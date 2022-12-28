Кремль заявив, що навіть у разі "миру" з Україною не піде з окупованих земель
У Кремлі дали зрозуміти, що будь-який "мир" з Україною має виходити з того, що російська армія не буде йти із захоплених територій і повертати контроль над ними Києву.
Джерело: речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, РБК
Пряма мова Пєскова: "Поки немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього.
Знову ж таки не може існувати ніякий "мирний план" України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російської території, з входженням до складу Росії нових регіонів – чотирьох (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на додачу до анексованого Криму – ред.)".
Деталі: За словами речника Путіна, жоден план, який не враховує ці "реалії", створені Росією, не може претендувати на те, щоб бути ухваленим.
Передісторія:
- Російський диктатор Володимир Путін вдає, що хоче переговорів щодо миру з Україною, а українська влада нібито відмовляється від них. Він готовий продовжувати війну, доки Київ не змінить позицію.
- У США вважають, що Росія може використовувати дипломатичні переговори про припинення війни в Україні як трюк для поліпшення своєї тактичної позиції на полі бою.
- У Великій Британії також констатували, що Путін може використати тему переговорів для поповнення запасів своїх військ перед початком нового наступу.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що російський президент не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли б призвести до стійкого миру, а замилює очі західним лідерам, намагається погіршити відносини Києва і західних партнерів, хоче дати можливість своїм військам відновитися.
- Президент України Володимир Зеленський та його команда заявляють, що передумовою для мирних переговорів із Москвою є виведення військ РФ із України, а війна закінчиться тоді, коли Україна деокупує всі свої території, включно з Донбасом та Кримом.
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