Путин скоро умрет? Чей будет Крым? Как астрологи и псевдоэксперт Арестович манипулируют сознанием 

В інформаційному полі України під час війни деякі ЗМІ поширюють прогнози астрологів, тарологів і дають ефірний час таким псевдоекспертам як Олексій Арестович.

Щоправда, Арестовича в очах громадян легітимізували не лише окремі медіа, а й Офіс президента, який тільки після скандалу відправив його у відставку з посади радника. Але новий прогноз "безпосадного" Арестовича не змусив себе довго чекати.

Той, хто на початку російського вторгнення передбачав кінець війни "за 2-3 тижні", вважає, що тепер перемога України – сумнівна. Він також поставив під питання, чи зможе наша держава вижити в цій боротьбі.

Арестович по суті впливає на ту саму аудиторію, яка вірить у гороскопи та астрологічні прогнози і не аналізує інформаційний простір. Й саме на таких довірливих громадян часто роблять ставку не лише політтехнологи на виборах, але й спецслужби під час війни.

Так, саме спецслужби ворожої країни можуть користуватися довірою до астрологів, щоб проводити інформаційні спецоперації, сіяти зневіру чи паніку, розсварювати українців між собою.

Довірливі громадяни можуть на основі таких "прогнозів" ухвалювати важливі рішення. Наприклад, виїжджати із зони бойових дій чи ні. А це вже не розвага, а питання життя і смерті.

Торік Рух ЧЕСНО аналізував, як політтехнологи використовують астрологів на виборах. Цього року наша організація, яка веде Реєстр держзрадників, вирішила дослідити, які прогнози давали астрологи щодо війни, чи збувалися ці прогнози, і найголовніше, які небезпечні для суверенітету України меседжі можуть майже непомітно і, на жаль, поки безкарно просувати у ЗМІ.

Хто просував ворожий наратив про Крим?

Один із астрологів, який давав прогнози до війни і дає їх і зараз – Влад Росс. Зараз його прогнози можна побачити навіть на ютуб-каналі ТСН (у медіа уточнили, що цей продукт створюють не для новин на ТБ, а виключно для Youtube-каналу).

У ЗМІ проти Нового року ширились новини з посиланням на Росса, що Путін помре у 2023 році, а до ліквідації диктатора докладуть руку США і Україна. Про це пише навіть колись поважне інформаційне агентство УНІАН.

Тішить те, що хоча б сайт ТСН дає для своїх читачів примітку про те, що астрологія – не наука, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Редакція сайту не радить такі прогнози сприймати серйозно.

Але в більшості медіа таких приміток немає. Про те, що Путін піде геть, Росс запевняв ще у своїх прогнозах на 2017 рік. Принаймні ми знайшли кілька таких публікацій.

Минуло 5 років, і це передбачення так і не збулося. Зате вже є нові. Деякі глядачі вже, на щастя, й самі порівнюють прогнози Росса і нагадують, як той запевняв, що війни не буде.

Але є й ті, хто й досі вірить астрологам. І їх чимало.

Тим, хто вірить у такі прогнози, варто задуматися про те, що іноді їх складають не лише з любові до астрології.

Наприклад, Росс по суті говорив те, що вигідно державі-агресору. Ось одне з його "віщувань", і воно стосується Криму: "Все однозначно. Він назавжди втрачений для України".

Деякі українські ЗМІ продовжують популяризувати віру в прогнози астрологів, які можуть бути інструментами спецслужб і підривати віру в цілісність України.

Парадоксально, але той таки Росс вже намалював новий прогноз щодо Криму. І у нових реаліях Україна повертає півострів.

А раніше, за словами Росса, півострів після розвалу росії мала б отримати Туреччина. А це знову ж таки теза, яка суперечить суверенітету нашої держави.

Надання таким особам трибуни в загальнонаціональних медіа під час війни може мати дуже негативні наслідки. Зараз для інформаційного простору одна з ключових задач – це поширення офіційної інформації та спростування фейків. Астрологи суперечать такій політиці і підривають її.

Заступник голови радбезу рф дмитро медвєдєв теж маніпулює тими, хто цікавиться прогнозами. Під Новий рік він вже "побачив", що ЄС розпадеться, а Маск стане президентом США. Сам Маск назвав такий прогноз найабсурднішим.

Що говорив Росс під час виборів?

Для того, щоб зрозуміти, що Росс все вигадував, як і щодо війни, так і щодо виборів, варто проаналізувати його прогнози на останніх місцевих виборах у 2020 році.

Астролог не просто пророкував кандидату в мери Києва Сергію Притулі перемогу. Він запевняв у перемозі шоумена на президентських виборах, як колись астролог Глоба запевняв у виграші Юлії Тимошенко.

"До речі, Київ перебуває під впливом знаків Лева й Овна, а у Притули Білий Місяць у знаку Овна, тож він – "білий воїн" (його активна волонтерська діяльність і величезна допомога українській армії є тому доказом). Не виключено, що згодом Сергій Притула стане і президентом України", – зазначив тоді Росс.

Цитата Росса була цілком компліментарною, а політик, якому він обіцяв перемогу, не посів навіть другу сходинку.

Влад Росс у базі Texty.org позначений як псевдосоціолог, який підтримував Наталію Королевську та Юлію Тимошенко. І це далеко не повний список політиків-клієнтів цього астролога.

Чому ж астрологи активізуються напередодні виборів або тоді, коли відбуваються бойові дії?

Чи не намагаються вони сформувати думку в тієї частини суспільства, яка вірить у ці прогнози?

Хто виступає замовником таких передбачень?

Росс може братися за будь-яку тему, навіть за віщування щодо курсу гривні. А тепер уявіть, що буде з вашим сімейним бюджетом, якщо ви будете спиратися на прогнози астрологів.

Тарологи, ворожки і… монетизація

В інформпросторі користуються попитом і "фахівці" з ворожіння на картах таро. І це також ретранслюють телеканали з мільйонною аудиторією. Наприклад, один із таких роликів на ICTV, які в етер запросили тарологиню Людмилу Хомутовську, набрав близько 2,5 мільйонів переглядів.

Хомутовську запросили надати свої прогнози в низку медіа. І ось вона в одному з таких інтерв'ю проти Нового року на "Радіо Люкс" розкладає карти таро і каже:

"Головна тема обстрілів, щоб не було світла… І будуть вони стріляти туди, де це світло видають, щоб стало темно. І будуть робити оце "темно". Оце їх найбільше зараз цікавить".

З огляду на те, що ворог не перший місяць нищить енергетику України, таке може спрогнозувати школяр початкової школи і без карт таро. Після того, як такі астрологи та тарологи пройдуться етерами національних і регіональних ЗМІ, у них починають рости аудиторії в youtube-каналах та у тік-тоці. А впізнаваність конвертується у заробіток.

Щоб зрозуміти, як справджуються прогнози, треба брати ті, здійснення чи нездійснення яких можна перевірити.

Ось на які теми розкладали карти таро в етері "Рівне ВЕТА": 9 травня, "Азовсталь".

Щодо "Азовсталі" тарологиня каже таке: "Все для цього робиться. Будуть якісь рішення. Це не про те, що виведуть завтра-післязавтра, але вирішення проблеми якось частково воно вже буде".

Тобто надана абсолютно розмита відповідь, і таролог не побачила звірства ворога в Оленівці. Це при тому, що вони трапилися всього за кілька місяців після того, як вона на цю тему розкладала карти таро.

Щодо спроб рф відрізати Луганську область від України і взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут, то передбачення було таким: "Ні, можливо, буде, знаєте як, на деякий час якась перемога (ворога – прим. ЧЕСНО) буде, але через короткий проміжок часу все відіб'ється і повернеться так, як і було".

Зараз середина січня, тобто це восьмий місяць після того, як розкладали карти таро, і Бахмут – це місце найзапекліших боїв.

Наприкінці етеру тарологиня не забула нагадати глядачам про свій канал.

У регіонах є свої провидиці, які "повертають приворожених сексом чоловіків" або можуть зробити, щоб "корова доїлася і свиня добре їла". Про це серйозно пишуть місцеві ЗМІ.

І такі провидці теж дають свої геополітичні прогнози. На Волині в 2017 році передбачили, що того ж року має завершитися війна, а росія має розпастися.

Україна, звісно, поверне і Лисичанськ, і Донецьк, і Луганськ, і Крим. Але коли громадяни на прифронтових територіях вирішують, чи евакуюватися, то треба слухати не астрологів чи тарологів, а довіряти офіційним джерелам та Збройним силам.

Авторитетні видання теж дають прогнози для своїх читачів. Але ці прогнози дають експерти з військової справи або посадовці, що спираються на розвіддані, наявну офіційну інформацію чи її аналіз.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО підготував онлайн-виставку "Гороскоп для виборців. Коли збувалися пророцтва?", де можна ознайомитися із прогнозами астрологів, які давали на виборах і оцінити, чи збувалися вони.

Ірина Федорів, Рух ЧЕСНО