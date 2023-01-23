Владимиру Зеленскому: Вы можете возглавить войну с внутренним врагом

Що відбувається?

Черговий складний і трагічний тиждень в історії нашої країни добіг кінця. Почався новий.

Ми всі без винятку прожили ці сім днів завдяки нелюдському опору тих, хто захищає нашу країну, а значить, і життя кожного, хто живе у цій країні. Завдяки Силам оборони.

Але водночас є і залишаються люди та навіть цілі угруповання, які вважають, що можуть красти тоді, коли країна стікає кров'ю. Залишаються люди, які виїхали з України й крадуть на аутсорсі.

Хтось вважає, що війна з внутрішнім ворогом розпочнеться одразу після перемоги над зовнішнім. Але важливо розуміти неспростовний зв'язок – тим швидшою буде перемога над зовнішнім ворогом, чим швидше буде зламано хребта внутрішньому.

І якщо хтось із відповідальних осіб сумнівається в тому, що росія зацікавлена в системному послабленні України зсередини задля перемоги військовим шляхом, той опинився в цей визначальний час на відповідальних посадах суто випадково.

Бо знищення корупції – це додаткові кошти в обороноздатність країни. Це збережені життя конкретних людей. Військових і цивільних.

Люфт у критиці влади на початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року призвів до швидкої втрати відчуття підзвітності у багатьох підзвітних.

Зараз уже очевидно, що цілий прошарок топових посадовців, депутатів та довколаполітичних "рєшал" чхати хотіли на ті збережені життя, бо це все їх ніяк не обходить. Бо вони зараз там, нагорі. І це їхній зірковий час. Зробити, як і сотні, і тисячі до них. Вкрасти, не сісти, виїхати жити в Європу.

Саме тому заступник генпрокурора Симоненко під час війни їде на десять днів у Марбелью до родини на свята, використовуючи особистий "Mercedes" тютюнового злодія, який не платить податки на мільярди гривень.

А в чому проблема? Не доведено ж, що він злочинець? Авжеж не доведено і не буде доведено. Бо хто буде доводити? Той, хто катається на його "Мерседесі" з його охоронцем за кордон? Є реакція? Нема реакції.

Саме тому через фітнес-тренерку керівника Дніпропетровської області Резніченка прокачали мільярди на експлуатацію доріг. Є реакція? Нема реакції.

Саме тому депутат Халімон вважає, що може і собі "запакуватись" під час війни. І так далі.

Скажіть, будь ласка, кого з представників влади не врятували від політичної чи кримінальної відповідальності за останній рік?

Чи є представники влади, які за останній рік збагатилися на десятки мільйонів доларів за державний рахунок?

Чи є ті, хто продовжує бути частиною кланової системи?

Чи є ті, хто додають нуль до державних замовлень або пхають туди своїх?

Ми всі чули про принципову позицію та політичну волю, але ми всі хочемо її побачити. І побачити її потрібно зараз. Не завтра. Не за місяць. Не після Перемоги.

Всі ці запаковані "батальйони" втечуть у свої Марбельї та Ніцци, там де їхні діти ходять у школи, де маєтки і свист корків від "Dom Perignon". Їхні батьки не будуть гинути в наших містах. Їм байдуже. Їм потрібна годівниця, а не успішна країна.

Але зараз більшість із них чомусь біля державного корита. І досі. І вони біля того корита їстимуть стільки, скільки є, а не стільки, скільки їм потрібно. Їстимуть все.

Хочу звернутись до президента України Володимира Зеленського.

Ці люди просто зараз розмінюють ваш особистий подвиг на особисті вигоди.

Використовують героїчне збереження країни трагічною ціною в десятки тисяч життів наших громадян у власних інтересах. Вони щодня послаблюють нашу обороноздатність, набиваючи свої кишені.

Ми всі бачимо, що ви маєте сильну волю. Але також ми не можемо не бачити, що відбувається довкола вас, поряд з вами і за вашою спиною.

Звинуватити їх мають право правоохоронці, посадити – суд, але ви маєте владу їх звільняти, обнуляти, відкривати шлях до незалежних розслідувань та вироків. Маєте право економити час країни та час її громадян. Це наш шанс не програти.

Ви можете очолити цю війну з внутрішнім ворогом.

І на цій війні ви ніколи не будете один.

Михайло Ткач

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