втім, після розпаду СРСР росія цього не зробила, зайнявши його місце на основі власного рішення.

Про те, що росія готується до тривалої війни, свідчить низка факторів.

По-перше, влада країни-терориста вводить заходи, щоб так звана "спеціальна військова операція" стала більш привабливою для росіян. За участь у СВО обіцяють "солідні суми" та земельні ділянки.

По-друге, на фоні чуток про нову хвилю мобілізації в кремлі хочуть збільшити податок для росіян, які покинули територію рф на фоні оголошеної у вересні першої хвилі мобілізації.

По-третє, за кошти регіональних бюджетів дозволили купувати товари подвійного призначення, які можуть використовувати для виробництва ракет.

По-четверте, москва спрощує набуття російського громадянства на окупованих територіях для подальшої мобілізації їхнього населення до своїх збройних сил.

росія хоче, щоб Україна визнала окуповані москвою території

15 листопада Володимир Зеленський у своєму онлайн-виступі на саміті "групи двадцяти" в Індонезії запропонував "українську формулу миру", яка передбачає десять складових.

Серед умов – повне відновлення територіальної цілісності України, а також виведення російських військ і припинення бойових дій.

росія відхилила цю пропозицію.

Речник путіна дмітрій пєсков зазначив, що у розумінні кремля будь-який "мир" з Україною має передбачати, що російська армія залишиться на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей і не повертатиме Києву контроль над ними.

"Знову ж таки не може існувати ніякий "мирний план" України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російської території, з входженням до складу Росії нових регіонів – чотирьох", – сказав пєсков.

Політик додав, що жоден план, який не враховує "реалій", створених росією, не буде прийнятий.

Своєю чергою, риторику пєскова підтримав міністр закордонних справ росії сергій лавров, сказавши, що росія не піде на переговори на українських умовах.

"Висуваючи різного роду ідеї та "формули миру", Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою Заходу виведення наших військ із російської території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонщини, виплати росією репарацій, явки "з повинною в міжнародні трибунали" тощо. Зрозуміло, ми на таких умовах ні з ким розмовляти не будемо", – сказав він.

Також очільник дипломатичного відомства країни-агресора висунув Україні ультиматум щодо виконання вимог росії. Це відмова від території, яку контролює росія – у протилежному разі "її армія вирішить це питання".

"Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення загроз безпеці Росії, що виходять звідти, зокрема наших нових земель, добре відомі ворогу. Суть проста: виконуйте їх для свого блага. Інакше питання вирішуватиме російська армія", – зазначив лавров.

В Україні критично відреагували на слова російських політиків.

Секретар Ради національної безпеки України зазначив, що ніяких "нових територій росії" не існує, а реалії москви – це поразка та провал.

"Немає ніяких реалій, в яких існують "нові території в складі рф". Кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційної маячні. Реалії рф – це ганьба, поразка та її розвал", – написав політик у себе в твіттері.

Олексій Данілов також фактично анонсував, що Україна планує подальші наступальні дії, аби повністю вибити ворога зі своєї території та вийти на кордони 1991 року. Інший варіант завершення війни Україну не влаштовує:

"Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини".

Плани повернути всі окуповані території України озвучив і президент Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні.

Він побажав, щоб у наступному році у звітах біля цифри з кількістю знищених ворогів та їхньої військової техніки з'явилася наша головна цифра і головний успіх – 603 тисячі 628 кілометрів квадратних.

"Площа незалежної України, як це було з 1991 року. Як це буде завжди", – сказав президент.

Крім цього, Україна анонсувала міжнародний саміт щодо запропонованої раніше Києвом "формули миру". Про це, як повідомила "Українська правда", розповів очільник українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Asociated Press".

Міністр закордонних справа зазначив, що Україна зробить усе можливе, аби перемогти у війні в 2023 році, додавши:

"Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом. Кожна війна закінчується як результат дій на полі бою і за столом переговорів".

Дмитро Кулеба сказав, що до кінця лютого уряд України хотів би провести мирний саміт на базі Організації Об'єднаних Націй.

"ООН могла б бути найкращим місцем для проведення цього саміту, тому що йдеться не про те, щоб зробити послугу певній країні. Йдеться про те, щоб залучити до ініціативи всіх", – пояснив він.

Новорічні обстріли

В останній тиждень 2022 року російські терористи робили все, щоб залишити українців без світла.

Дві масштабні ракетні атаки, численні випадки застосування іранських дронів, Іскандери та С300 не змогли занурити Україну в темряву. Однак терористи цілеспрямовано вдарили по житлових районах, що призвело до загибелі та поранень цивільного населення.

Аналітики Інституту вивчення війни впевнені, що мета росіян – зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури – поки що недосяжна.

Крім цього, попри постійні обстріли, тотального блекауту енергетичні компанії не прогнозують.

"Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з ракетними атаками, дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу здатність спричиняти якісь збурення в нашій енергосистемі", – заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Утім, злочинні дії росії все ж мають катастрофічні наслідки.

"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країні. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені. росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на Новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі", – заявив Денис Шмигаль.

"Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, – не отримають помилування", – коментує російську атаку 31 грудня Володимир Зеленський.

Україна ініціює виключення росії з ООН

Геноцид українського народу відбувається тоді, коли росія обіймає місце постійного члена Радбезу ООН – органу, який відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Тому Україна ініціювала процес виключення росії зі складу Ради Безпеки ООН, яке вона займає незаконно.

"Ми заявили на офіційному рівні свою детальну та аргументовану позицію, чому перебування Росії в Радбезі ООН та в організації загалом – нелегітимне", – повідомив Дмитро Кулеба.

Ключові позиції міністерства:

російська федерація зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур. Чинний Статут ООН не містить слів "російська федерація".

Росія мала пройти правомірний шлях, як новоутворені держави-члени ООН Чехія і Словаччина після того, як припинила своє існування держава-член ООН під назвою "Чехословаччина";

Росія мала пройти правомірний шлях, як новоутворені держави-члени ООН Чехія і Словаччина після того, як припинила своє існування держава-член ООН під назвою "Чехословаччина"; Це був безпрецедентний випадок в історії ООН, коли країна нав'язала своє членство в Організації одностороннім рішенням. А країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування в Генеральній Асамблеї щодо прагнення РРФСР набути членства у спосіб, не передбачений Статутом;

Сумнівним є право російської федерації входити до складу ООН загалом, оскільки вона не відповідає основному критерію членства в Організації. Пункт 1 Статті 4 чітко зазначає, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбних держав;

З 1991 року російська федерація 31 раз застосувала вето в Раді Безпеки ООН, що майже вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Радбезу;

Яскравими прикладами зловживання правом вето стали блокування резолюції про створення трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17;

- визнання масових вбивств у Сребрениці як геноциду і передумови для національного примирення в Боснії та Герцеговині;

- реагування на політичну та гуманітарну ситуацію у Венесуелі;

- продовження мандату спостережної місії ООН в Грузії в критичний для країни момент;

- посилення санкційного режиму щодо КНДР, а також 16 резолюцій щодо Сирії;

Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування російської федерації в ООН, позбавити рф статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН в цілому.

Своєю чергою, росія не змогла дати аргументовану відповідь, а лише ухилялася від публічних оцінок української позиції.

лєонід слуцкій назвав заяву МЗС України "некомпетентною "фількіною грамотою", розрахованою винятково на популістський ефект", а речниця російського МЗС марія захарова взагалі відмовилася щось прокоментувати.

"Це заявило українське МЗС? Тобто воно вважає, що Росія не проходила якихось процедур в ООН? Вже сказала, що коментувати це не вважаю за необхідне. Українці періодично вигадують якісь речі", – зазначила вона.

росія заохочує громадян до участі у війні та погрожує тим, хто її не підтримує

На додаткові заходи щодо допомоги мобілізованим громадянам передбачені "серйозні суми", розроблені спеціальні квоти для учасників СВО та їхніх дітей під час вступу до вишів, передбачено безоплатне надання земельних ділянок військовослужбовцям у Криму та московській області.

Про це на засіданні координаційної ради щодо забезпечення потреб збройних сил російської федерації зазначив прем'єр-міністр рф міхаіл мішустін.

Він також похизувався спрощенням закупівлі товарів подвійного призначення, які за офіційним визначенням можуть використовуватись із терористичною метою:

"За два місяці роботи координаційної ради було суттєво активізовано діяльність промислових підприємств на користь спеціальної військової операції… Регіони отримали право за рахунок своїх бюджетів закуповувати товари подвійного призначення і передавати все це до збройних сил".

Разом з цим, росія погрожує, що не пускатиме своїх громадян, які покинули країну під час війни, та планує зменшити їхні доходи. дмітрій медведєв назвав росіян, які закликають до поразки росії, ворогами суспільства.

"Таких осіб не слід пускати назад до росії до кінця їхніх днів. Їх треба повністю відрізати від джерел доходів у нашій країні… Повернення таких осіб додому може відбутися лише у разі попередньо висловленого недвозначного публічного каяття, а в належних випадках – лише через амністію чи помилування", – заявив він.

Російські законодавці не забарились та вже готують відповідні зміни.

"Правильно преференції для тих, хто залишив російську федерацію, скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування. Так буде слушно. Працюємо над відповідними змінами до законодавства", – анонсував голова держдуми володін.

Парламентарі російської федерації виявились також корисними й для мобілізації, адже вони на місцях мають проводити роз'яснювальну роботу. Виконувати такі собі заклички, проте не на ярмарок, а на "СВО".

"Кожен депутат і сенатор представляє певний регіон, певну партію. А спецоперація та мобілізація стосується всіх і кожного, кожного суб'єкта та кожного населеного пункту.

І тут, звичайно, нам потрібна допомога та підтримка сенаторів та депутатів. Тих людей, які обрані від цього регіону та яким люди довірили представляти свій регіон, своє місто у парламенті країни", – сказав міністр оборони сєргєй шойгу на нещодавно створеній парламентській координаційній групі з питань спеціальної військової операції.

росія неспроста проводить додаткові заходи із мобілізаційної підготовки. Адже на початку нового року росіяни можуть знову відчути всі переваги тоталітарного режиму та своєї мовчазної співучасті у війні.

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив росіян, що після Нового року вони можуть бути мобілізовані до армії.

"Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусі", – заявив Резніков.

Залучити до спецоперації росія планує й громадян окупованих територій.

Минулого тижня владімір путін підписав указ щодо спрощення процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства рф.

ОПОРА вже аналізувала наслідки примусової паспортизації. Зокрема підкреслювала, що формальне прийняття до громадянства рф полегшує можливості мобілізації населення та примушення їх до участі у війні.

У Міністерстві закордонних справ України назвали указ нікчемним та кричущим порушенням основоположних прав людини.

"Указ доповнює перелік злочинів у ході збройної агресії росії, які розглядатимуться в рамках міжнародного трибуналу над керівництвом рф", – зазначили в міністерстві.