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Кремль заявив, що навіть у разі "миру" з Україною не піде з окупованих земель

Олена РощінаСереда, 28 грудня 2022, 12:48
Дмитро Пєсков, фото РИА Новости

У Кремлі дали зрозуміти, що будь-який "мир" з Україною має виходити з того, що російська армія не буде йти із захоплених територій і повертати контроль над ними Києву. 

Джерело: речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, РБК

Пряма мова Пєскова: "Поки немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього. 

Знову ж таки не може існувати ніякий "мирний план" України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російської території, з входженням до складу Росії нових регіонів – чотирьох (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на додачу до анексованого Криму – ред.)".

Деталі: За словами речника Путіна, жоден план, який не враховує ці "реалії", створені Росією, не може претендувати на те, щоб бути ухваленим.

Передісторія:

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Теми: Росіявійнаокупаціяпереговори
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